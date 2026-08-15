/বিনামূল্যে অনলাইন কোচিং! স্বাধীনতা দিবসে লাল কেল্লায় জেন জি-দের জন্য বিরাট ঘোষণা নমোর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৮০তম স্বাধীনতা দিবসে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লির লালকেল্লা থেকে ভাষণ দেন মোদী। স্বাধীনতা দিবসের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর বক্তৃতা দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী মহাত্মা গান্ধী-সহ সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, এবারই প্রথম স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় গীত 'বন্দে মাতরম' গাওয়া হল। এই গান এখন প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয়ে বাজছে। আজ দেশের ঘরে ঘরে উড়ছে তেরঙ্গা পতাকা।
সম্প্রতি দেশের কিছু এলাকায় বন্যা ও ভূমিধসের কারণে বহু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মোদী সেইসব দুর্গত মানুষের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং আশ্বাস দেন যে এই বিপদের দিনে পুরো দেশ তাঁদের পাশে আছে। এরপর দেশের অর্থনীতির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, গত ১২ বছরে ভারত অনেক বদলে গেছে। আগে আমাদের দেশকে দুর্বল অর্থনীতির দেশ বলা হতো। কিন্তু আজ ভারত বিশ্বের সবথেকে দ্রুত এগিয়ে চলা বড় অর্থনীতি। স্বাধীনতার পর বেশ কিছুটা সময় দেশের কাজ ধীরগতিতে চলেছে সত্যি, কিন্তু আজকের ভারত সম্পূর্ণ আলাদা। দেশের ১৪০ কোটি মানুষের এই এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্নকে এখন আর কেউ থামাতে পারবে না।
দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান, গত ১২ বছরে ভারত বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি হয়ে উঠেছে। এই সময়ে প্রায় ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠে এসেছেন। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ও 'আত্মনির্ভর ভারত' অভিযানের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরি চার গুণ এবং মোবাইল উৎপাদন ২২ গুণ বেড়েছে। প্রযুক্তির অগ্রগতির বিষয়ে তিনি জানান, বর্তমানে ভারতে তিনটি সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্ট চালু আছে এবং খুব শিগগিরই আরও আটটি তৈরি করা হবে। এমনকি ভারতে তৈরি সেমিকন্ডাক্টর বিদেশে রফতানিও শুরু হয়েছে।
পরীক্ষায় নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে তরুণ সমাজ কিছুদিন আগেই দিল্লির যন্তর মন্তর-সহ দেশের নানা জায়গায় প্রতিবাদে নেমেছিল। সেই কথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী যুব সমাজের জন্য এক বড় ঘোষণা করেন। তিনি জানান, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সরকার এবার থেকে একদম বিনামূল্যে অনলাইন কোচিং চালু করবে। মোদী বলেন, প্রাইভেট কোচিং ক্লাসগুলো আজকাল মধ্যবিত্ত পরিবারের ওপর বড় আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই দেশের সেরা শিক্ষক এবং ডিজিটাল ব্যবস্থা ব্যবহার করে এই সুবিধা দেওয়া হবে, যাতে ছেলেমেয়েদের পরিবার ছেড়ে দূরে যেতে না হয় এবং তাদের হাজার হাজার কোটি টাকাও বাঁচে।
পাশাপাশি যুবসমাজকে 'বিকশিত ভারত'-এর মূল শক্তি হিসেবে উল্লেখ করে তিনি জানান, আগামী এক বছরে এক কোটি তরুণ-তরুণীকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ ছাড়া খেলাধুলার উন্নতিতে ২০৩৬ সালের অলিম্পিক গেমস ভারতে আয়োজন করার ইচ্ছার কথাও তিনি জানান।
যোগাযোগ ও জ্বালানি খাতের অগ্রগতির কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় রেলে ১০০% বৈদ্যুতিকীকরণ শেষ হয়েছে এবং দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনও চালু করা হয়েছে। বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে আগামী ১০ বছরে নতুন পাঁচটি পরমাণু চুল্লি বসানো হবে। একই সঙ্গে সমুদ্রের নীচে নতুন খনিজ তেলের সন্ধান মিলেছে এবং ৭০০টি শহরে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের কাজ চলছে।
ভাষণে দেশে মাওবাদী ও নকশালদের কথা বলতে গিয়ে মোদী এক নতুন সতর্কবার্তা দেন। তিনি বলেন, 'জঙ্গলের বন্দুকধারী নকশালদের আমরা হারিয়ে দিয়েছি, ওদের উপদ্রব প্রায় শেষ। কিন্তু এখন সাবধান হতে হবে "দিমাগি নকশাল" বা মাথায় নকশাল ভাবনা রাখা মানুষদের থেকে। এরা এতদিন সরকারের নানা পদ ও কমিটিতে বসে দেশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। আজও এরা সুযোগ পেলেই সমাজে গোলমাল বা অশান্তি বাঁধাতে চায়। এদের ভালো করে চিনতে হবে এবং এদের আলাদা করে তরুণদের ভালো পথে ধরে রাখতে হবে।'
শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য আর স্বপ্ন সব সময় বড় রাখা উচিত। ভারত যেদিন একটি পূর্ণাঙ্গ উন্নত দেশ হয়ে উঠবে, সেদিন সারা পৃথিবী আমাদের নতুন চোখে দেখবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত ভারতে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি জানান, গত ১২ বছর ধরে সবার চেষ্টার ফলেই আজ দেশ এই জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছে।'
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