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বিনামূল্যে অনলাইন কোচিং! স্বাধীনতা দিবসে লাল কেল্লায় জেন জি-দের জন্য বিরাট ঘোষণা নমোর

PM Modi Independence Day speech: ৮০তম স্বাধীনতা দিবসে লাল কেল্লা থেকে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভাষণে তিনি দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির কথা তুলে ধরেন এবং পরীক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে অনলাইন কোচিংয়ের ঘোষণা দেন।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 15, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:07 AM IST
বিনামূল্যে অনলাইন কোচিং! স্বাধীনতা দিবসে লাল কেল্লায় জেন জি-দের জন্য বিরাট ঘোষণা নমোর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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বিনামূল্যে অনলাইন কোচিং! স্বাধীনতা দিবসে লাল কেল্লায় জেন জি-দের জন্য বিরাট ঘোষণা নমো
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