Narendra Modi assassination plot: বিগ ব্রেকিং: প্রধানমন্ত্রী মোদীকে খুনের ছক-- নেপথ্যে কে? বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্যে রোমহর্ষক অভিযানে সামনে এল সেই মুখ

Narendra Modi assassination plot: বিগ ব্রেকিং: প্রধানমন্ত্রী মোদীকে খুনের ছক-- নেপথ্যে কে? বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্যে রোমহর্ষক অভিযানে সামনে এল সেই মুখ
Narendra Modi security threat:
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে খুনের ছক। তাঁর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার এক ভয়ানক ষড়যন্ত্রের জাল ফাঁস করল পুলিস। বিহারের বক্সার জেলা থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে, যে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার প্রস্তাব দিয়েছিল বলে অভিযোগ।
ধৃত যুবকের নাম আমান কুমার (মতান্তরে আমান তিওয়ারি)। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনার পর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং রাজ্য পুলিস যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছে।
ঘটনার প্রেক্ষাপট
ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে যখন একটি বিদেশি সংস্থার সূত্র ধরে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে সতর্কবার্তা পৌঁছায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিহারের বক্সার জেলার সিমরি থানা এলাকার আরারিয়া গ্রামে অভিযান চালায় পুলিস।
সেখান থেকেই আমানকে আটক করা হয়। পুলিস সুপার শুভম আর্য জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির (VVIP) নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করার মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে ওই যুবকের বিরুদ্ধে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
কী ভাবে চলত ষড়যন্ত্র?
পুলিসি তদন্তে উঠে এসেছে এক রোমহর্ষক তথ্য। অভিযোগ, আমান আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'সিআইএ' (CIA)-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে একটি বার্তা পাঠিয়েছিল। সেই বার্তায় সে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সরিয়ে দেওয়ার বা হত্যা করার প্রস্তাব দেয়। এই ‘অ্যাসাইনমেন্ট’ সফল করার জন্য সে ওই বিদেশি সংস্থার কাছে বিপুল অংকের টাকা দাবি করেছিল। সে দাবি করেছিল যে, প্রয়োজনীয় অর্থ এবং সুযোগ-সুবিধা পেলে সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (সূত্র অনুযায়ী ২২ দিনের মধ্যে) এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম।
ডিজিটাল তথ্য-প্রমাণ ও ফরেনসিক তদন্ত
গ্রেফতারের সময় আমানের বাড়ি থেকে একটি ল্যাপটপ, একাধিক স্মার্টফোন এবং বেশ কিছু ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গোয়েন্দাদের প্রাথমিক ধারণা, আমান প্রযুক্তিতে বেশ দক্ষ এবং সাইবার অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। সে ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (VPN) বা অন্য কোনও মাধ্যম ব্যবহার করে বিদেশি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাজেয়াপ্ত করা ডিভাইসগুলো ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে যাতে মুছে ফেলা তথ্য (Deleted Data) উদ্ধার করা যায়।
পুরানো অপরাধের ইতিহাস
তদন্তে আরও জানা গেছে যে, আমানের অপরাধের ইতিহাস নতুন নয়। ইতিপূর্বে ২০২২ সালেও তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সে সময় অভিযোগ ছিল, সে কলকাতা বিমানবন্দর উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল এবং সার্ভার হ্যাক করার চেষ্টা করেছিল। সেই দফায় কলকাতা পুলিস এবং বক্সার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে তাকে শ্রীঘরে পাঠিয়েছিল। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সে পুনরায় এই ধরণের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
আন্তর্জাতিক যোগসূত্র
আমানকে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে পুলিস আরও দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে বলে জানা গেছে। তদন্তকারীদের সন্দেহ, আমান একা নয়, বরং একটি বড় কোনও চক্রের বা স্লিপার সেলের অংশ হতে পারে।
কোনও বিদেশি রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি তাকে ব্যবহার করছিল কি না, তা নিয়ে দিল্লিতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ (SPG) এবং ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (IB) এই মামলার প্রতিটি খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখছে।
স্থানীয় প্রতিক্রিয়া
এদিকে আমানের পরিবারের সদস্যরা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাদের দাবি, আমান বাড়িতেই থাকত এবং ইন্টারনেটে কাজ করত। সে এমন কোনো বড় ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে না।
তবে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, আমান সবসময় একা থাকতে পছন্দ করত এবং ল্যাপটপ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। তার কর্মকাণ্ড নিয়ে স্থানীয়দের মনে আগে থেকেই সন্দেহ ছিল।
নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ
প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভারতের অন্যতম নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। তা সত্ত্বেও একজন সাধারণ যুবক কী ভাবে সরাসরি বিদেশি সংস্থার কাছে এমন প্রস্তাব পাঠানোর দুঃসাহস দেখাল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এটি কোনও মানসিক বিকার হতে পারে অথবা কোনও বড় ষড়যন্ত্রের ট্রায়াল রান। সামনেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি থাকায় এই হুমকির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।
বক্সার পুলিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আমানকে বর্তমানে রিমান্ডে নিয়ে জেরা করা হচ্ছে। তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং আর্থিক লেনদেনের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। সে সত্যিই কোনও বিদেশি সংস্থার থেকে টাকা পেয়েছিল কি না, তা তদন্তের অন্যতম প্রধান দিক। আপাতত গোটা এলাকায় কড়া নিরাপত্তা জারি করা হয়েছে এবং সাইবার নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।
এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করে দিল যে, বর্তমান যুগে আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহার করে কী ভাবে দেশের সর্বোচ্চ স্তরের নিরাপত্তাকে চ্যালেঞ্জ জানানো সম্ভব। পুলিস ও গোয়েন্দারা আশা করছেন, দ্রুতই এই ষড়যন্ত্রের সমূলে পৌঁছনো সম্ভব হবে।
