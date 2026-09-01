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জেন-জি স্টাইলে ইনস্টায় মোদীর জিডিপি সাকসেস সেলিব্রেশন! রাহুলকে কড়া 'ঝুট কি গুঞ্জ' চ্যালেঞ্জ

Narendra Modi: ৭.৮% GDP বৃদ্ধি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী ইনস্টাগ্রামে সেলফি ভিডিয়োয় বলেন “যারা বিভিন্ন হতাশার ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন, তারাই আবারও হতাশ হলেন ও ভারত আবারও সমৃদ্ধ হল। ঝুট কি গুঞ্জ এই ৭.৮% বৃদ্ধি আড়াল করতে পারবে না।”

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 01, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 12:52 PM IST
জেন-জি স্টাইলে ইনস্টায় মোদীর জিডিপি সাকসেস সেলিব্রেশন! রাহুলকে কড়া 'ঝুট কি গুঞ্জ' চ্যালেঞ্জ
Image Credit: মোদীর ইনস্টা ভিডিয়ো

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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