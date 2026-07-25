/ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর মোদীর প্রথম বড় বার্তা: কী লিখলেন প্রধানমন্ত্রী? বিরাট খবর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি ও নিট (NEET) পরীক্ষার অনিয়ম নিয়ে তীব্র আন্দোলনের চাপে শনিবার পদত্যাগ করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। 'ককরোচ জনতা পার্টি'র অবস্থান বিক্ষোভ ও দেশজুড়ে রাজনৈতিক তোলপাড়ের মধ্যে এই মেগা ইস্তফা মোদী সরকার ২.০-র ওপর বড় ধাক্কা হিসেবে দেখছে রাজনৈতিক মহল। তবে এই হাই-প্রোফাইল রাজনৈতিক নাটকের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রথম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বড় বার্তা দিলেন। কী নিয়ে সেই বার্তা?
বার্তা অবশ্য অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বা শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ নিয়ে ছিল না। তিনি উত্তরপ্রদেশের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধর্মীয় ক্ষেত্র সারনাথের এক আন্তর্জাতিক অর্জন তুলে ধরে বিশেষ বার্তা শেয়ার করেছেন।
প্রধানমন্ত্রীর পোস্ট
ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার কিছু সময় পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স হ্যান্ডেলে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তবে দেশের উত্তপ্ত রাজনীতি ও শিক্ষার্থীদের আন্দোলন নিয়ে কোনো সরাসরি প্রতিক্রিয়া না জানিয়ে তিনি ইউনেস্কো (UNESCO)-র ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় সারনাথের প্রাচীন বৌদ্ধ নিদর্শন যুক্ত হওয়াকে উদ্যাপন করেন।
নিজের পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'বিশ্বের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে ভারতের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য আজ আরও একধাপ এগিয়ে গেল। বারাণসীর ঐতিহাসিক সারনাথ ইউনেস্কোর বিশেষ স্বীকৃতি পাওয়ায় প্রতিটি ভারতীয় আজ গর্বিত। ভগবান বুদ্ধের প্রথম ধর্মোপদেশের এই পুণ্যভূমি সারনাথ মানব সভ্যতার শান্তি ও অহিংসার এক অবিনশ্বর প্রতীক।'
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ প্রধানমন্ত্রীর এই পোস্টকে তাঁর কৌশলগত বার্তা দেওয়ার ধরন হিসেবেই দেখছেন। একদিকে যখন বিরোধীরা বিশেষ করে কংগ্রেস ও সিজেপি ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফাকে 'ছাত্রশক্তির ঐতিহাসিক জয়' বলে উদযাপন করছে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সুর চড়াচ্ছে, ঠিক তখনই প্রধানমন্ত্রী দেশের সাংস্কৃতিক ভাবমূর্তি ও বিশ্বমঞ্চে ভারতের অর্জনকে সামনে এনে রাজনৈতিক বার্তা হালকা করার চেষ্টা করছেন।
যন্তর মন্তরে যখন উদ্যাপন আর স্লোগানে উত্তাল পরিস্থিতি, তখন দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের এই নীরবতা বা ভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়কে সামনে আনা নতুন কোনো রাজনীতি নয়। এর আগেও রাজনৈতিক উত্তাপের সময় শাসকদল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও দেশের গৌরবময় ঐতিহ্য তুলে ধরে জনমানসের কেন্দ্রবিন্দু ঘোরানোর কৌশল নিয়েছে।
সারনাথ ও বারাণসীর গুরুত্ব
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিজের লোকসভা কেন্দ্র বারাণসী। ফলে বারাণসীর অন্তর্গত সারনাথের এই ইউনেস্কো স্বীকৃতি তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সাফল্যের অংশ হিসেবেও তুলে ধরা হচ্ছে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র সারনাথের ধামেক স্তূপ এবং প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকার অপেক্ষায় ছিল।
প্রধানমন্ত্রী তাঁর পোস্টে আরও যোগ করেন যে, ভারতের ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলির বিশ্বব্যাপী প্রচার দেশের পর্যটন খাতকে যেমন সমৃদ্ধ করবে, তেমনই আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাব ও 'সফট পাওয়ার' বৃদ্ধি করবে।
শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার পর শিক্ষাদফতরের নতুন দায়িত্ব কে পাবেন এবং ক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজকে শান্ত করতে সরকার কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকে যেমন সবার নজর রয়েছে; ঠিক তেমনই প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বার্তা থেকে স্পষ্ট যে তিনি বিশ্বমঞ্চে দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার ধারাতেই আলোকপাত করতে চান।
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