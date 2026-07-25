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ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর মোদীর প্রথম বড় বার্তা: কী লিখলেন প্রধানমন্ত্রী? বিরাট খবর

Narendra Modi's post after Dharmendra Pradhan's resignation: নিজের পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'বিশ্বের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে ভারতের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য আজ আরও একধাপ এগিয়ে গেল। বারাণসীর ঐতিহাসিক সারনাথ ইউনেস্কোর বিশেষ স্বীকৃতি পাওয়ায় প্রতিটি ভারতীয় আজ গর্বিত। ভগবান বুদ্ধের প্রথম ধর্মোপদেশের এই পুণ্যভূমি সারনাথ মানব সভ্যতার শান্তি ও অহিংসার এক অবিনশ্বর প্রতীক।'

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 25, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:41 PM IST
ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর মোদীর প্রথম বড় বার্তা: কী লিখলেন প্রধানমন্ত্রী? বিরাট খবর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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