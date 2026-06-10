/PM Modi: ৪,৩৯৯ দিন! দেশের দীর্ঘতম মেয়াদের ‘টানা নির্বাচিত’ প্রধানমন্ত্রী, ১২ বছরের খতিয়ান পেশ করে কংগ্রেসকে তোপ মোদীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্রে এনডিএ (NDA) সরকারের ১২ বছর পূর্তি এবং ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নয়া নজির। এদিন দিল্লিতে আয়োজিত হল এনডিএ শরিকদের এক মেগা সম্মেলন (Conclave)। এই বিশেষ দিনেই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর রেকর্ড ভেঙে দেশের ইতিহাসের দীর্ঘতম মেয়াদের ‘টানা নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী’ (Longest-serving continuously elected PM) হলেন নরেন্দ্র মোদী। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে হিসাব করলে নেহেরু টানা নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ৪,৩৯৮ দিন ক্ষমতায় ছিলেন। বুধবার ৪,৩৯৯ তম দিনে পা দিয়ে সেই রেকর্ড টপকে গেলেন মোদী।
দিল্লির 'ভারত মণ্ডপম'-এ আয়োজিত এই হাই-প্রোফাইল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব এবং ২২টি এনডিএ শাসিত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীসহ সমস্ত শরিক দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবেগঘন হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন,
'জনগণই আমার ঈশ্বর': মোদী
ভারতমাতার এত দীর্ঘ সময় সেবা করতে পারা ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা। আমার কাছে দেশের জনগণই ঈশ্বরের রূপ। তাই এই প্রধানমন্ত্রিত্ব আমার কাছে কোনও ক্ষমতার আসন নয়, বরং একটি আধ্যাত্মিক সাধনা। তিনি এই ঐতিহাসিক সাফল্যকে নিজের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব বলতে নারাজ। একে এনডিএ পরিবারের প্রতিটি কর্মী এবং শরিক দলের যৌথ সাফল্য হিসেবে উৎসর্গ করেছেন তিনি। মোদী জানান, দেশের মানুষ এখন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার গুরুত্ব বোঝেন, তাই তাঁরা টানা এত বছর সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন।
১২ বছরে ভারতের রূপান্তর: খতিয়ান দিলেন প্রধানমন্ত্রী
বিগত ১২ বছরে এনডিএ সরকারের আমলে ভারতের আমূল পরিবর্তনের খতিয়ান তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। ২০১৪ সালে ভারত বেশিরভাগ মোবাইল বিদেশ থেকে আমদানি করত, আর আজ দেশে ৩৩ কোটিরও বেশি হ্যান্ডসেট তৈরি হচ্ছে। আগে দেশে একটাও সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট ছিল না, আজ ১০টিরও বেশি ইউনিটের কাজ চলছে। সৌরবিদ্যুতের ক্ষমতা ২.৫ গিগাওয়াট থেকে বেড়ে ১৫০ গিগাওয়াট ছাড়িয়েছে। পেট্রোলে ইথানল ব্লেন্ডিং ১.৫% থেকে বাড়িয়ে ২০% করা হয়েছে। যুবকদের জন্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট, সমবায় ক্ষেত্র মজবুত করতে কো-অপারেশন মন্ত্রক এবং মৎস্যজীবীদের জন্য আলাদা ফিশারিজ মন্ত্রক তৈরি করা হয়েছে। আদিবাসী ও দিব্যাঙ্গদের জন্য বিশেষ প্রকল্প ছাড়াও হকারদের জন্য 'স্বনিধি' ক্রেডিট কার্ড এবং মৎস্যজীবী ও পশুপালকদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের আওতায় আনা হয়েছে।
'হিন্দু গ্রোথ রেট' নয়, ছিল 'কংগ্রেস গ্রোথ রেট'
মঞ্চ থেকে কংগ্রেসের অতীত শাসনকালকে তীব্র আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেন, কংগ্রেস দেশকে দুর্নীতি, হতাশা আর হীনম্মন্যতার অতল গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিল। মোদী তোপ দেগে বলেন, কংগ্রেসের আমলে দেশের ধীরগতির উন্নয়নকে অত্যন্ত সুচতুরভাবে 'হিন্দু গ্রোথ রেট' নাম দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, ব্যর্থতা ছিল কংগ্রেসের নীতি ও কুশাসনের, আর কলঙ্ক লেপে দেওয়া হয়েছিল দেশের বিশাল হিন্দু দণ্ডমুণ্ডের ওপর। আসলে ওটা ছিল 'কংগ্রেস গ্রোথ রেট'—যেখানে কোনও সুশাসন, সদিচ্ছা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। অটল বিহারী বাজপেয়ীর হাত ধরেই দেশ প্রথম দ্রুত উন্নয়নের স্বাদ পেয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন।
লক্ষ্য এখন 'নব্য মধ্যবিত্ত' ও 'বিকশিত ভারত'
প্রধানমন্ত্রী বার্তা দেন, গতকাল যারা দরিদ্র ছিলেন, সরকারের নানামুখী প্রকল্পের সুবিধায় আজ তারা নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছেন। এই শ্রেণী যাতে আবার পিছিয়ে না পড়ে, তার জন্য দিনরাত কাজ করতে হবে। ১৪০ কোটি ভারতবাসীর স্বপ্ন পূরণ এবং 'বিকশিত ভারত' গড়ার সংকল্প এখন কোনো ব্যক্তি বা দলের নয়, এটি সমগ্র দেশের মানুষের সংকল্পে পরিণত হয়েছে।