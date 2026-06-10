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PM Modi: ৪,৩৯৯ দিন! দেশের দীর্ঘতম মেয়াদের ‘টানা নির্বাচিত’ প্রধানমন্ত্রী, ১২ বছরের খতিয়ান পেশ করে কংগ্রেসকে তোপ মোদীর

NDA: 'জনগণই আমার ঈশ্বর, ক্ষমতা নয় এটা সাধনা', এনডিএ-র ১২ বছর পূর্তিতে আবেগঘন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এমনকী দিল্লির মেগা কনক্লেভ থেকে কংগ্রেসকে নিশানা প্রধানমন্ত্রীর  বক্তব্য, ওটা হিন্দু নয়, ছিল কংগ্রেস গ্রোথ রেট'। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 10, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:59 PM IST
PM Modi: ৪,৩৯৯ দিন! দেশের দীর্ঘতম মেয়াদের ‘টানা নির্বাচিত’ প্রধানমন্ত্রী, ১২ বছরের খতিয়ান পেশ করে কংগ্রেসকে তোপ মোদীর
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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৪,৩৯৯ দিন! দেশের দীর্ঘতম মেয়াদের ‘টানা নির্বাচিত’ প্রধানমন্ত্রী, ১২ বছরের খতিয়ান পেশ
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