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'আমার পরম সৌভাগ্য যে ওঁর সান্নিধ্য পেয়েছিলাম', নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার প্রয়াণে শোকবার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

Narendra Modi on Nand Kishore Goenka: এসেল গ্রুপের চেয়ারম্যান ডঃ সুভাষ চন্দ্রের পিতা, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও প্রবীণ RSS স্বয়ংসেবক শ্রী নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ডঃ সুভাষ চন্দ্রকে লেখা একটি চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত মহৎ প্রাণের 'রাষ্ট্র প্রথম' চেতনা এবং সরল জীবনযাত্রাকে স্মরণ করে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ঈশ্বর ওনার আত্মাকে শান্তি দিন এবং পরিবারকে এই শোক সহ্য করার শক্তি দিন।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 14, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:30 PM IST
'আমার পরম সৌভাগ্য যে ওঁর সান্নিধ্য পেয়েছিলাম', নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার প্রয়াণে শোকবার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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'আমার সৌভাগ্য,ওঁর সান্নিধ্য পেয়েছিলাম',নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার প্রয়াণে শোকবার্তা মোদীর
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