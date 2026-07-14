'আমার পরম সৌভাগ্য যে ওঁর সান্নিধ্য পেয়েছিলাম', নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার প্রয়াণে শোকবার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশিষ্ট শিল্পপতি, এসেল গ্রুপের (Essel Group) চেয়ারম্যান ডঃ সুভাষ চন্দ্রের পিতা, প্রবীণ সমাজসেবী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (RSS) একনিষ্ঠ স্বয়ংসেবক শ্রী নন্দকিশোর গোয়েঙ্কা সোমবার মুম্বইয়ে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তাঁর এই প্রয়াণ দেশের ব্যবসায়িক ও সামাজিক মহলে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। আগামী ১৫ জুলাই, বুধবার হরিয়ানার হিসারে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।
এই দুঃসংবাদে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি ডঃ সুভাষ চন্দ্রকে একটি আবেগঘন ব্যক্তিগত চিঠি লিখে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে শ্রী নন্দকিশোর গোয়েঙ্কাকে এক অনুপ্রেরণাদায়ী ব্যক্তিত্ব ও অত্যন্ত কর্মনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
দীর্ঘ সামাজিক ও ব্যবসায়িক অবদান
প্রধানমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, "শ্রী নন্দকিশোর গোয়েঙ্কাজীর প্রয়াণের খবর পেয়ে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। এই কঠিন সময়ে আমার সমবেদনা আপনার এবং আপনার সমগ্র পরিবারের সঙ্গে রয়েছে। এক অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী শ্রী নন্দকিশোর গোয়েঙ্কাজী তাঁর কয়েক দশক দীর্ঘ জনজীবনে পরিশ্রম ও সততাকে সর্বদা সবার ওপরে স্থান দিয়েছিলেন।"
এসেল গ্রুপের পথচলা ও সাফল্যের নেপথ্যে তাঁর অবদানকে স্মরণ করে মোদী বলেন, "পারিবারিক ব্যবসার পথপ্রদর্শক হিসেবে তিনি তাঁর আদর্শ এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে এই গ্রুপের যাত্রাপথকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তিনি কেবল ব্যবসায়িক ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাননি, বরং সমাজের প্রতি নিজের দায়িত্বও অত্যন্ত সততার সঙ্গে পালন করেছিলেন।"
RSS সেবা এবং 'রাষ্ট্র প্রথম' চেতনা
শ্রী নন্দকিশোর গোয়েঙ্কা জী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের একজন অত্যন্ত অনুগত ও একনিষ্ঠ স্বয়ংসেবক ছিলেন। দেশপ্রেম ও পরোপকারই ছিল তাঁর জীবনের মূল চালিকাশক্তি। তাঁর এই মহান আদর্শকে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতি তাঁর নিঃস্বার্থ সেবা, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং 'রাষ্ট্র প্রথম' (Nation First) ভাবনায় অনুপ্রাণিত জীবন সর্বদা সরলতা ও লোককল্যাণের এক অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। সমাজসেবামূলক কাজে তাঁর আত্মত্যাগ আজীবন অনুকরণীয়।"
স্মৃতিচারণ করলেন প্রধানমন্ত্রী
নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার সঙ্গে কাটানো ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলোর কথা উল্লেখ করে নরেন্দ্র মোদী লেখেন, "আমার পরম সৌভাগ্য যে তাঁর সঙ্গে আমার একাধিকবার সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়েছিল। ওঁর অত্যন্ত স্নেহশীল, আন্তরিক ও অমায়িক ব্যবহার আমার স্মৃতিতে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ওঁর চলে যাওয়া সমাজের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি, যা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।"
চিঠির শেষে প্রধানমন্ত্রী এই কঠিন পরিস্থিতিতে গোয়েঙ্কা পরিবারকে ধৈর্য্য ও শক্তি জোগাতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান। তিনি লিখেছেন, "শ্রী নন্দকিশোর গোয়েঙ্কাজী আজ আমাদের মধ্যে শারীরিকভাবে উপস্থিত নেই, কিন্তু তাঁর জীবনদর্শন ও শিক্ষা আগামী প্রজন্মকে পথ দেখাবে। তাঁর স্নেহ, স্মৃতি এবং আদর্শ সর্বদা আপনাদের সঙ্গে থাকবে। ঈশ্বর ওঁর পবিত্র আত্মাকে শান্তি দিন এবং এই শোক সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর পরিবার ও গুণগ্রাহীদের প্রদান করুন। ওম শান্তি!"
নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার প্রয়াণে দেশের শিল্পমহল ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকেও গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে।
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