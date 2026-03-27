PM Modi on Energy Lockdown: মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে মোদীর বৈঠক শেষ: লকডাউনের কি শঙ্কা কাটল?
PM Modi on Energy Lockdown: মধ্যপ্রাচ্যে 'যুদ্ধে'র আঁচ এসে পড়েছে ভারতও। হরমুজ প্রণালী এখন কার্যত অবরুদ্ধ। দেশজুড়ে জ্বালানি সংকট। পরিস্থিতি এমনই যে, 'ইন্ডিয়া লকডাউন' (India lockdown) আর 'এনার্জি লকডাউন' শব্দ শোনা যাচ্ছে।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আশঙ্কা ছিল। তবে লকডাউন হচ্ছে। 'মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে আবহে সংকট তৈরি হয়েছে, সেই পরিস্থিতিও মোকাবিলা করা সম্ভব' , স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পেট্রোল ডিজেল ও জ্বালানি গ্যাসের সরবরাহ শৃঙ্খল স্বাভাবিক রাখতে ও কালোবাজারি রুখতে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিলেন রাজ্যগুলিকে।
মধ্যপ্রাচ্যে 'যুদ্ধে'র আঁচ এসে পড়েছে ভারতও। হরমুজ প্রণালী এখন কার্যত অবরুদ্ধ। দেশজুড়ে জ্বালানি সংকট। পরিস্থিতি এমনই যে, 'ইন্ডিয়া লকডাউন' (India lockdown) আর 'এনার্জি লকডাউন' শব্দ শোনা যাচ্ছে। বস্তুত, ট্রেন্ডিং হয়ে গিয়েছে 'ইন্ডিয়া লকডাউন' (India lockdown) শব্দটি! তাহলে কি সত্যিই লকডাউন?
আজ, শুক্রবার ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে বৈঠক করলেন মোদী। যে পাঁচ রাজ্যে ভোট, সেই রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা অবশ্য বৈঠকে ছিলেন না। সচিবদের নিয়ে আলাদা বৈঠক হবে। সূত্রের খবর, বৈঠকে সংকটের সময়ে 'টিম ইন্ডিয়া' হিসেবে কাজ উপরই জোর দেন প্রধানমন্ত্রী।
বৈঠকে শিল্প ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার কথা বলেছেন মোদী। কৃষিক্ষেত্রে, বিশেষত সারের মজুত ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর নজরদারি বাড়াতে আগাম পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা দিকটি তুলে ধরেন। মোদীর মতে, বর্তমান পরিস্থিতি দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বস্তরেই কেন্দ্র-রাজ্যে সমন্বয় ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করা দরকার। সীমান্ত ও উপকূলবর্তী রাজ্যকে জাহাজ চলাচল, জরুরি সরবরাহ ও সামুদ্রিক কার্যকলাপ সংক্রান্ত সমস্য়া মোকাবিলায় সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন মোদী।
এদিকে দেশজুড়ে জ্বালানি উদ্বেগে আবহে এবার পেট্রল-ডিজেল বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। দুটিরই অতিরিক্ত শুল্ক যেমন কমানো হয়েছে, তেমনি বাণিজ্যিক এলপিজির সরবারহও বেড়েছে। বৈঠকে কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রীরা। তাঁরা বলেন, এই সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, লকডাউন হবে না। গুজব রুখতে হবে।
