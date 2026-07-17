/দৌড় শুরু দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনের: মাত্র ৫ টাকার টিকিটেই বিলাসী যাত্রা, ছুটবে কত স্পিডে? গ্রিন ইঞ্জিনের বিজ্ঞান জানুন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনের যাত্রার শুভ সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী হাইড্রোজেন ট্রেন হতে চলেছে ভারতের নমো গ্রিন রেল। নর্দান রেলওয়ের অধীনে হরিয়ানার জিন্দ থেকে সোনিপত, দীর্ঘ ৮৯ কিলোমিটার রুটে চলাচল করবে এই ট্রেন। এই প্রথমবার ভারতীয় রেলে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রযুক্তিতে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হবে, যা ডিজেল ট্রেনের তুলনায় পরিবেশবান্ধব, কোনও কার্ব নির্গত হবে না। তাই নাম রাখা হয়েছে গ্রিন রেল।
হাইড্রোজেন ট্রেনের মূল বৈশিষ্ট্য
হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল-ভিত্তিক ১০টি কার বা বগির ট্রেনসেট। ২,৬০০ যাত্রীর আসন রয়েছে এই ট্রেনে। ডিজাইন তৈরি থেকে শুরু করে প্রোটোটাইপ তৈরি পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেশীয়ভাবে এই ট্রেন তৈরি করা হয়েছে।
গতি
ট্রেনটির গতি হতে পারে সর্বোচ্চ ১১০ কিমি প্রতি ঘণ্টা। সেভাবেই ডিজাইন করা হয়েছে। তবে সর্বোচ্চ ৭৫ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিতে চলার অনুমোদন পেয়েছে।
#WATCH | Jind, Haryana: Prime Minister Narendra Modi flags off the country's first hydrogen-powered train from Jind to Sonipat— ANI (@ANI) July 17, 2026
(Video source: DD) pic.twitter.com/kMQv2nBhOZ
ভাড়া
দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনের ভাড়া শুরু হচ্ছে মাত্র ৫ টাকা থেকে। প্ল্যাটফর্ম টিকিটের চেয়েও সস্তা! অনেক স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দামের চেয়েও কম। ন্যূনতম ৫ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ২৫ টাকা পর্যন্ত এই ট্রেনের ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে।
রুট
৮৯ কিলোমিটার দীর্ঘ জিন্দ-সোনিপত রুটে চলাচল করবে এই ট্রেন। জিন্দ জংশন, গোহানা জংশন এবং সোনিপতকে সংযুক্ত করবে এই ট্রেন।
প্রস্তাবিত স্টপেজ
জিন্দ সিটি, পাণ্ডু পিন্ডারা জংশন, ললিত খেরা হল্ট, ভামভেওয়া, ঈসাপুর খেরী হল্ট, বুটানা হল্ট, খণ্ডরাই হল্ট, রাবরা হল্ট, লাঠ হল্ট, মোহানা, বারওয়াসনি হল্ট এবং সোনিপত নিউ।
#WATCH | Jind, Haryana: Loco pilot Gagandeep says, "... This is the first train of its kind in India. We received very good training. Trainers from Chennai came to teach us about this train. It is a very powerful train. It has eight travel cars and two power cars, providing power… https://t.co/3gj21262no pic.twitter.com/Olk8mC5Mci— ANI (@ANI) July 17, 2026
কীভাবে চলবে হাইড্রোজেন ট্রেন?
১২০০ কিলোওয়াটের হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল চালিত প্রোপালশন সিস্টেমের মাধ্যমে এই ট্রেন চলবে। সিস্টেমের মূলে রয়েছে একটি ১,২০০ কিলোওয়াটের প্রোটন এক্সচেঞ্জ মেমব্রেন ফুয়েল সেল (PEMFC), যা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ তৈরি করবে। যা থেকে বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে একমাত্র জলীয় বাষ্প এবং তাপ নির্গত হবে। যার ফলে এটি পরিবেশবান্ধব।
সহজ কথায়
হাইড্রোজেন + অক্সিজেন = বিদ্যুৎ + জলীয় বাষ্প। এর ফলে এই ট্রেন থেকে কোনও কালো ধোঁয়া বের হবে না। কোনও প্রত্যক্ষ কার্বন নির্গমন ঘটবে না।
#WATCH | Jind, Haryana | The first hydrogen-powered train reaches the Jind Railway Junction. Prime Minister Narendra Modi will flag off the train later today. (16.07) pic.twitter.com/HAcdNL6xVW— ANI (@ANI) July 17, 2026
হাইড্রোজেন কোথা থেকে আসবে?
জিন্দে দেশের বৃহত্তম রেলওয়ে হাইড্রোজেন রিফুয়েলিং সুবিধা গড়ে তুলেছে ভারতীয় রেল। এখানে ইলেকট্রোলিসিস (তড়িৎ বিশ্লেষণ) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাইড্রোজেন তৈরি করা হবে। এই হাইড্রোজেন নির্দিষ্ট ট্যাংকে সংরক্ষণ করা হবে। প্রায় ৩,০০০ কেজি হাইড্রোজেন সংরক্ষণ করা যাবে। যা কিনা পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস সেফটি অর্গানাইজেশন (PESO) দ্বারা অনুমোদিত। এই ট্যাংক থেকে দুটি স্বাধীন ডিসপেনসারের মাধ্যমে "৩৫০ বার" ট্রেনে সরবরাহ করা যাবে, ফলে দুটি পাওয়ার কারে একসঙ্গে জ্বালানি ভরা যাবে, সময় সাশ্রয় হয়।
ট্রেন ও রিফুয়েলিং সেন্টারে থাকছে
হাইড্রোজেন লিক ডিটেক্টর, ফ্লেম ডিটেক্টর, হিট সেন্সর, স্মোক ডিটেক্টর, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম। সেইসঙ্গে হাইড্রোজেন জমে যাওয়া রোধ করতে একটানা ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা। স্বয়ংক্রিয় হাইড্রোজেন আইসোলেশন এবং শাটডাউন ব্যবস্থা। ড্রাইভারের কেবিনে রিয়েল-টাইম মনিটরিং, ইমার্জেন্সি অপারেটিং মোড।
#WATCH | Jind, Haryana: Union Minister of Railways, Ashwini Vaishnaw says, "... Prime Minister Narendra Modi will today flag off India's first hydrogen-powered train from Jind, Haryana. It is a proud moment for the country, especially for Indian engineers, as this complex… https://t.co/3gj21262no pic.twitter.com/rVqNnf09pp— ANI (@ANI) July 17, 2026
বিশ্বের আর কোন কোন দেশে হাইড্রোজেন ট্রেন?
আমেরিকা, জার্মানি, চিন, জাপানের পর বিশ্বের পঞ্চম দেশ হিসেবে ভারতে এবার হাইড্রোজেন ট্রেন। জার্মানি বিশ্বের প্রথম হাইড্রোজেন-চালিত যাত্রীবাহী ট্রেন 'অ্যালস্টম কোরাডিয়া আইলিন্ট' চালু করে এই প্রযুক্তির সূচনা করেছিল।
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