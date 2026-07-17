Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /দৌড় শুরু দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনের: মাত্র ৫ টাকার টিকিটেই বিলাসী যাত্রা, ছুটবে কত স্পিডে? গ্রিন ইঞ্জিনের বিজ্ঞান জানুন

দৌড় শুরু দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনের: মাত্র ৫ টাকার টিকিটেই বিলাসী যাত্রা, ছুটবে কত স্পিডে? গ্রিন ইঞ্জিনের বিজ্ঞান জানুন

India's First Hydrogen Train: এই প্রথমবার ভারতীয় রেলে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। ডিজাইন তৈরি থেকে শুরু করে প্রোটোটাইপ তৈরি পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেশীয়ভাবে এই ট্রেন তৈরি করা হয়েছে। জানুন দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনের ভাড়া, গতি, রুট, স্টপেজ। কীভাবে চলবে হাইড্রোজেন ট্রেন? গ্রিন ইঞ্জিনের বিজ্ঞান কী?

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 17, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:17 PM IST
দৌড় শুরু দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনের: মাত্র ৫ টাকার টিকিটেই বিলাসী যাত্রা, ছুটবে কত স্পিডে? গ্রিন ইঞ্জিনের বিজ্ঞান জানুন
Image Credit: দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
২০ দিনে পড়ল অনশন, গলছে শরীরের পেশি! বিকল হতে পারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাও অনড় ওয়াংচুক
Sonam Wangchuk Hunger Strike18 min ago
2
Murshidabad train accident33 min ago
3
India's First Hydrogen Train48 min ago
4
Bengal Weather Updates2:53 AM IST
5
live blog2:12 AM IST