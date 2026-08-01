/ছেলেমানুষ ওরা, তাই ক্ষমা করে দিলাম...! যন্তর মন্তরে প্রয়াত মাকে তীব্র কটূক্তির জবাবে নমোর বার্তা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল গোটা দেশ। সম্প্রতি দিল্লির যন্তর মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির নেতৃত্বে জেন জি-দের আন্দোলেন কেঁপে ওঠে রাজধানী। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দেওয়ার পরই শান্ত হয় জেন জি-রা। কিন্তু সেই প্রতিবাদ চলাকালীন কিছু জেন জি-রা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর প্রয়াত মাকে উদ্দেশ্য করে অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে গত শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় ফের ভিডিয়ো বার্তা দেন। বার্তায় তিনি জানান, কটূক্তি করা আন্দোলনকারীদের তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী সমাজের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন, এই পথভ্রষ্ট তরুণদের শাস্তি না দিয়ে তাদের সঠিক পথ দেখানো উচিত।
ভিডিয়ো বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'হ্যালো বন্ধুরা, আজ শুধু আপনাদের সঙ্গেই কথা বলব। যন্তর মন্তরে যা কিছু ঘটেছে, তা পুরো দেশ ও বিশ্ব দেখেছে। কিছু দুষ্টু ছেলেমেয়ে খুব বাজে মন্তব্য করেছে। কোনও সভ্য সমাজে যে ধরনের কথা বলা একেবারেই উচিত নয়, ঠিক তেমন সব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আমাকে তো গালি দেওয়া হয়েছেই, আমার স্বর্গীয় মাকেও বাদ দেওয়া হয়নি। ভাষাগুলো কতটা কুৎসিত ছিল! কিন্তু আজ আমি বলতে চাই, ছোটবেলায় ভুল হতেই পারে। আর ছোটবেলার ভুল থেকে শুধরে যাওয়ার সুযোগও থাকে। এটাই তো ছেলেমানুষি! তাই সমাজের মানুষের মনে যে রাগ তৈরি হয়েছে, তা আমি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি। এটা সত্যি এক ধরণের বড় ধাক্কা যে আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের মুখ দিয়ে এমন ভাষা কীভাবে ব্যবহার করতে পারে!'
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'কিন্তু এখন সময় এসেছে এদের ভালোবেসে বুকে টেনে নেওয়ার এবং সঠিক রাস্তা দেখানোর। এরা তো পথ ভুল করা বাচ্চা, এদের সঠিক পথ দেখানো আমাদেরই দায়িত্ব। এদের শাস্তি দেওয়া, আদালতের দরজায় ঘোরানো, কিংবা সমাজে হেয় করা—এসব করে আমরা পরিস্থিতি বদলাতে পারব না। আমি এদের ক্ষমা করে দিতে চাই। সমাজও যেন আমার এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়।'
একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কখনও কখনও আমাদের নিজেদের দাঁত দিয়ে জিভে কামড় লেগে যায় এবং রক্ত বের হয়। কিন্তু তাই বলে কেউ নিজের দাঁত ভেঙে ফেলে না। কারণ দাঁত ও জিভ, দুই-ই আমাদের নিজস্ব। একইভাবে, এই যুবকরাও আমাদের দেশের সন্তান। তাই আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়া বা সামাজিক হয়রানি করার বদলে তাদের পথ দেখানোই বড়দের দায়িত্ব।
মোদী বলেন, 'ঠিক তেমনই, এই বাচ্চারাও তো আমাদেরই। এদের সঠিক পথ দেখানো আমাদের দায়িত্ব। ভুল পথে চলে যাওয়া মানুষকে সঠিক পথে আনা কঠিন হতে পারে, কিন্তু সেই কঠিন কাজটাই তো আমাদের করতে হবে। তাই চলে এসো! আমি এই বাচ্চাদের উদ্দেশে বলছি—এসো, আমরা দেশের জন্য সবাই মিলে একসঙ্গে এগিয়ে চলি। নতুন কিছু শিখি, নিজেদের ভুল থেকেও শিখি, আর স্বপ্নের দিকে হেঁটে চলি। দেশ অনেক এগিয়ে চলেছে, সামনে আরও এগিয়ে যাবে। আর তোমাদের ভবিষ্যতও যেন উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়—এটাই আমার স্বপ্ন। আমি তো তোমাদের জন্যই বাঁচি, তোমাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যই দিনরাত খাটছি। এসো, আমরা সবাই মিলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাই। তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ বন্ধু! ব্যস, একটাই কথা—ভুল থেকে শেখো, আর সামনের দিকে এগিয়ে যাও।'
এদিকে, এই ঘটনার পর আইনি পদক্ষেপও শুরু হয়েছে। এক গাজিয়াবাদ বাসিন্দার অভিযোগের ভিত্তিতে নয়ডার এক্সপ্রেসওয়ে থানায় এক ২৫ বছর বয়সী মহিলার বিরুদ্ধে একটি 'জিরো এফআইআর' রুজু করা হয়। জিরো এফআইআর হল এমন একটি আইনি ব্যবস্থা, যেখানে অপরাধের স্থান যাই হোক না কেন, যেকোনও থানাতেই প্রথম অভিযোগ জানানো যায়। পরবর্তীতে মূল তদন্তের জন্য মামলাটি দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিস ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩৫২ (শান্তি ভঙ্গের উদ্দেশ্যে অপমান), ৩৫৩(১) (জনসাধারণের বিভ্রান্তি তৈরি) এবং ৩৫৬(১) (মানহানি) ধারায় মামলা নথিভুক্ত করেছে।
অন্যদিকে, ককরোচ জনতা পার্টির (CJP) মুখপাত্র সৌরভ দাস এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ব্যবহৃত ভাষা আপত্তিজনক হতে পারে, কিন্তু আন্দোলনকারীদের ওপর এভাবে আইনি পুলিসি ক্ষমতা প্রয়োগ করা ঠিক নয়। কোনও ব্যক্তি আহত হলে তিনি দেওয়ানি বা ফৌজদারি মানহানির মামলা করতেই পারেন, কিন্তু আন্দোলন দমাতে পুলিস ব্যবহার করা অনুচিত।
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