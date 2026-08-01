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ছেলেমানুষ ওরা, তাই ক্ষমা করে দিলাম...! যন্তর মন্তরে প্রয়াত মাকে তীব্র কটূক্তির জবাবে নমোর বার্তা

Narendra Modi: ভিডিয়ো বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, যন্তর মন্তরে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত কষ্টদায়ক। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কিছু তরুণ তাঁকে ও তাঁর প্রয়াত মা-কে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করেছে। কিন্তু তিনি মনে করেন, অল্প বয়সে মানুষ ভুল করে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 01, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:37 AM IST
ছেলেমানুষ ওরা, তাই ক্ষমা করে দিলাম...! যন্তর মন্তরে প্রয়াত মাকে তীব্র কটূক্তির জবাবে নমোর বার্তা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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