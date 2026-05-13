/PM Modi Cuts Convoy Size: সংযম বার্তার প্রথম স্টেপে নমো নিজেই: তেলের খরচ বাঁচাতে প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ে ৫০% কাটছাঁট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জেরে বিশ্ব জুড়ে ব্যাপক অস্থিরতা, জ্বালানি সংকট, তেলের দাম আকাশছোঁয়া। কিছুদিন আগেই প্রধানমন্ত্রীর সংযম বার্তায় দেশে হইচই পড়ে যায়। নরেন্দ্র মোদী জানান, তেল খরচ কমাতে হবে, গ্যাস খরচে রাশ টানাতে হবে। এমনকি সোনা কেনার ক্ষেত্রেও রাশ টানতে হবে। দেশবাসীকে সংযমবার্তা দেওয়ার পরেই নিজে থেকেই সেই নিয়ম পালন করা শুরু করলেন নরেন্দ্র মোদী। বুধবার দেশের অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখতে এবং জ্বালানি বাঁচাতে নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত বিশাল গাড়িবহর বা কনভয়ের আকার এক ধাক্কায় ৫০ শতাংশ কমিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে কনভয় ছোট করলেও তাঁর নিরাপত্তার যেন কোনও খামতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা রক্ষী দল (SPG) ইতোমধ্যেই এই নির্দেশ পালন করা শুরু করে দিয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী পেটরোল-ডিজেলের বদলে বৈদ্যুতিক গাড়ি ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছেন। তবে এই পরিবর্তনের জন্য নতুন করে কোনও গাড়ি কিনতে বারণ করা হয়েছে, যাতে বাড়তি খরচ না হয়।
সংযম বার্তা
এমনকী হায়দরাবাদের জনসভা থেকে দেশবাসীকে খরচ কমানোর আবেদন জানানোর ঠিক কয়েক দিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে দেখা গেল অত্যন্ত ছোট একটি কনভয় নিয়ে যাতায়াত করতে। সম্প্রতি তাঁর গুজরাত ও অসম সফরের সময় এই পরিবর্তন স্পষ্ট লক্ষ্য করা গিয়েছে। ভদোদরা এবং গুয়াহাটিতে প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ের আকার আগের তুলনায় অনেকটাই কম ছিল। এর মাধ্যমে তিনি এই বার্তাই দিতে চেয়েছেন যে, দেশের স্বার্থে তেলের ব্যবহার ও খরচ কমানোর লড়াই তিনি নিজের থেকেই শুরু করেছেন।
এর পাশাপাশি পরিস্থিতি সামাল দিতে তিনি সাধারণ মানুষকে আগামী এক বছর সোনা কেনা এবং অপ্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণ এড়িয়ে চলার অনুরোধ করেছেন। এছাড়া তেলের ব্যবহার কমাতে মেট্রো রেল ব্যবহার, কারপুলিং এবং বাড়ি থেকে কাজ (Work From Home) করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।
প্রভাব পড়ছে রাজ্য ও মন্ত্রিসভায়
প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছেন অন্য মন্ত্রীরাও। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সি আর পাটিল তাঁর কনভয় থেকে এসকর্ট গাড়ি সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীরাও নিজেদের যাতায়াতের খরচ কমাতে গাড়ির সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন।
কেন এই উদ্যোগ?
মূলত পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্যাপক অস্থিরতা। ভারতের বিদেশি মুদ্রার ভান্ডার যাতে কমে না যায় এবং জ্বালানি তেলের আমদানি খরচ নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেই লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রী নিজে থেকে এই সাশ্রয়ী পথে হাঁটা শুরু করলেন। তাঁর মতে, এখন থেকে দেশি পণ্য বা 'স্বদেশি' জিনিসের ব্যবহার বাড়ালে এবং খরচ কমালে দেশ বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবে।
মোদীর নিরাপত্তা ঠিক কেমন?
মোদীর নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে দেশের সর্বোচ্চ শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ (এসপিজি)। প্রায় ৩০০০ কম্যান্ডোর এলিট ফোর্স ২৪ ঘণ্টা মোদীর নিরাপত্তায় অতন্দ্র প্রহরী। এসপিজি ছাড়াও এনএসজি, আধা-সামরিক বাহিনী এবং স্থানীয় পুলিস থাকে মোদীকে সুরক্ষিত রাখার মহাযজ্ঞে। অত্যাধুনিক অস্ত্র, বর্মাবৃত গাড়ি এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, যার জন্য বছরে কেন্দ্র শয়ে শয়ে কোটি টাকা খরচ করে। পঞ্চস্তরীয় বলয়ে মোড়া থাকে মোদীর নিরাপত্তা।
প্রধানমন্ত্রীর কনভয়
মোদীর কনভয়ে কম করে ডজন খানেক গাড়ি থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই মোদী যে গাড়িতে চলাচল করেন, তা আর পাঁচটা গাড়ির মতো হবে না। মোদীর অত্যন্ত সুরক্ষিত সাঁজোয়া যানবহরে একাধিক গাড়িই রয়েছে। তবে তাঁর প্রধান সরকারি গাড়িটি- মার্সিডিজ মেবাক এস৬৫০ গার্ড। ১২ কোটি টাকার এই গাড়ির পরেই থাকবে ১০ কোটির রেঞ্জ রোভার সেন্টিনেল। আছে টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার ও বিএমডব্লিউ সেভেন সিরিজ সেভেনসিক্সটিএলআই হাই সিকিউরিটি এডিশন । প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগত ভাবে এই যানবাহনগুলির মালিক নন। এগুলি এসপিজি কর্তৃক প্রদত্ত সরকারী নিরাপত্তা বিবরণের অংশ। দেখতে গেলে মোদীর মার্সিডিজ মেবাক এস৬৫০ গার্ড ও রেঞ্জ রোভার সেন্টিনেল নিছকই গাড়ি নয়, সেগুলি এককথায় অভেদ্য দুর্গ। বিস্ফোরণেও থাকে অটুট। বুলেটবর্ষণেও নির্বিকার! মোদীর কনভয়ে দু'টি ডামি গাড়ি থাকে, যার ফলে আসল গাড়িতে কে আছেন তা বোঝা কঠিন হয়ে যায়। থাকে জেমিং প্রযুক্তি: কনভয়ে এমন ডিভাইস থাকে যা ড্রোন বা রিমোট দ্বারা বোমা বিস্ফোরণ নিষ্ক্রিয় করতে পারে।
