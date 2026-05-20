/Modi-Meloni: রোমে ফের ‘মেলোডি’ ম্যাজিক! মেলোনিকে বিশেষ উপহার মোদীর, ভাইরাল ভিডিয়ো

'Melodi' moment in Italy: রোমের মাটিতে ফের 'মেলোডি' ম্যাজিক! বন্ধু জর্জিয়া মেলোনিকে ভারত থেকে নিয়ে যাওয়া বিশেষ উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর সেই উপহার দেখেই উচ্ছ্বসিত ইন্টারনেট দুনিয়া। কী সেই উপহার? সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ড হওয়া 'মেলোডি' এবার বাস্তবে রূপ পেল চকোলেটের মোড়কে!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে মাঝে মাঝেই খবরের শিরোনামে উঠে আসে রাষ্ট্রপ্রধানদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং হালকা মেজাজের মুহূর্ত। সরকারি চুক্তির বাইরেও রাষ্ট্রনেতাদের ব্যক্তিগত সেই রসায়ন দুই দেশের সম্পর্ককে অন্য মাত্রা দেয়। এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ার সবচেয়ে চর্চিত বিষয় হলো ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির বন্ধুত্বপূর্ণ রসায়ন। নেটদুনিয়ায় তাঁদের এই জুটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘মেলোডি’ (Melodi)। এবার সেই ভার্চুয়াল নামই বাস্তবে এক মিষ্টি রূপ পেল।
ইতালিতে সফররত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বন্ধু জর্জিয়া মেলোনিকে উপহার দিলেন ভারতের অত্যন্ত জনপ্রিয় 'মেলোডি' চকোলেট। আর এই ঘটনা ঘিরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ফের একবার ঝড় তুলেছে 'মেলোডি' ট্রেন্ড। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি সম্প্রতি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন, যা ইন্টারনেটে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।
ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, মেলোনি উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসিমুখে বলছেন যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর জন্য ভারত থেকে একটি অত্যন্ত বিশেষ উপহার নিয়ে এসেছেন। ঠিক তখনই ফ্রেমের মধ্যে হাসিমুখে উপস্থিত হন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি পকেট থেকে একটি 'মেলোডি' টফির প্যাকেট বের করে মেলোনির দিকে এগিয়ে দেন এবং স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেন, 'মেলোডি'।
দুই রাষ্ট্রনেতার নামের আদ্যক্ষর মিলিয়ে তৈরি হওয়া এই ট্রেন্ডিং নামটির সাথে চকোলেটের এমন মজাদার মিল দেখে নেটিজেনরা উচ্ছ্বসিত। এটি কেবল একটি সাধারণ উপহার নয়, বরং সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রেন্ডকে আন্তর্জাতিক কূটনীতির আঙিনায় কাজে লাগানোর এক অভাবনীয় দৃষ্টান্ত বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ভিডিওটি পোস্ট হওয়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ ভিউ এবং শেয়ার কুড়িয়ে নেয়।
উল্লেখ্য, ইতালিতে পা রাখার পরেই প্রধানমন্ত্রী মোদীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান মেলোনি। রোমে পৌঁছানোর পর মেলোনি মোদীর সঙ্গে একটি চমৎকার সেলফি শেয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স (X)-এ লেখেন, “ওয়েলকাম টু রোম, মাই ফ্রেন্ড!” দুই রাষ্ট্রনেতার এই বন্ধুত্বের ছবি ইন্টারনেটে মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, রোমের রাস্তায় তাঁদের একসঙ্গে গাড়িতে সফর করতেও দেখা যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভাষায় একে 'কার ডিপ্লোম্যাসি' বা 'গাড়ি কূটনীতি' বলা হয়ে থাকে। আনুষ্ঠানিক আলোচনার পাশাপাশি এই ধরনের ক্যাজুয়াল সময় কাটানো দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত ও সহজ করে তোলে।
এই ‘মেলোডি’ ট্রেন্ডের সূত্রপাত হয়েছিল, ২০২৩ সালে দুবাইয়ে আয়োজিত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন বা COP28-এর ফাঁকে নরেন্দ্র মোদী এবং জর্জিয়া মেলোনির সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই সময় মেলোনি মোদীর সঙ্গে একটি হাসিমুখের সেলফি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন। মোদী (Modi) এবং মেলোনির (Meloni) নাম মিলিয়ে তৈরি করা এই হ্যাশট্যাগ মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। এরপর থেকে যখনই এই দুই রাষ্ট্রনেতার সাক্ষাৎ হয়েছে, নেটিজেনরা এই 'মেলোডি' নামটি নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।
এবারের ইতালি সফরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বরং চকোলেট উপহারের ভিডিওটি সেই উচ্ছ্বাসকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। নেটিজেনরা এই ভিডিওর নিচে নানা ধরনের মজাদার মন্তব্য করছেন। কেউ লিখছেন, “মেলোডি ইজ ব্যাক!” (মেলোডি ফিরে এসেছে), আবার কেউ মন্তব্য করেছেন, “ভারতীয়রা ঠিক এই মুহূর্তটার জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।” মোদীর এই ইতালি সফর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কূটনীতির পাশাপাশি 'মেলোডি' চকোলেটের এই মিষ্টি সম্পর্কের জন্যও দীর্ঘদিন নেটিজেনদের মনে গেঁথে থাকবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)