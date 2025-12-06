English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Modi gifts Putin: পুতিনকে মোদীর উপহারে বাংলার মুর্শিদাবাদের অনন্য শিল্প নিদর্শনও... চা-সেট, ঘোড়া, মার্বেল দাবা এবং...

Putin Visit India: ২ দিনের ভারত সফর সেরে ফিরে গিয়েছেন পুতিন। তবে ফিরে যাওয়ার আগে 'বন্ধু' পুতিনের হাতে যেন 'একটুকরো ভারত'-ই উপহার হিসেবে তুলে দেন মোদী। উপহারের তালিকায় ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের স্মারক থেকে ৫ রাজ্যের ৫ বিশেষ শিল্প নিদর্শন। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 6, 2025, 07:42 PM IST
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আসামের সুস্বাদু কালো চা, ভগবদ গীতা আর রুপোলি ঘোড়া। 'বন্ধু' পুতিনকে উপহার প্রধানমন্ত্রী মোদীর (Modi gifts Putin)। উপহারের তালিকায় রয়েছে কাশ্মীরি জাফরান, একটি অলঙ্কৃত চা সেট ও মার্বেল পাথরে তৈরি একটি দাবাও। পুতিনকে মোদী যে ভগবদ গীতা উপহার দেন, তা রাশিয়ান সংস্করণ, রুশ ভাষায় অনুবাদ করা।

মহাভারতের যুদ্ধের সময় কর্তব্যরত অবস্থায় অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ সমূহ নিয়েই লেখা শ্রীমদ্ভগবদ গীতা। তারই রাশিয়ান সংস্করণ পুতিনকে উপহার দেন মোদী (Modi gifts Putin Bhagavad Gita)। যা কিনা সনাতন ভারতের ঐতিহ্য, শাশ্বত আত্মা এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির চিত্রকে তুলে ধরে। গীতার কালজয়ী জ্ঞান নীতিগত জীবনযাপনের মাধ্যমে মন নিয়ন্ত্রণ ও আত্মার শান্তির কথা বলে। 

ওদিকে ব্রহ্মপুত্রের উর্বর ভূমিতে জন্মানো আসামের কালো চা তার সুগন্ধ, উজ্জ্বল লিকার ও ঐতিহ্যশালী 'আসামিকা' প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিখ্যাত (Modi gifts Putin Assam Tea)। ২০০৭ সালে আসামের কালো চা জিআই ট্যাগের স্বীকৃতি পায়। আসামের ভূমি, জলবায়ু ও শৈল্পিক ঐতিহ্যের যেন প্রতিনিধিত্ব করে এই কালো চা। এর পাশাপাশি  এর স্বাস্থ্যগুণও অনেক। পান করতেও আরামদায়ক।

উপহার হিসেবে পুতিন পেয়েছে বাংলার শিল্প নিদর্শনও। উপহার হিসেবে মোদী রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের হাতে তুলে দেন সূক্ষ্ম কারুকাজ করা বাংলার মুর্শিদাবাদের একটি রুপোলি চা সেট (Modi gifts Putin Murshidabadi Silver tea set)। যা কিনা পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ শৈল্পিকতার নিদর্শন। পাশাপাশি, ভারত ও রাশিয়া উভয় দেশেই চায়ের গভীর সাংস্কৃতিক গুরুত্বকেও প্রতিফলিত করে।

ওদিকে উপহার হিসেবে পুতিনকে দেওয়া রুপোলি ঘোড়াটি মহারাষ্ট্রের (Modi gifts Putin Silver Horse)। ঘোড়াটির সূক্ষ্ম কারুকাজ তুলে ধরে ভারতের ধাতব শিল্পের ঐতিহ্যকে। একাধারে মর্যাদা, বীরত্ব, ঐতিহ্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার প্রতিফলন যেন এই ঘোড়া। উল্লেখ্য, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন একজন দক্ষ ঘোড়া সওয়ার। তাঁর ঘোড়া ছোটানোর ছবি বহুবারই সামনে এসেছে। 

এর পাশাপাশি পুতিনকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে আগরার মার্বেল দিয়ে তৈরি সূক্ষ্ম কারুকাজ করা একটি দাবা সেট (Modi gifts Putin Marbel chess)। 'এক জেলা এক পণ্য' (ODOP) উদ্যোগের অধীনে আগরার পাথরের খনন ঐতিহ্যকে তুলে ধরে এই দাবা সেট। আর কাশ্মীরি জাফরান (Modi gifts Putin Kashmiri long zafran)। যা স্থানীয়ভাবে কং বা জাফরান নামেও পরিচিত। কাশ্মীরের পাহাড়ের উপর উচ্চভূমিতে এই জাফরান চাষ করা হয়। রং, গন্ধ ও স্বাদের জন্য বিখ্যাত এবং খুবই মূল্যবান এই কাশ্মীরি 'লং' জাফরান।

