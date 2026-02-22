Indias Fastest Metro Rail: মোদীর হাত ধরে যাত্রা শুরু দেশের সবচেয়ে গতিশীল মেট্রোর! সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১৮০ কিমি...

Indias Fastest Metro Rail: মোদীর হাত ধরে যাত্রা শুরু দেশের সবচেয়ে গতিশীল মেট্রোর! সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১৮০ কিমি...
Indias Fastest Metro Rail: প্রধানমন্ত্রী মোদী গাজিয়াবাদের হিন্ডন বিমানবন্দরে পৌঁছালে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁকে স্বাগত জানান
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ৮২ কিলোমিটার দীর্ঘ দিল্লি-মিরাট রিজিওনাল র্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম (RRTS) এবং ভারতের দ্রুততম মেট্রো পরিষেবার ২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ দিল্লি-মেরঠ মেট্রোর অবশিষ্ট অংশের উদ্বোধন করেছেন। এই মেট্রো সার্ভিস দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করবে। উদ্বোধনের পর আজ সন্ধ্যা ৬টা থেকেই সাধারণ যাত্রীদের জন্য পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে।
প্রধানমন্ত্রী শতাব্দী নগর স্টেশন থেকে দিল্লির সরাই কালে খাঁ ও নিউ অশোক নগরের মধ্যে ৫ কিমি অংশ, মেরাঠ সাউথ ও মোদীপুরমের মধ্যে ২১ কিমি অংশ এবং মেরঠ মেট্রো সেকশনের উদ্বোধন করেছেন। এই মেট্রো সার্ভিস চালু হয়ে যাওয়ার ফলে দিল্লি থেকে মেরঠ পর্যন্ত যেতে এক ঘণ্টারও কম সময় লাগবে।
প্রধানমন্ত্রী মোদী, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং এনসিআরটিসি (NCRTC) কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে শতাব্দী নগর থেকে মেরঠ সাউথ পর্যন্ত মেট্রো ভ্রমণ করেন। যাত্রাপথে তিনি সাধারণ যাত্রীদের সাথে কথা বলেন এবং কর্মকর্তারা তাঁকে 'নমো ভারত' ট্রেন ও পুরো প্রকল্পের কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানান।
প্রধানমন্ত্রী মোদী গাজিয়াবাদের হিন্ডন বিমানবন্দরে পৌঁছালে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁকে স্বাগত জানান। সেখান থেকে তিনি মেরঠে গিয়ে আরআরটিএস (RRTS) এবং মেরাঠ মেট্রোর উদ্বোধন করেন এবং একটি জনসভায় ভাষণ দেন। জনসভার আগে তিনি প্রায় ১২,৯৩০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।
মেরঠ মেট্রোর সর্বোচ্চ ১৮০ কিমি গতি এবং ১৬০ কিমি অপারেশনাল গতির জন্য তৈরি এই RRTS ট্রেন দিল্লি থেকে সাহিবাবাদ, গাজিয়াবাদ, মোদিনগর এবং মেরঠের মতো শহরগুলোর মধ্যে যাতায়াতের সময় অনেক কমিয়ে দেবে। অন্যদিকে, মেরঠ মেট্রো ভারতের দ্রুততম মেট্রো হিসেবে প্রায় ১২০ কিমি গতিতে চলবে এবং মাত্র ৩০ মিনিটে পুরো পথ পার করবে। ভারতে এই প্রথমবার একই রেললাইনে নমো ভারত ট্রেন এবং মেট্রো—উভয়ই চলবে।
আরও পড়ুন-নিম্নচাপ ও পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জোড়া ফলা! কলকাতায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি, জেলায় জেলায়...
আরও পড়ুন-সাতসকালে ট্রেলারের সঙ্গে ভয়ংকর সংঘর্ষ! দুমড়ে মুচড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত পাঁচ পুলিসকর্মী, আহত আরও...
উল্লেখ্য, ২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই করিডোরে মোট ১৩টি স্টেশন রয়েছে— মেরঠ সাউথ, প্রতাপপুর, রিঠানি, শতাব্দী নগর, ব্রহ্মপুরী, মেরঠ সেন্ট্রাল, ভৈসালী, বেগমপুল, এমইএস কলোনি, দৌরলি, মেরঠ নর্থ, মোদীপুরম এবং মোদীপুরম ডিপো। যাত্রীরা মেরঠ সাউথ, শতাব্দী নগর, বেগমপুল এবং মোদীপুরম স্টেশন থেকে মেট্রো এবং আরআরটিএস (RRTS)-এর মধ্যে ট্রেন বদল করতে পারবেন।
এই করিডোরের শুরু হচ্ছে সরাই কালে খাঁ স্টেশন থেকে, যা আজ চালু হওয়া চারটি ‘নমো ভারত’ স্টেশনের একটি। এটি একটি বিশাল মাল্টি-মডেল হাব হিসেবে তৈরি করা হয়েছে, যা হযরত নিজামুদ্দিন রেলওয়ে স্টেশন, দিল্লি মেট্রোর পিঙ্ক লাইন, বীর হাকীকত রাই বাস টার্মিনাল (ISBT) এবং রিং রোডের সাথে সরাসরি যুক্ত। বাকি তিনটি নতুন চালু হওয়া স্টেশন— শতাব্দী নগর, বেগমপুল এবং মোদীপুরম— মেরঠ শহরে অবস্থিত।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)