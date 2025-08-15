English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
PM Viksit Bharat Rojgar Yojana: নতুন চাকরিতে যোগ দিলেই সরকার সরাসরি দেবে ১৫০০০! ১ লাখ কোটির নয়া প্রকল্প ঘোষণা মোদীর...

PM Modi launches new scheme: লক্ষ্য সাড়ে ৩ কোটি নতুন কর্মসংস্থান তৈরি। যে সকল কোম্পানি বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করবে, তাদেরকে দেওয়া হবে ইনসেনটিভও।

সুদেষ্ণা পাল | Aug 15, 2025
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেসরকারি ক্ষেত্রে কাজে ঢুকলেই সরকার দেবে ১৫ হাজার টাকা (Government will give 15000 rupees)। কোনও কোম্পানিতে যোগদানের (first private sector job) সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সরকারের তরফে তাঁকে দেওয়া হবে ১৫,০০০ টাকা। ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে বড় ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী মোদীর। দেশের যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ঘোষণা করলেন ১ লাখ কোটি টাকার একটি নতুন প্রকল্পের (1 Lakh Crore New Scheme)। নাম, 'পিএম বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা' (PM Viksit Bharat Rojgar Yojana)। 

পিএম বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা
এই 'পিএম বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা'র (PM Viksit Bharat Rojgar Yojana) আওতায় একজন চাকরিপ্রার্থী প্রাইভেট কোম্পানিতে তাঁর প্রথম চাকরির ক্ষেত্রে ১৫ হাজার টাকা করে পাবেন ((Government will give 15000 rupees))। এই নয়া প্রকল্পের লক্ষ্য সাড়ে ৩ কোটি নতুন চাকরির সুযোগ (3.5 crore new employment) তৈরি করা। সেইসঙ্গে যে সকল কোম্পানি কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবে, তাদেরকে ইনসেনটিভ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন মোদী (employment incentive)।

বেসরকারি প্রথম চাকরিতে ১৫ হাজার
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "আমার দেশের যুবসমাজ, আজ ১৫ অগাস্ট, দেশের স্বাধীনতা দিবসের দিনই আমরা আমাদের দেশের যুবসমাজের জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকার একটি প্রকল্প চালু করছি। আজ থেকে পিএম বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই নতুন কর্মসূচিতে, বেসরকারি ক্ষেত্রে প্রথম চাকরি পেলেই যুবক-যুবতীদের সরাসরি সরকার থেকে ১৫,০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। আর যেসব কোম্পানি বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে, তারাও এই প্রকল্পের আওতায় ইনসেনটিভ পাবে।"

৩.৫ কোটি নতুন কর্মসংস্থান
লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে মোদী আরও বলেন, “এই পিএম বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার লক্ষ্য় যুবকদের জন্য প্রায় ৩.৫ কোটি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা এই প্রকল্প কেবল চাকরিপ্রার্থীদেরই উপকৃত করবে না বরং বেসরকারি সংস্থাগুলিকে আরও কর্মী নিয়োগের জন্য উৎসাহিত করবে।" 

জিএসটি সংস্কার ও মেড ইন ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর চিপ
মোদী এদিন কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি এই দীপাবলিতেই দেশের সাধারণ নাগরিকদের 'বড় উপহার' দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। কী সেই 'উপহার'? মোদী ঘোষণা করেন, ৮ বছর পর এই দীপাবলিতেই জিএসটি সংস্কার করা হবে। একইসঙ্গে এটাও ঘোষণা করেন যে, ভারত নিজস্ব সেমিকন্ডাক্টর চিপ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে। ২০২৫-এর শেষেই মেড ইন ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর চিপ বাজারে নিয়ে আসার ব্যাপারে সরকার আশাবাদী।

