Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /ভারতীয়রা জীবন কেড়ে নেয় না, রক্ষা করতে জানে, দুবাই-তেল আভিভ বিমানে বিপর্যয় রোখা ভারতীয় পাইলটকে মোদীর শুভেচ্ছা

'ভারতীয়রা জীবন কেড়ে নেয় না, রক্ষা করতে জানে', দুবাই-তেল আভিভ বিমানে বিপর্যয় রোখা ভারতীয় পাইলটকে মোদীর শুভেচ্ছা

নিজের জীবনের তোয়াক্কা না করে মাঝ আকাশে বাঁচালেন শত শত প্রাণ! ফ্লাইদুবাই বিমানের কো-পাইলটের প্রাণঘাতী হামলা ও নাশকতার চেষ্টা নস্যাৎ করলেন ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফোনে তাঁর খবরাখবর নিয়ে বললেন, "ভারতীয়রা জীবন কেড়ে নেয় না, রক্ষা করতে জানে।"

Written BySoumita Mukherjee
Published: Oct 02, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 05:54 PM IST
'ভারতীয়রা জীবন কেড়ে নেয় না, রক্ষা করতে জানে', দুবাই-তেল আভিভ বিমানে বিপর্যয় রোখা ভারতীয় পাইলটকে মোদীর শুভেচ্ছা

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দুবাই-তেল আভিভ বিমানে বিপর্যয় রোখা ভারতীয় পাইলটকে মোদীর শুভেচ্ছা
2
3
4
5