'ভারতীয়রা জীবন কেড়ে নেয় না, রক্ষা করতে জানে', দুবাই-তেল আভিভ বিমানে বিপর্যয় রোখা ভারতীয় পাইলটকে মোদীর শুভেচ্ছা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আকাশপথে চরম বিপদের মুহূর্তে নিজের জীবনের তোয়াক্কা না করে সাহসিকতার এক বিরল নজির গড়েছেন ভারতীয় বিমানচালক ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছার। ফ্লাইদুবাই-এর দুবাই-তেল আভিভগামী একটি ফ্লাইটে মাঝ আকাশে বড়সড় সন্ত্রাসী চক্রান্ত পণ্ড করে দিয়েছেন এই সাহসী ভারতীয়। নিজের সহ-পাইলটের নির্মম প্রাণঘাতী হামলার শিকার হয়ে গুরুতর জখম হওয়া সত্ত্বেও তিনি অক্ষত রেখে উড়িয়ে নিয়ে গেছেন শতাধিক যাত্রীর জীবন। তাঁর এই অসমসাহসী পদক্ষেপকে সম্মান জানিয়ে শুক্রবার সরাসরি তাঁর সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্সে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
সূত্রের খবর, ফোনালাপে প্রধানমন্ত্রী গুরুতর আহত ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছারের খবরাখবর নেন এবং তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর কথায় উঠে আসে প্রতিটি ভারতীয়র মূল চেতনা— "ভারতীয়রা কারও জীবন কেড়ে নেয় না, বরং নিজের জীবন বাজি রেখে অন্যের প্রাণ বাঁচায়।" প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে স্মিতও প্রকাশ করেন যে ভয়াবহ সেই পরিস্থিতিতে তাঁকে ঠিক কী শক্তি বা সাহস জোগাচ্ছিল। চরম সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে একজন ভারতীয় হিসেবে স্মিত যেভাবে দায়িত্ব ও সাহসিকতার প্রমাণ দিয়েছেন, তা আজ বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হচ্ছে।
ঘটনার সূত্রপাত ফ্লাইদুবাইয়ের একটি আন্তর্জাতিক উড়ান চলাকালীন। উড়োজাহাজটি যখন মাঝ আকাশে, তখন আকস্মিক ও নাটকীয়ভাবে স্মিতের ওপর হামলা চালায় তাঁরই সহ-পাইলট। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত কো-পাইলট বিমানটিকে ভেঙে ফেলার বা ক্র্যাশ করানোর এক গভীর চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। সেই উদ্দেশ্য সফল করতে সে ধারালো ছুরি নিয়ে ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁকে নির্মমভাবে আঘাত করে। শরীরের একাধিক স্থানে গভীর ক্ষত ও প্রচুর রক্তক্ষরণ সত্ত্বেও আত্মসংযম হারাননি ক্যাপ্টেন মচ্ছার।
নিজের রক্তাক্ত অবস্থা এবং চরম যন্ত্রণা উপেক্ষা করে ক্যাপ্টেন স্মিত ককপিটের দরজা খুলতে সক্ষম হন এবং বিমানের অন্যান্য কর্মীদের কাছে জরুরি সাহায্যের বার্তা পৌঁছান। তাঁর এই তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তা ও অদম্য সাহসের কারণেই স্তব্ধ হয়ে যায় বিমানে বড়সড় নাশকতার ছক। জখম অবস্থাতেও উড়ানের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে বিমানটিকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন তিনি।
ঘটনার পরপরই মারাত্মক আহত অবস্থায় স্মিতকে প্রথমে সৌদি আরবের তাবুকের একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়, যেখানে তাঁকে প্রাথমিক জরুরি চিকিৎসা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসা ও দীর্ঘমেয়াদী পরিচর্যার জন্য তাঁকে আবু ধাবিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আপাতত সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। আন্তর্জাতিক স্তরে ক্যাপ্টেন স্মিতের এই পদক্ষেপ বিমান চলাচলের ইতিহাসে এক অনন্য বীরত্বের নজির হিসেবে দেখা হচ্ছে। সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব— সকলেই আজ গর্বিত এই ভারতীয় পাইলটের জন্য, যিনি নিজের রক্তের শেষবিন্দু দিয়ে প্রমাণ করেছেন দায়িত্ববোধ ও ভারতীয় চেতনার প্রকৃত অর্থ।
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