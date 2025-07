Operation Sindoor Debate in Parliament: 'তৃতীয় কোনও দেশ যুদ্ধ থামাতে বলেনি', বিরোধীদের ট্রাম্পকার্ডে জবাব মোদীর...

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: সিঁদুরে তপ্ত সাংসদ। 'পাকিস্তানের সঙ্গে কংগ্রেসের সুর মেলে', জবাবি ভাষণে বিরোধীদের পাল্টা নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বললেন. 'কংগ্রেস বলছিল, মোদী মরবে, ফাঁসবে। পাকিস্তান আদমপুর এয়ারবেসে হামলা করেছে বলে রটনা ছড়ায়। আমি পরের দিন সেখানে পৌঁছে যাই। ওদের মিথ্যা প্রকাশ্যে আনি'।

সংসদের এখন বাদল অধিবেশন চলছে। অধিবেশনের প্রথম দিনেই পহেলগাঁও হামলা ও অপারেশন সিঁদুরের আলোচনা চেয়ে মুলতুবি প্রস্তাব জমা দিয়েছিল বিরোধীরা। আলোচনা হল আজ, মঙ্গলবার।

জবাবি ভাষণে মোদী জানান, 'তৃতীয় কোনও দেশ ভারতে যুদ্ধ থামাতে বলেনি। ৯ মে রাতে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করেন। আমার সেনার সঙ্গে বৈঠক চলছিল। ফোন তুলতে পারিনি। পরে আমি ফোন করি। বলি, ৩-৪ বার ফোন করেন। তখন ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, পাকিস্তান বড় হামলা করতে চলেছে। আমার জবাব ছিল, যদি ওদের এই ইচ্ছা থাকে, তা হলে ভুগতে হবে। পাকিস্তান হামলা করলে, আরও বড় হামলা করে জবাব দেব। এই জবাব দিয়েছিলাম। আমরা গুলির জবাব গুলি দিয়ে দেব'।

PM @narendramodi: "Duniya ke kisi bhi neta ne Bharat ko operation rokne ke liye nahi kaha"

Donald Trump: “I told both nations to stop, or there would be no trade deals.”

Is his “friend” publicly contradicting him? pic.twitter.com/cPci3yZYbI

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) July 29, 2025