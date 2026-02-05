English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
rendra Modi: 'অনুপ্রবেশকারীদের হয়ে জোরদার ওকালতি করছেন', সংসদে তৃণমূলকে বিঁধলেন মোদী...

Narendra Modi:  'আমাদের তৃণমূলের সতীর্থরা অনেক কথা বললেন। একটু নিজেদের দিকে দেখুন। নীচে নামার যত রকম মাপকাঠি রয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতে নির্মম সরকার নতুন নতুন রেকর্ড গড়তে গড়তে এগোচ্ছে'। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Feb 5, 2026, 11:21 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: SIR বিতর্কে বেনজির কাণ্ড। সুপ্রিম কোর্টে নিজেই সওয়াল করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্য আদালতের উপরে চাপ তৈরি করা হচ্ছে', সংসদে দাঁড়িয়ে এবার তৃণমূলকে পালটা নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বলেন,  নির্মম সরকার পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছে'।

ররিবার সংসদের বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। আজ, বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় জবাবি ভাষণে ‘অপশাসন’ ও অনুপ্রবেশ’ অস্ত্র তৃণমূলকে বিধঁলেন মোদী। তিনি বলেন, 'আমাদের তৃণমূলের সতীর্থরা অনেক কথা বললেন। একটু নিজেদের দিকে দেখুন। নীচে নামার যত রকম মাপকাঠি রয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতে নির্মম সরকার নতুন নতুন রেকর্ড গড়তে গড়তে এগোচ্ছে। আর এখানে এসে উপদেশ দিচ্ছে'!

বাংলার  পরিস্থিতি নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন মোদী। তাঁর কথায়,  'কী হাল করে রেখেছে! এমন নির্মম সরকারের কারণে ওখানকার (পশ্চিমবঙ্গের) মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ডুবছে। কিন্তু এঁরা পরোয়াই করেন না!ক্ষমতার সুখ ছাড়া কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই এঁদের। আর এঁরা এখানে এসে উপদেশ দেন'!

মোদী বলেন, 'পৃথিবীর সমৃদ্ধতম দেশও অবৈধ নাগরিকদের দেশ থেকে বাইরে বার করে দিচ্ছে। আর আমাদের দেশে অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্য আদালতের উপরে চাপ তৈরি করা হচ্ছে! যাঁরা অনুপ্রবেশকারীদের হয়ে জোরদার ওকালতি করছেন, আমাদের দেশের যুব সমাজ কী ভাবে তাঁদের ক্ষমা করবে'? তাঁর কথায়, 'অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের যুব সমাজের অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে,রুজিরুটি ছিনিয়ে নিচ্ছে, আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিচ্ছে। ছেলেমেয়েদের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। কিন্তু ওঁদের কিছু যায়-আসে না। মহিলাদের উপরে অত্যাচার হলে হতে থাক। ক্ষমতা-নীতির বাইরে কিছু করবেই না! আর তাঁরা এখানে এসে আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন'!

ঘটনাটি ঠিক কী? SIR বিতর্কে নিজেই এবার সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়। গতকাল, বুধবার সেই মামলার শুনানিতেও হাজির ছিলেন তিনি। যা বেনজির।  সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক সওয়ালে মমতা কেন্দ্র-পরিচালিত এই স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিসন তথা SIR-কে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কেন বাংলাকে টার্গেট করা হচ্ছে? কেন এসআইআর নিয়ে অযথা এত তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে? বাংলায় যখন উ।সবের আবহ তখন তাদের নোটিস পাঠানো হচ্ছে। ১০০ জন বিএলও মারা গিয়েছেন। এসব শুধু বাংলাতেি কেন করা হচ্ছে? কেন অসমে নয়'?

Parliamentbudget sessionNarendra ModiTMCSIR in Bengal
