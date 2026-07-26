/কার্গিলে বীর জওয়ানদের অসাধারণ সাহস ও অবিচল নিষ্ঠার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে কারগিল বিজয় দিবস। ২৬ জুলাই। দিনটি কখনও ভোলে না ভারত। ভুলতে পারে না! রবিবার এই বিশেষ দিনে শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স হ্যান্ডেলে একটি বার্তা দিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী তাঁর পোস্টে লেখেন, কার্গিল বিজয় দিবসে ভারতের সুরক্ষায় অসামান্য সাহস ও নিষ্ঠার জন্য গোটা দেশ সাহসী সেনাবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞ। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁদের বীরত্ব চিরকাল দেশের গর্বের উৎস হয়ে থাকবে। তাঁদের অটল দেশপ্রেম ও কর্তব্যবোধ প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে থাকবে!
প্রধানমন্ত্রী কার্গিল বিজয় দিবসে
কার্গিলকে স্মরণ করলেন ও শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। যে কঠিন প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে দেশের হয়ে লড়াই করেছেন বীর জওয়ানরা তার কোনো তুলনা হয় না বলে উল্লেখ করেন তিনি!এক্স হ্যান্ডেলে দেওয়া এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সেনা জওয়ানদের সেই অসমসাহসী কর্মকাণ্ড ভারতকে চিরকাল উদ্বুদ্ধ করে চলবে। তাঁদের এই দেশপ্রেম অসাধারণ প্রভাব ফেলেছে দেশের মানুষের মননে।
এক্স-বার্তায় মোদীজি
এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে কী লেখেন প্রধানমন্ত্রী? প্রধানমন্ত্রীর বার্তাটি এরকম: "কার্গিল বিজয় দিবসে আমাদের দেশ ভারতের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে বীর জওয়ানদের অসাধারণ সাহস ও অবিচল নিষ্ঠার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। সবথেকে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাঁদের এই অদম্য বীরত্ব চিরকাল আমাদের জাতীয় গর্বের উৎস হয়ে থাকবে। তাঁদের অবিচল দেশপ্রেম ও কর্তব্যপরায়ণতা আগামী প্রজন্মকেও নিরন্তর অনুপ্রাণিত করে যাবে।"
On Kargil Vijay Diwas, our nation expresses gratitude to the brave soldiers for their extraordinary courage and commitment towards securing India. Their valour in the face of the most formidable conditions will forever remain a source of national pride. Their unwavering…— Narendra Modi narendramodi July 26 2026
কার্গিল দিবসে রাজনাথ
কার্গিল দিবসে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি জানান, পাকিস্তানের সঙ্গে এবার শুধু কথা হবে POK নিয়ে। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাকিস্তান অবৈধভাবে কাশ্মীরের একাংশ দখল করে রেখেছে। রাজনাথ পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, পাকিস্তানের সরকারি নীতির অংশ হয়ে গিয়েছে জঙ্গিরা! প্রায়ই দেখা যাচ্ছে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করছে পাকিস্তান। কখনও ভারতীয় সেনা, কখনও সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ করছে। রাজনাথের সাফ কথা, অনুপ্রবেশ কোনওমতেই বরদাস্ত করা হবে না। ভারতীয় সেনা এ নিয়ে সদা সতর্ক। কোনও রকম মিসঅ্যাডভেঞ্চার করতে যাবেন না, করলে তার জন্য যে শাস্তি পেতে হবে, তা কল্পনাও করতে পারবেন না!
কার্গিলের পরে অপারেশন সিঁদুর
অপারেশন সিঁদুরের সময় পাক সেনার কোমর ভেঙে দিয়েছিল ভারত। পাক সেনার অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল সেদিন। শোনা যায়, যখন জলপথে ভারত এগোচ্ছিল, তখন নাকি পাকিস্তানের তরফে ভারতকে অনুরোধ করা হয়েছিল, আক্রমণ আরও না এগিয়ে আনতে। সেদিন যদি না ভারত থামত, তাহলে কিন্তু পাকিস্তানের কপালে বড় দুঃখ ছিল! সারা বিশ্ব সেদিন ভারতীয় সেনার ক্ষমতা দেখেছিল।
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