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কার্গিলে বীর জওয়ানদের অসাধারণ সাহস ও অবিচল নিষ্ঠার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

PM Narendra Modi on Kargil Vijay Diwas: ভারতের সুরক্ষায় অসামান্য সাহস ও নিষ্ঠার জন্য গোটা দেশ এই অসম সাহসী সেনাবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞ। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁদের বীরত্ব চিরকাল দেশের গর্বের উৎস হয়ে থাকবে। তাঁদের অটল দেশপ্রেম ও কর্তব্যবোধ প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলবে! শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রীর।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 26, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:52 PM IST
কার্গিলে বীর জওয়ানদের অসাধারণ সাহস ও অবিচল নিষ্ঠার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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