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ধোপে টিকল না বিরোধী আন্দোলন, এখনও ভারতের মন কি বাত মোদী-ই-- ভোট হলে ক্ষমতায় সেই বিজেপি: সাড়াজাগানো সমীক্ষা

NDA alliance is back again in Power: ১ জুলাই থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত সারা দেশে ২৫,১৮৪ জনের সরাসরি মতামতের পাশাপাশি নিয়মিত ট্র্যাকিংয়ের প্রায় ৯১,৭৯৫টি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই সর্বভারতীয় সমীক্ষার ফলাফল তৈরি করা হয়েছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 28, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:39 PM IST
ধোপে টিকল না বিরোধী আন্দোলন, এখনও ভারতের মন কি বাত মোদী-ই-- ভোট হলে ক্ষমতায় সেই বিজেপি: সাড়াজাগানো সমীক্ষা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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