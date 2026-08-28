/ধোপে টিকল না বিরোধী আন্দোলন, এখনও ভারতের মন কি বাত মোদী-ই-- ভোট হলে ক্ষমতায় সেই বিজেপি: সাড়াজাগানো সমীক্ষা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশে এইমাত্র আবার লোকসভা নির্বাচন হলে কী হবে তার ফলাফল? স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন মানুষের কৌতূহল খুবই। একদিতে ককরোচদের আন্দোলন, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ, চারিদিকে বিজেপির সমালোচনা আর সার্বিকভাবে বিজেপির জনপ্রিয়তায় ভাটা পরায় অনেকেই মনে করছে বিজেপির নেতৃত্বে NDA কে সরিয়ে INDIA জোট ক্ষমতায় আসবে এবার। মোদীর শেষের সময় বুঝি আসন্ন। জনমত সমীক্ষায় কী বলছে দেশের জনগণ?
এই মুহূর্তে দেশ তোলপাড় যে খবরে তা হল-- ভোট হলে কেন্দ্রে আবারও স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করতে পারে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতৃত্বাধীন এনডিএ (National Democratic Alliance) জোট। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ও সমীক্ষক সংস্থা সি-ভোটার (CVoter)-এর সাম্প্রতিক 'মুড অব দ্য নেশন' (MOTN) সমীক্ষায় এমন রাজনৈতিক সমীকরণই উঠে এসেছে। সমীক্ষার পূর্বাভাস অনুযায়ী, মোট ৫৪৩টি আসনের মধ্যে এনডিএ পেতে পারে ৩২৬টি আসন।
যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন জোটের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বজায় রয়েছে, তবুও আগের তুলনায় জনসমর্থনে কিছুটা ভাটার ইঙ্গিত মিলছে।
গত জানুয়ারি মাসের সমীক্ষায় এনডিএ-র আসন সংখ্যা ৩৫২টি হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল, যার থেকে এবার ২৬টি আসন কমেছে। একক দল হিসেবে বিজেপি পেতে পারে ২৬১টি আসন, যা জানুয়ারি মাসের আগাম হিসেবের (২৮৭টি আসন) তুলনায় কিছুটা কম হলেও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রাপ্ত ২৪০টি আসনের চেয়ে বেশি।
অন্যদিকে, বিরোধী 'ইন্ডিয়া' (INDIA) জোট খুব বড়সড় চমক না দেখাতে পারলেও তাদের প্রধান শক্তি কংগ্রেসের ফলাফল আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। সমীক্ষা অনুযায়ী, 'ইন্ডিয়া' জোট মোট ১৮৫টি আসন পেতে পারে। এর মধ্যে এককভাবে কংগ্রেসের ঝুলিতে যেতে পারে ১০৬টি আসন।
জানুয়ারি মাসের সমীক্ষায় কংগ্রেসকে ৮০টি আসন দেওয়া হয়েছিল, এবার ২৬টি আসন বেশি পেতে পারে। অন্যান্য দলগুলির ঝুলিতে যেতে পারে ৩২টি আসন।
ভোট শতাংশের হিসাবে এনডিএ পেতে পারে ৪৫.১ শতাংশ ভোট, যা গত জানুয়ারি মাসের (৪৭%) তুলনায় সামান্য কম। অপরদিকে, 'ইন্ডিয়া' জোট ৩৯.১ শতাংশ ভোট এবং অন্যান্য দলগুলি প্রায় ১৬ শতাংশ ভোট পেতে পারে বলে সমীক্ষায় আভাস দেওয়া হয়েছে।
সমীক্ষার বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয়েছে, তরুণ প্রজন্ম বা 'জেন জি' (Gen Z)-র মধ্যে সাম্প্রতিককালে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু জটিলতা নিয়ে অসন্তোষ দেখা দেওয়ায় বিজেপির জনসমর্থনে সামান্য টান পড়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ও ক্যারিজ়মা এখনও অটুট। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৫১ শতাংশ মানুষ তাঁর দেশের জন্য এই আত্মত্যাগ অত্যন্ত প্রশংসা করেছে।
১ জুলাই থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত সারা দেশে ২৫,১৮৪ জনের সরাসরি মতামতের পাশাপাশি নিয়মিত ট্র্যাকিংয়ের প্রায় ৯১,৭৯৫টি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই সর্বভারতীয় সমীক্ষার ফলাফল তৈরি করা হয়েছে।
সামগ্রিকভাবে এই সমীক্ষা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বিরোধীরা নিজেদের অবস্থান কিছুটা শক্ত করলেও জাতীয় স্তরে এখনও চালকের আসনেই রয়েছে এনডিএ জোট।
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