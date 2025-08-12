Modi Innagurates MPS Residance: ২৩ তলার চারটে টাওয়ার, 5BHK বিলাসি ফ্ল্যাট, জিম, ক্লাব-- সাংসদদের দিল্লির ঠিকানা আরও আধুনিক...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 12, 2025, 05:38 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের সাংসদদের জন্য বড় উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেন্ট্রাল দিল্লিতে বাবা খড়ক সিং মার্গে মোট ১৮৪ সাংসদের জন্য একটি বিশাল হাউজিং কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। সাংসদরা এতদিন থাকতেন দিল্লির লুটিয়েন্স বাংলাতে। বহু বছর আগে তার তৈরি করেছিল সরকার। এবার সেই বাংলোর পরিবর্তে সাংসদদের জন্য ২৩ তলার মোট ৪টি টাওয়ার বানাল কেন্দ্রে। এখানে থাকছে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা, সাচ্ছন্দের সুযোগ। ওই চারটি টাওয়ারে রয়েছে মোট ১৮৪ ফ্ল্যাট।

সাংসদদের জন্য প্রতিটি ফ্ল্যাটের আয়তন ৫০০০ স্কোয়ার ফিট। এখানে রয়েছে ৫টি বেডরুম, অ্যাটাচ ড্রেসিং রুম ও বাথ, মডিউলার ওয়ারড্রোব, ড্রইং ও লিভিং রুম, ফ্য়ামিলি লাউঞ্জ ও প্রতিটি ঘরের জন্য ব্যালকনি।

প্রতিটি ফ্ল্যাটে রয়েছে সাংসদ ও তার সহযোগির অফিস। প্রতিটি অফিসে রয়েছে বাথরুম। স্টাফদের জন্য কোয়ার্টার ও বাথরুম। ফ্ল্যাটে স্টাফদের ঢোকার জন্য থাকবে পৃথক দরজা, প্রতিটি কিচেনে হবে মডিউলার। থাকছে চিমনি। 

সবকটি ফ্ল্যাটে রাখা হয়েছে UPVC জানালা, কাঠের মেঝে। সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম ও VRV সিস্টেম। দরজায় থাকছে ভিডিয়ো ফোন, বাড়িতে ওয়াইফাই, সেন্ট্রালাইজড কেবল টিভি, ফোন, রান্নার জন্য পাইপের গ্যাস, RO ওয়াটার, রেফ্রিজেটার ও গিজার।

কমপ্লেক্সে থাকছে শপিং শপ, সার্ভিস সেন্টার, ডিসপেনসরি, কমিউনিটি হল, ক্যান্টিন, কিচেন, ক্লাব, জিম, যোগা রুম ও অতিথিদের জন্য থাকার ব্যবস্থা। দুটি বেসমেন্টে মোট ৬১২টি গাড়ি রাখা যাবে।

গোটা কমপ্লেক্সটিকে করা হয়েছে পরিবেশ বান্ধব। রাখা হয়েছে রুফটপ সোলার প্যানলে। সেখানে থেকে ৪০০kWp বিদ্যুত্ পাওয়া যাবে। থাকছে সবুজ লন, হাঁটার জন্য রাস্তা, রেন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম, সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ওয়াটার রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট। গোটা ক্যাম্পাসটিকে মুড়ে ফেলা হয়েছে সিসিটিভির নজরদারিতে। থাকছে পাবলিক টয়লেট ও এটিএম। 

রাষ্ট্রপতিভবন ও সংসদভবন থেকে থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ সাংসদদের এই নতুন হাউজিং কমপ্লেক্স। এখানে ঢোকা ও বের হওয়ার ৩টি গেটই এসে পড়েছে বড় রাস্তার উপরে। প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পের  খচর ধরা হয়েছিল ৫৫০ কোটি টাকা। কিন্তু সেষপর্য়ন্ত খরচ দাঁড়ায় ৬৮০ কোটি টাকা।   

