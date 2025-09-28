English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Narendra Modi: এই প্রথম দুর্গাপুজোয় মোদী! অষ্টমীর সন্ধ্যায়....

Narendra Modi:  মঙ্গলবার, অষ্টমীর সন্ধ্যায় দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীবাড়িতে প্রধানমন্ত্রী আসতে পারেন বলে খবর। নিরাপত্তার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে দিল্লি পুলিস।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 28, 2025, 09:05 PM IST
Narendra Modi: এই প্রথম দুর্গাপুজোয় মোদী! অষ্টমীর সন্ধ্যায়....

রাজীব চক্রবর্তী: নজরে ছাব্বিশ? এই প্রথমবার দুর্গাপুজোয় মোদী। মঙ্গলবার, অষ্টমীর সন্ধ্যায় দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীবাড়িতে প্রধানমন্ত্রী আসতে পারেন বলে খবর। নিরাপত্তার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে দিল্লি পুলিস।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  8th Pay Commission 2028 Updates: বিগ বিগ ব্রেক! অষ্টম পে কমিশনের জন্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনারদের এখনও দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হবে?

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উত্‍সব দুর্গাপুজো। ছাব্বিশে আগে কলকাতায় পুজো উদ্বোধন করে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। চলতি বছরের এ রাজ্যে এসেছিলেন মোদী। দুটি জনসভা করেছিলেন দুর্গাপুরে। তখন মোদীর মুখে শোনা গিয়েছিল, 'জয় মা কালী', 'জয় মা দুর্গা'!  কিন্তু আগে কখনও সরাসরি দুর্গাপুজোয় অংশ নিতে দেখা যায়নি তাঁকে।

এদিকে দিল্লি  দুর্গাপুজো মণ্ডপে নরেন্দ্র মোদীর ছবি রাখার নিদান মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। চলতি মাসেই  রাজধানী দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী।  অভিযোগ, সেই বৈঠকেই তিনি নিদান দেন, মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত দিল্লি জুড়ে সেবা কর্মসূচি পালন করা হবে। সেখানেই রাখতে হবে নরেন্দ্র মোদীর ছবি।

১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবরের মধ্যেই পড়ছে দুর্গাপুজো। রেখা গুপ্তার নির্দেশ, দিল্লির দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকেও সেই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং মা দুর্গার পায়ের কাছে মোদীর ছবি রাখার নিদান দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই ভিডিও সামনে আসতেই শুরু হয় বিতর্ক। 

আরও পড়ুন:  Maharashtra Crime Case: মর্মান্তিক! একরত্তি ছেলে চিকেন খেতে চেয়েছিল, রাগে রুটি-বেলনচাকি দিয়ে মেরে...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Durga Puja 2025Narendra ModiPM Miodi
পরবর্তী
খবর

Maharashtra Crime Case: মর্মান্তিক! একরত্তি ছেলে চিকেন খেতে চেয়েছিল, রাগে রুটি-বেলনচাকি দিয়ে মেরে...
.

পরবর্তী খবর

Durga Puja 2025: শ্রীভূমির কাছেই ফিরল হারানো 'ডাক'! শহরের এই পুজোর সম্বন্ধে জানে...