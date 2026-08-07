Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /সোশ্যাল মিডিয়ায় জনসংযোগে জোর, সাংসদের হাতে মার্কশিট ধরালেন মোদী!

সোশ্যাল মিডিয়ায় জনসংযোগে জোর, সাংসদের হাতে 'মার্কশিট' ধরালেন মোদী!

Narendra Modi:  দিল্লিতে মোদীর ব্রেকফাস্ট। সকাল সকাল প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে হাজির বিজেপি ও NDA-র শরিকদলের সাংসদরা। ছিলেন দেব বাদে NCPI সাংসদরা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 07, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:36 PM IST
সোশ্যাল মিডিয়ায় জনসংযোগে জোর, সাংসদের হাতে 'মার্কশিট' ধরালেন মোদী!
Image Credit: সাংসদের হাতে &#039;মার্কশিট&#039; ধরালেন মোদী!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
হাইকোর্টে বিরাট ধাক্কা কুণাল ঘোষের: মামলা খারিজ, তীব্র ভর্ত্‍সনা বিধায়ককে-- কী বলল?
2
3
4
5