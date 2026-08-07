সোশ্যাল মিডিয়ায় জনসংযোগে জোর, সাংসদের হাতে 'মার্কশিট' ধরালেন মোদী!

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লিতে 'ককরোচ' আন্দোলনের পর তিনি নিজে রীতিমতো সক্রিয় হয়ে উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। একই কায়দায় এবার জনসংযোগে নামতে হবে NDA সাংসদেরও! প্রত্যেকের হাতে মার্কশিট ধরিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
দিল্লিতে মোদীর ব্রেকফাস্ট। সকাল সকাল প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে হাজির বিজেপি ও NDA-র শরিকদলের সাংসদরা। ছিলেন দেব বাদে NCPI সাংসদরা। কী আলোচনা হল? NCPI সাংসদ বাপি হালদার বলেন, 'মার্কশিট দেওয়া হয়েছে সাংসদদের। প্রত্যেক সংসদের সোশ্যাল মিডিয়ার বিবরণ রয়েছে সেই মার্কশিটে। সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী'।
বাপি জানান, 'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাদা করে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। সুন্দরবনের কথা বলেছি। নদী বাঁধ বাঁধানোর কথা বলেছি। গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলা হিসেবে ঘোষণার আর্জি জানিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী গঙ্গাসাগর মেলায় যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন'।
প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে প্রাতঃরাশ বৈঠকে যোগ দিয়ে 'অভিভূত' NCPI-র আরেক সাংসদ কাকলী ঘোষদস্তিদার। তিনি বলেন, 'যেভাবে ভারতবর্ষের উন্নয়ন চাইছেন, পূর্ব ভারতের উন্নয়ন চাইছেন, আমরা অভিভূত। কলকাতা যখন ভারতের রাজধানী ছিল তখন পূর্ব ভারত তথা দেশের উন্নয়ন হয়েছিল। কলকাতাকে আবার সেই জায়গায় নিয়ে যেতে হবে'।
এর আগে, পরপর দু'বার সংসদের NDA-র বৈঠক বয়কট করেছিলেন মুর্শিদাবাদের ৩ সংখ্যালঘু সাংসদ। আবু তাহের, খলিলুর রহমান এবং ইউসুফ পাঠান। বস্তুত, আবু তাহের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'এনডিএতে নেই। কিন্তু এনসিপিআইতে আছি। এনডিএতে থাকব না, বিজেপিতে যাব না'। এদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রাতঃরাশ বৈঠকে কিন্তু দেখা গেল ৩ সাংসদকেই।
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