Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /উত্তম কুমারজি আমাদের হাল না ছাড়ার শিক্ষা দিয়েছেন! মহানায়কের জন্মশতবর্ষে নমোর বিশেষ ভিডিয়ো প্রকাশ

'উত্তম কুমারজি আমাদের হাল না ছাড়ার শিক্ষা দিয়েছেন'! মহানায়কের জন্মশতবর্ষে নমোর বিশেষ ভিডিয়ো প্রকাশ

Uttam Kumar 100th birth anniversary: মহানায়ক উত্তম কুমারের শতবর্ষ জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা ভিডিয়োতে তিনি মহানায়কের অভিনয় প্রতিভা ও জনকল্যাণমূলক কাজের প্রশংসা করেন। সত্যজিৎ রায়ের মন্তব্য এবং শুরুতে ব্যর্থ হয়েও উত্তম কুমারের হাল না ছাড়ার পজিটিভ মনোভাবের কথা তিনি স্মরণ করেন।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 03, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:56 AM IST
'উত্তম কুমারজি আমাদের হাল না ছাড়ার শিক্ষা দিয়েছেন'! মহানায়কের জন্মশতবর্ষে নমোর বিশেষ ভিডিয়ো প্রকাশ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভোররাতে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে ঢুকে তাণ্ডব দুষ্কৃতীদের, ভিডিয়ো পোস্ট করে দাবি অভ
2
3
4
5