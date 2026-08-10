/গত ৫ বছরে প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরে খরচ কত? ওইসব ফরেন ট্রিপ থেকে কী পেল ভারত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রধানমন্ত্রী যে প্রায়ই বিদেশ ভ্রমণে যান তার খরচ কত? সরকারের হিসেব বলছে ২০২১ থেকে ২০২৬ সালের অগাস্ট মাস প্রর্যন্ত নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ ভ্রমণে খরচ হয়েছে ৫৫৭ কোটি টাকা। রাজ্যসভায় সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের প্রশ্ন উত্তরে রাজ্যসভায় ওই হিসেব দেখিয়েছে কেন্দ্র।
খরচের হিসেব তো সামনে এল কিন্তু তার থেকেও বড় প্রশ্ন ওইসব সফর থেকে ভারত কী পেল? কেন রাষ্ট্রপ্রধানরা বিদেশ সফর করেন?
রাষ্ট্রপ্রধানরা বিদেশ সফর করেন কেন
বিশেষজ্ঞদের মতে বিদেশ সফর হল একজন রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার। এগুলো শুধু কোনও আনুষ্ঠানিকতা নয়। বরং সামনাসামনি বৈঠকে নেতাদের এমন সব সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করে, যেগুলো আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় মাসের পর মাস আটকে থাকে। এগুলো রাজনৈতিক সদ্বিচ্ছাকে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও যোগাযোগের মতো ক্ষেত্রগুলোতে বাস্তব ফলাফলে রূপান্তর করতে পারে। পাশাপাশি মিত্র, প্রতিদ্বন্দ্বী এবং দেশের নাগরিকদের কাছে কোন দেশের অগ্রাধিকার কী সে বিষয়ে একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠানো যায়। ভারত এতদিন যা করে আসছে তা হল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে রাজনৈতির পার্টনারশিপ তৈরি করা, বিদেশি বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি দেশে আনা, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, দেশকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরা, আন্তর্জাতিক পর্য়ায়ে বিভিন্ন ধরনের চুক্তি করা। তবে দেশের বিদেশনীতি বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই উদ্দেশে বদল হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর বিদেশ সফরে এতদিন কী করেছেন? প্রধানমন্ত্রী এতদিন চেষ্টা করেছেন ভারতে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়াতে, কৌশলগত চুক্তি করতে, গ্লোবাল প্লাটফর্ম জি ২০, ব্রিক্স ও কোর্য়ার্ডে ভারতকে তুলে ধরতে।
বিদেশ সফরে কেন খাতে কত খরচ মোদীর
ওই খরচ হয়েছে স্পেশাল এয়ারক্রাফট অপারেশন, সিকিউরিটি, ডিপ্লোম্যাটিক টিম, থাকাখাওয়া, লোকাল ট্রান্সপোর্ট, অন্যান্য অফিসিয়াল খরচ।
ভারত কৌশলগত কূটনৈতিক আলোচনা ২০১৪ সালে শুরু করেছিল—এমনটা বলা ভুল হবে। বাজপেয়ী ৩২টি দেশে ২৯টি সফর করেছিলেন, আর মনমোহন সিং ৪৬টি দেশে প্রায় ৭১টি সফর করেছিলেন। তবে মোদীর ৮০টিরও বেশি দেশে ১০০টিরও বেশি সফর করেছেন।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মোদীর সময়ে ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গণ্ডি পেরিয়ে এক ধরণের নেটওয়ার্কভিত্তিক কূটনৈতিক কৌশলের দিকে এগিয়েছে। কোয়াড-কে শক্তিশালী করেছে, জি২০ ও আন্তর্জাতিক সৌর জোটের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে ভারতের ভূমিকাকে আরও শক্ত করেছে। রাশিয়ার সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গেও সম্পর্ক আরও মজবুত করেছে।
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