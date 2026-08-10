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গত ৫ বছরে প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরে খরচ কত? ওইসব ফরেন ট্রিপ থেকে কী পেল ভারত

Narendra Modi Foreign Trip: বিশেষজ্ঞদের মতে বিদেশ সফর হল একজন রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার। এগুলো শুধু কোনও আনুষ্ঠানিকতা নয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 10, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:03 PM IST
গত ৫ বছরে প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরে খরচ কত? ওইসব ফরেন ট্রিপ থেকে কী পেল ভারত

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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