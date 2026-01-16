English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Modi In Bengal: ভোটমুখী রাজ্যে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন! বঙ্গসফরে বাংলায় পোস্ট মোদীর

Modi In Bengal: নজরে থাব্বিশ। আগামীকাল শনিবার ২ দিনের সফরে বাংলায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Jan 16, 2026, 11:55 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নজরে ছাব্বিশ। ফের বাংলায় মোদী। '৩,২৫০ কোটিরও বেশি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন কিংবা  শিলান্যাস  হবে',বঙ্গ সফরের আগে বাংলায় পোস্ট দিয়ে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই। 

আগামীকাল, শনিবার ২ দিনে সফরে বাংলায় আসছেন মোদী। প্রথমদিন মালদহে রাজনৈতিক সভা। আবার সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্য়াস করবেন তিনি। রবিবার মোদীর গন্তব্য হুগলির সিঙ্গুর। সেখানেও উন্নয়নমূলক একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শেষে রাজনৈতিক সভা।

এদিন এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে বাংলায় পোস্ট দিয়ে মোদী জানিয়েছেন, 'আগামীকাল, ১৭ জানুয়ারি আমি পশ্চিমবঙ্গে থাকব। মালদায় একটি অনুষ্ঠানে ৩,২৫০ কোটিরও বেশি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন কিংবা  শিলান্যাস  হবে। এছাড়াও, আগামীকালের অনুষ্ঠানে হাওড়া ও গুয়াহাটির মধ্যে প্রথম  বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের শুভ সূচনা করা হবে—এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত'।

 

বাংলায় আরও একটি পোস্ট করেছেন  মোদী। লিখেছেন, 'আগামীকাল বিজেপির সমাবেশে আমি মালদা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের কাছে যাবার সুযোগের অপেক্ষায় আছি। প্রতিদিনই তৃণমূলের অপশাসনের কোনও না কোনও নতুন উদাহরণ সামনে আসছে। তৃণমূলের শাসনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তিতিবিরক্ত এবং  এই সরকারকে প্রত্যাখ্যান করতে তাঁরা প্রস্তুত। মানুষ চায় উন্নয়নমুখী বিজেপি সরকার'।

 

 

প্রধানমন্ত্রীর শনিবারের কর্মসূচি একনজরে- 

সময়: দুপুর ১.১৫

স্থান: মালদহ রেলওয়ে স্টেশন
কর্মসূচি: বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের সূচনা
সময়: দুপুর ১.৪৫
স্থান: সাহাপুর মালদহ বাইপাস সংলগ্ন মাঠ 
কর্মসূচি: একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস
সময়: দুপুর ২.৩০
স্থান: মালদহ 
কর্মসূচি: জনসভা

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

