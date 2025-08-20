New Bill in Parliament: গুরুতর অভিযোগে ১ মাসে হেফাজতে থাকলে পদ চলে যাবে প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীরও! বিল আনছে কেন্দ্র

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Aug 20, 2025
রাজীব চক্রবর্তী: নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সরাতে নতুন বিল আনছে কেন্দ্র। কোনও গুরুতর অভিযোগে এক মাস গ্রেফতার হয়ে থাকলে পদ চলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের। আজ এরকমই একটি বিল সংসদে পেশ করছে কেন্দ্র। বিলটি আইনে পরিণত হলে এটির আওতায় পড়ে যাবেন প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা। এছাড়াও আরও দুটি বিল পেশ করা হচ্ছে।

মন্ত্রীদের অপসারণ করতে সংবিধান সংশোধনী বিল ছাড়াও আরও যে দুটি বিল পেশ করা হচ্ছে সেগুলি হল গভর্নমেন্ট অব ইউনিয়ন টেরিটরি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০২৫, জম্মু ও কাশ্মীর অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০২৫। আজ ওই তিনটি বিল সংসদে পেশ করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

আগামিকাল সংসদের বাদল অধিবেশনে শেষ দিন। তার আগেই সরকার তিনটি বিল সংসদে আনতে চলেছে সরকার। এর মধ্যে দুটি বিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি হল জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কিত এবং অন্যটি সংবিধান সংশোধনী বিল। সংবিধান সংশোধনী বিলে যে প্রস্তাব করা হচ্ছে সেটি হল যেসব অপরাধে ৫ বছরের সাজার কথা বলা রয়েছে সেইসব অপরাধে কোনও প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রী যদি গ্রেফতার হন ও তাঁরা যদি একমাস হেফাজতে থাকেন তাহলে ৩১তম দিনে সেই মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে দিতে পারবে সরকার। এরকম একটি আইন তৈরি হতে চলেছে। এবং ওই আইনের বলে দুর্নীতি রোখা যাবে বলে মনে করছে সরকার।

এদিকে, এই বিলের বিরোধিতায় কোমর বেঁধে নেমেছে বিরোধীরা। তাদের বক্তব্য, কেন্দ্রীয়  এজেন্সি যেমন সিবিআই ও ইডিকে কাজে লাগিয়ে বিরোধী সরকারকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করবে কেন্দ্র। সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীকে সরিয়ে রাজ্য দখলের চেষ্টা করবে সরকার। ফলে এই বিলটিকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা তৈরি হতে চলেছে।

