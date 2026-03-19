English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
PNB account holders BIG Updates: ১৫ এপ্রিলের পরই অ্যাকাউন্ট চিরতরে বন্ধ করে দেবে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, আপনি সেফ তো? চেক করুন

PNB Big Update: ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত মূলত গ্রাহকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে নেওয়া হয়েছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 19, 2026, 08:36 PM IST
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আপনি কি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের (PNB) গ্রাহক? আপনার কি এমন কোনও অ্যাকাউন্ট আছে যা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করছেন না? তবে আপনার জন্য রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি খবর। দেশের অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক পিএনবি সম্প্রতি তাদের গ্রাহকদের জন্য একটি বিশেষ নোটিস জারি করেছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, যেসব অ্যাকাউন্ট দীর্ঘ সময় ধরে নিষ্ক্রিয় পড়ে আছে, সেগুলো আগামী ১৫ এপ্রিল ২০২৬-এর পর স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে।

Add Zee News as a Preferred Source

ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত মূলত গ্রাহকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে নেওয়া হয়েছে। তবে সব অ্যাকাউন্ট বন্ধ হবে না, কেবল নির্দিষ্ট কিছু শর্তের অধীনে থাকা অ্যাকাউন্টগুলোই এই প্রক্রিয়ার আওতায় আসবে।

কোন ধরনের অ্যাকাউন্টগুলো বন্ধ হতে যাচ্ছে?

পিএনবি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ঢালাওভাবে সব অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হচ্ছে না। মূলত নিচের তিনটি শর্ত পূরণ হলে তবেই কোনো অ্যাকাউন্ট বন্ধের তালিকায় পড়বে:

১. দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয়তা: যেসব অ্যাকাউন্টে গত ৩ বছর বা তার বেশি সময় ধরে গ্রাহকের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের লেনদেন (টাকা জমা বা তোলা) করা হয়নি।

২. শূন্য ব্যালেন্স: যেসব অ্যাকাউন্টে বর্তমানে কোনো টাকা নেই অর্থাৎ ব্যালেন্স 'শূন্য' (Zero Balance)।

৩. কেওয়াইসি (KYC) আপডেট না থাকা: যেসব গ্রাহক দীর্ঘ সময় ধরে তাদের কেওয়াইসি তথ্য আপডেট করেননি।

কেন এই সিদ্ধান্ত?

ব্যাঙ্কিং নিয়মানুযায়ী, কোনও সেভিংস বা কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টানা দুই বছর কোনো লেনদেন না হলে সেটিকে 'ইনঅপারেটিভ' বা নিষ্ক্রিয় হিসেবে গণ্য করা হয়। 

পিএনবি-র ক্ষেত্রে এই সময়সীমা ৩ বছর ধরা হয়েছে। এই ধরনের নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্টগুলো জালিয়াতি বা অপব্যবহারের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (RBI) নির্দেশিকা মেনে এবং সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করতে ব্যাঙ্ক এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মূলত যেসব অ্যাকাউন্ট দীর্ঘদিন অব্যবহৃত এবং যাতে কোনো টাকা নেই, সেগুলোই বন্ধ করা হবে।

অ্যাকাউন্ট সচল রাখতে কী করতে হবে?

আপনার যদি এমন কোনও অ্যাকাউন্ট থাকে যা আপনি সচল রাখতে চান, তবে আপনাকে আগামী ১৫ এপ্রিল ২০২৬-এর মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে:

কেওয়াইসি আপডেট: নিকটস্থ পিএনবি শাখায় গিয়ে আপনার পরিচয়পত্র (আধার কার্ড, প্যান কার্ড) এবং সাম্প্রতিক ছবি জমা দিয়ে কেওয়াইসি (Know Your Customer) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

লেনদেন শুরু করা: অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম কিছু টাকা জমা দিন বা তুলুন। একটি সফল লেনদেন আপনার অ্যাকাউন্টকে পুনরায় সক্রিয় করে তুলবে।

শাখা পরিদর্শন: যদি কোনো কারণে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ না হয়, তবে আপনার হোম ব্রাঞ্চে গিয়ে একটি লিখিত আবেদন জমা দিতে হবে।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে কেওয়াইসি করার উপায়

গ্রাহকদের সুবিধার জন্য পিএনবি ডিজিটাল মাধ্যমেও কেওয়াইসি আপডেটের সুবিধা দিচ্ছে। 'PNB One' অ্যাপ বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে গ্রাহকরা ঘরে বসেই তাদের তথ্যাদি যাচাই করে নিতে পারেন। যদি আপনার আধার কার্ডের সাথে মোবাইল নম্বর লিঙ্ক করা থাকে, তবে ওটিপি (OTP) ভিত্তিক ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে খুব সহজেই এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব।

১৫ এপ্রিলের পর কী হবে?

ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, যে সমস্ত অ্যাকাউন্ট হোল্ডার ১৫ এপ্রিলের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোনো পদক্ষেপ নেবেন না, তাদের অ্যাকাউন্টগুলো ১৬ এপ্রিল ২০২৬ থেকে কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। 

অ্যাকাউন্ট একবার বন্ধ হয়ে গেলে তা পুনরায় চালু করা বেশ জটিল ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া হতে পারে। বিশেষ করে যাদের অ্যাকাউন্টে সরকারি ভর্তুকি বা অন্যান্য সুবিধা যুক্ত রয়েছে, তাদের জন্য এটি বড় সমস্যার কারণ হতে পারে।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের এই ঘোষণাটি গ্রাহকদের জন্য একটি সতর্কবার্তা। আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই আপনার যদি পিএনবি-তে কোনো পুরনো বা অব্যবহৃত অ্যাকাউন্ট থেকে থাকে, তবে দেরি না করে আজই ব্যাঙ্কের সাথে যোগাযোগ করুন। 

মাত্র কয়েক মিনিটের একটি কেওয়াইসি আপডেট বা একটি ছোট লেনদেন আপনার অ্যাকাউন্টটিকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। মনে রাখবেন, শেষ মুহূর্তের ভিড় এড়াতে ১৫ এপ্রিলের আগেই এই কাজ সেরে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

আরও পড়ুন: Lonavala Deadly Road Accident: লোনাভালায় ভয়ংকর দুর্ঘটনা: IIT মুম্বইয়ের পাঁচ ছাত্রের গাড়ি ঢুকে গেল চলন্ত ট্রাকের নীচে, দুমড়ে মুচড়ে ছিটকে গেল ওম, শ্রেয়াংসর দেহ

আরও পড়ুন: E-KYC mandatory for domestic LPG users: আগে কী করেছেন, তাতে কিছু যায় আসে না: গ্যাস পেতে গেলে ফের দিতে হবে e-KYC; নতুন নিয়ম আনল কেন্দ্র

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
PNBpunjab national bankBank Account ClosureKYC updateRBI rulesBanking NewsAccount FreezeIndia BankingInactive AccountsFinancial News
পরবর্তী
খবর

1000-km-Long Rain Band: অতি বিরল 'ট্রাফ', হাজার-হাজার কিমি ছড়ানো 'রেইন ব্যান্ড'; ভয়ংকরতম বৃষ্টিপ্লাবনে ভাসবে দেশ

.

পরবর্তী খবর

Future Gold Price Prediction: মুখ থুবড়ে পড়ল সব ধারণা: কিংবদন্তির মতে ১ গ্রাম সোনা হবে ১০ ল...