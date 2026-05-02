Mumbai Shocker: মস্তিষ্ক-হৃৎপিণ্ড-অন্ত্র সব সবুজ! বিরিয়ানির পর তরমুজ খেয়ে একই পরিবারের ৪ জনের মৃত্যুতে বিস্ফোরক তথ্য

Mumbai Shocker: মস্তিষ্ক-হৃৎপিণ্ড-অন্ত্র সব সবুজ! বিরিয়ানির পর তরমুজ খেয়ে একই পরিবারের ৪ জনের মৃত্যুতে বিস্ফোরক তথ্য
Mumbai Death: মুম্বইয়ে একই পরিবারের চারজনের রহস্যময় মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সবুজ হয়ে যাওয়ায় একে বিষক্রিয়া বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। বাবার শরীরে মরফিন পাওয়ায় রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিরিয়ানির পর তরমুজ। তারপর পরের দিন সকালেই একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে একই পরিবারের চারজন। মুম্বইয়ের এই ঘটনায় গোটা দেশ জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিকভাবে সকলে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয় তরমুজকে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য।
জানা গিয়েছে, মৃত্যুর পর মৃতদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সবুজ হয়ে যায়। যা সাধারণ 'ফুড পয়জ়েনিং' হিসাবে মানতে নারাজ বিশেষজ্ঞরা। ফরেনসিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, মৃতদের মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড এবং অন্ত্র সবুজ হয়ে যায়। চিকিৎসকদের মতে, এটি কোনও শক্তিশালী বিষক্রিয়ার লক্ষণ হতে পারে।
মৃতরা হলেন ৪৫ বছর বয়সী মোবাইল ব্যবসায়ী আবদুল্লাহ ডোকাদিয়া, তাঁর স্ত্রী নাসরিন (৩৫) এবং দুই কন্যা জৈনব (১৩) ও আয়েশা (১৬)। গত শনিবার রাতে আত্মীয়দের সঙ্গে মটন বিরিয়ানি খাওয়ার পর রাত ১টা নাগাদ তাঁরা তরমুজ খান। ভোর ৫টা থেকে প্রত্যেকের বমি ও ডায়ারিয়া শুরু হয়। প্রথমে পারিবারিক চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হলেও অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের দ্রুত জেজে হাসপাতালে (JJ Hospital) ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৩ বছর বয়সী ছোট মেয়ে জয়নব সকাল সোয়া ১০টা নাগাদ মারা যায়। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ আবদুল্লাহর মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে স্ত্রী নাসরিন এবং বড় মেয়ে আয়েশাও প্রাণ হারান।
আবদুল্লাহ ডোকাদিয়ার শরীরে 'মরফিন' নামক শক্তিশালী ব্যথানাশকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। সাধারণ চিকিৎসায় ব্যবহৃত এই ওষুধ তাঁর শরীরে কীভাবে এল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। রাজ্য খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (FDA) জানিয়েছে, তরমুজের সঙ্গে মৃত্যুর সরাসরি কোনও যোগসূত্র এখনও প্রমাণিত হয়নি। তবে তরমুজে কোনও বিষাক্ত পদার্থ মেশানো ছিল কি না, তা পরীক্ষা করা হচ্ছে।
পুলিস ইতোমধ্যেই ওই রাতে ডোকাদিয়া পরিবারের সঙ্গে ডিনারে আসা আত্মীয়দের বয়ান নথিভুক্ত করেছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, একই বিরিয়ানি খেয়েও অতিথিরা সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। পরিবারটি কোনও মানসিক চাপে ছিল কি না বা এটি কোনও সুপরিকল্পিত কাণ্ড কি না, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)