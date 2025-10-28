Mumbai Dowry Death: ৯ লাখ নগদ, ১৮ ভরি সোনা, ২ কিলো চাঁদি! ক্ষিদে না মেটায় গর্ভপাত, অত্যাচার, বিষপ্রয়োগ...বিয়ের ১বছরের আগেই রহস্যমৃত্যু ব্যাংককর্মীর স্ত্রীর...

Mumbai Dowry Death: ৯ লাখ নগদ, ১৮ ভরি সোনা, ২ কিলো চাঁদি! ক্ষিদে না মেটায় গর্ভপাত, অত্যাচার, বিষপ্রয়োগ...বিয়ের ১বছরের আগেই রহস্যমৃত্যু ব্যাংককর্মীর স্ত্রীর...
Mumbai Matrimonial incident: এই দম্পতির বিয়ে হয়েছিল ১৬ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে। রাধেশ্যাম গুপ্ত জানান তিনি তাঁর জামাইকে প্রচুর পরিমাণে উপহার দিয়েছিলেন, যার মধ্যে ছিল আনুমানিক ২৮ লক্ষ টাকা মূল্যের সোনা, নগদ ৯ লক্ষ টাকা এবং একগুচ্ছ গৃহস্থালির সরঞ্জাম।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের বছর ঘোরার আগেই অকালমৃত্যু তরুণী বধূর৷ তাঁর বাড়ির লোকের অভিযোগ, এই মৃত্যু আদতে পণের দাবিতে হত্যা৷ এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য মুম্বইয়ের ওয়েস্ট খার এলাকা৷ স্থানীয় বাসিন্দা ২৪ বছর বয়সি নেহা গুপ্তাকে গত ১৬ অক্টোবর নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে৷ চিকিৎসার কয়েক ঘণ্টা পর তাঁকে পাঠানো হয় বাড়িতে৷ সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়৷ এরপর তাঁকে অন্য একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তরুণীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন তরুণীকে৷ এই ঘটনায় নিহত তরুণীর স্বামী অরবিন্দ গুপ্তা এবং তাঁর শ্বশুরবাড়ির পরিবারের পাঁচ সদস্যকে যৌতুক নির্যাতন ও বধূহত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে৷ চূড়ান্ত ফরেনসিক এবং ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে অনেক রহস্য স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
প্রসঙ্গত এই দম্পতির বিয়ে হয়েছিল গত বছর। তাঁদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী আসতে এক মাসেরও কম সময় বাকি ছিল৷ মৃত্যুর আগে নেহা গুপ্তা তাঁর বাবা-মাকে বলেছিলেন যে তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং যৌতুকের জন্য তাঁর স্বামী এবং তাঁর শ্বশুরবাড়ির পরিবার তাঁকে হয়রানি করছে। তরুণীর বাবা রাধেশ্যাম গুপ্ত পুলিশকে জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরে জন্মগ্রহণকারী এবং মুম্বইয়ে ব্যাঙ্ক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত অরবিন্দ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ের পর পরই নির্যাতন শুরু হয়।
এই দম্পতির বিয়ে হয়েছিল ১৬ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে। রাধেশ্যাম গুপ্ত জানান তিনি তাঁর জামাইকে প্রচুর পরিমাণে উপহার দিয়েছিলেন, যার মধ্যে ছিল আনুমানিক ২৮ লক্ষ টাকা মূল্যের সোনা, নগদ ৯ লক্ষ টাকা এবং একগুচ্ছ গৃহস্থালির সরঞ্জাম। নগদ বরপণ, যৌতুক প্রচুর পরিমাণে দেওয়ার সত্ত্বেও অরবিন্দর পরিবারের চাহিদা বন্ধ হয়নি বলে অভিযোগ৷ শ্বশুরবাড়ির কাছে অরবিন্দ চেয়েছিলেন আরও টাকা এবং একটি দামি রয়্যাল এনফিল্ড মোটরসাইকেল। তরুণী তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। নেহা তাঁর বাবাকে বলেছিলেন যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপর নির্যাতন আরও বেড়ে যায়। তাঁকে গর্ভপাত করতে বাধ্য করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ।
এর আগে, কলকাতায় বেলেঘাটার শ্বেতা প্রসাদ সাউয়ের মৃত্যু ঘিরে রহস্য ছিল। মৃতার স্বামী রোহিত সাউ প্রথমে দাবি করেছিলেন, তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন! তবে মৃতার বাবা ওমপ্রকাশ প্রসাদের অভিযোগ ভিন্ন। তাঁর দাবি, বিয়ের পর থেকে পণের জন্য এবং অন্য নানা কারণে শ্বেতার উপর চাপ দেওয়া হত। যৌতুক না দিলে তাঁর কন্যাকে মারধর করা হত বলেও অভিযোগ করেন মৃতার বাবা। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে মৃতার স্বামী রোহিতকে গ্রেফতার করেছে নারকেলডাঙা থানার পুলিস।
বেলেঘাটায় নিজের বাড়িতে শ্বেতাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের লোকেরা। ওই অবস্থা থেকে তাঁকে উদ্ধার করে নীলরতন সরকার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বধূকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এর পর নীলরতন সরকার হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ি থেকে নারকেলডাঙা থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে।
আরও পড়ুন: Mumbai High Court: মামাবাড়ির সম্পত্তিতে ভাগ্নে-ভাগ্নির কোনও অধিকার নেই! উত্তরাধিকার মামলায় ঐতিহাসিক রায় হাইকোর্টের...
আরও পড়ুন: 8th Pay Commission Big Update: কেন্দ্র সরকারের বিরাট আপডেট! অষ্টম পে কমিশনের ডেট ঘোষণা করল... কবে? বেতন কত বাড়ছে?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)