English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

MadhyaPradesh: দুর্গাপুজোর মন্ডপে পুত্রবধূকে নাচতে নিষেধ! রাগে শ্বশুড়কে কোদাল কুপিয়ে, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে...ভয়ংকর...

MP horror: স্থানীয় সূত্রে খবর, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একমাত্র শ্বশুরেরই আপত্তি ছিল বধূর নৃত্য পরিবেশনায়। তা নিয়ে অশান্তি চরমে ওঠে। এরই মধ্যে রামরতির নাতি কোদাল দিয়ে তাঁর উপর হামলা করেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 2, 2025, 11:06 PM IST
MadhyaPradesh: দুর্গাপুজোর মন্ডপে পুত্রবধূকে নাচতে নিষেধ! রাগে শ্বশুড়কে কোদাল কুপিয়ে, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে...ভয়ংকর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপুজোর মণ্ডপে বধূর নৃত্য পরিবেশনে আপত্তি জানিয়েছিলেন শ্বশুর। তার জেরেই অশান্তি। পরিবারের সকলে বৃদ্ধের বিপক্ষে চলে যান। বৃদ্ধের এমন আপত্তিতে সায় ছিল না বধূর শাশুড়িরও। অভিযোগ, সেই নিয়ে অশান্তির জেরেই পরিবারের সকলে মিলে বৃদ্ধকে খুন করেন। মধ্যপ্রদেশের মৌগঞ্জ জেলার ওই ঘটনায় ইতিমধ্যে তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।

Add Zee News as a Preferred Source

পুলিস সূত্রে খবর, মৌগঞ্জ জেলার বাসিন্দা ৬২ বছর বয়সি রামরতি বিশ্বকর্মার পুত্রবধূ পাড়ার পুজোমণ্ডপে নৃত্য পরিবেশনের পরিকল্পনা করছিলেন। বধূর সেই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেই আপত্তি জানান রামরতি। বধূর নৃত্য পরিবেশনায় গৃহকর্তা সায় না-দিতেই অশান্তি বাধে পরিবারে। স্থানীয় সূত্রে খবর, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একমাত্র শ্বশুরেরই আপত্তি ছিল বধূর নৃত্য পরিবেশনায়। তা নিয়ে অশান্তি চরমে ওঠে। এরই মধ্যে রামরতির নাতি কোদাল দিয়ে তাঁর উপর হামলা করেন। রামরতির স্ত্রী এবং পুত্রও তাঁর উপর চড়াও হন। শেষে স্ত্রী এবং পুত্র মিলে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বৃদ্ধকে হত্যা করেন বলে অভিযোগ।

ঘটনার কথা জানাজানি হতেই পুলিস স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে। প্রাথমিক তদন্তের পরে ইতিমধ্যে মৃতের স্ত্রী, পুত্র এবং নাতিকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। গ্রেফতার হওয়ার পরে পুলিশি জেরায় ঘটনার কথা স্বীকারও করে নিয়েছেন তিনি অভিযুক্ত। যদিও যাকে কেন্দ্র করে গোটা ঘটনা, সেই বধূকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি। এই ঘটনায় তাঁরও কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।

আরও পড়ুন: Jalpaiguri: পুজো মন্ডপের সামনেই বিলাসবহুল গাড়ি পিষে দিল ১২ জনকে! রক্ত, মৃত্যু আর কান্নার আওয়াজ ছুঁল দশমীকে...

আরও পড়ুন: Female Doctor shoching incident: স্বামীর পরকীয়া, লাগাতার অত্যাচার! অতিষ্ঠ চিকিত্‍সক-স্ত্রীর চলন্ত ট্রেনেই রক্তারক্তি... মর্মান্তিক...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
madhyapradeshMP crimefather in lawdaughter in lawDance PerformanceDurga puja mandap
পরবর্তী
খবর

Durga Puja 2025: বিসর্জনে বেরিয়ে পুকুরে উল্টে গেল প্রতিমা-সহ ট্রাক্টর ট্রলি, মর্মান্তিক মৃত্যু শিশু-সহ ১৪ জনের
.

পরবর্তী খবর

Accident: নবমীর রাতে স্বামীর সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি, আর ঘরে ফেরা হল না স...