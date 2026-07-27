'বিক্ষোভ হলেই লাঠি চালিয়ে দেওয়া যায় না', ককরোচদের উপরে লাঠিচার্জ নিয়ে অনেক কড়া কথা বলে দিল সুপ্রিম কোর্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোনও বিক্ষোভ আন্দোলন হচ্ছে মানেই সেখানে লাঠিচার্জ করার অধিকার তৈরি হয়ে যায় না পুলিসের। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের মন্তব্য এবার ফের তোলপাড়। এই সূর্যকান্তের বিরুদ্ধেই দেশের শিক্ষিত বেকারদের ককরোচ বলার অভিযোগ উঠেছিল। তিনি বলেন, কোনও ইস্যুতে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করার অধিকার মানুষের রয়েছে।
নিটের প্রশ্ন ফাঁস বিতর্কে দিল্লিতে ছাত্রদের বিক্ষোভে নির্বিচারে লাঠি চালায় পুলিস। এমনকি কোনও কোনও মহল থেকে কথা উঠেছে যে ছাত্রদের উপরে পেলেট গানও চালানো হয়েছে। এনিয়ে একগুচ্ছ মামলার শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্ট ওই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত,বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনিয়ার বেঞ্চের তরফে বলা হয়, পুলিসের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ বা অত্যাচারের যে সমস্ত অভিযোগ উঠেছে, সেগুলোর নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। দেশে যেখানেই প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ হোক না কেন, তা সামলাতে পুলিসের জন্য সারা দেশজুড়ে একটি নির্দিষ্ট ও অভিন্ন নিয়ম বা প্রোটোকল থাকা দরকার। সহজ কথায়, আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে শুধু বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বলেই পুলিস যেখানে-সেখানে বা যখন-তখন লাঠিচার্জ করতে পারে না।
প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত বলেন, সংবিধান অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ ও আইনসম্মত উপায়ে প্রতিবাদ করার অধিকার মানুষের রয়েছে। আন্দোলন যতক্ষণ শান্তিপূর্ণ থাকছে, শুধুমাত্র আন্দোলন হচ্ছে বলেই সেখানে পুলিসের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করা যাবে না। যদি পুলিস কোনও অতিরিক্ত বা অন্যায্য শক্তি প্রয়োগ করে থাকে, তবে তার নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্ত হওয়া উচিত। এটি কেবল দিল্লির কোনও একক ঘটনা নয়। সারা দেশে বিক্ষোভ সামলানোর ক্ষেত্রে পুলিসের একটি অভিন্ন নিয়ম বা প্রোটোকল থাকা প্রয়োজন। শুধুই বিক্ষোভ হচ্ছে বলে লাঠিচার্জ করা যায় না। শৃঙ্খলা ও সংযম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।
বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, আন্দোলনকারী ছাত্র এবং পুলিসকর্মী—উভয়পক্ষের জখম হওয়ার ঘটনাই সমান উদ্বেগজনক। আঘাত যে কারও লাগুক না কেন, তা সে পুলিসের হোক বা ছাত্রদের, তা সমানভাবেই চিন্তার বিষয়। এ ধরনের পরিস্থিতি সামলাতে পুলিসকে কেন হেলমেট সহ প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম দেওয়া হয়নি, সে বিষয়ে আমরা রাজ্যের কাছে জবাব চাইতে পারি।
উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে পুলিসের লাঠিচার্জের বিষয়টি তোলা হয়। দেশে চলতে থাকা বিক্ষোভ এবং পুলিসের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের ঘটনার কথা উল্লেখ করে জরুরি ভিত্তিতে মামলাটির শুনানির জন্য আর্জি জানান। জবাবে প্রধান বিচারপতি জানান যে, আদালত মামলাটি গ্রহণ করবে। গত ২২ জুলাই বিক্ষোভের সময় পুলিসের অত্যাচারের অভিযোগ তুলে লেখা একটি চিঠি-আবেদন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন প্রধান বিচারপতি। জরুরি শুনানির সেই অনুরোধ খারিজ করে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "আমাদের সময় নষ্ট করবেন না, আর নিজের সময়ও নষ্ট করবেন না। পরবর্তীতে প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করে জানান যে, সেই সময় আদালতের কাছে আইনানুযায়ী সঠিকভাবে কোনো পিটিশন বা আবেদন জমা ছিল না বলেই শুনানি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
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