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'বিক্ষোভ হলেই লাঠি চালিয়ে দেওয়া যায় না', ককরোচদের উপরে লাঠিচার্জ নিয়ে অনেক কড়া কথা বলে দিল সুপ্রিম কোর্ট

CJP Protest: সূর্যকান্ত বলেন, সংবিধান অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ ও আইনসম্মত উপায়ে প্রতিবাদ করার অধিকার মানুষের রয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 27, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:21 PM IST
'বিক্ষোভ হলেই লাঠি চালিয়ে দেওয়া যায় না', ককরোচদের উপরে লাঠিচার্জ নিয়ে অনেক কড়া কথা বলে দিল সুপ্রিম কোর্ট

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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