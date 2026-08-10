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উত্তাল রাঁচি, বিধানসভা ঘেরাও অভিযান রুখতে পুলিসের ব্যারিকেড-জলকামান, জলের মধ্যেই রেইন ডান্স পরীক্ষার্থীদের

Jharkhand Student Protest: ঝাড়খণ্ড সরকারের দাবি, সরকার পরীক্ষার্থীদের সব দাবি মেনে নিয়েছে। মন্ত্রী দীপিকা পাণ্ডে সিং সংবাদমাধ্যমে বলেন, জেপিএসসি-জেএসএসসি পরীক্ষার্রা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করুক। তাদের উপরে পেলেট গান, কাঁদানে গ্যাস বা লাঠিচার্জ করা হবে না।

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 10, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:16 PM IST
উত্তাল রাঁচি, বিধানসভা ঘেরাও অভিযান রুখতে পুলিসের ব্যারিকেড-জলকামান, জলের মধ্যেই রেইন ডান্স পরীক্ষার্থীদের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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