/উত্তাল রাঁচি, বিধানসভা ঘেরাও অভিযান রুখতে পুলিসের ব্যারিকেড-জলকামান, জলের মধ্যেই রেইন ডান্স পরীক্ষার্থীদের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল রাঁচি। ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশন পরীক্ষায় অনিয়মের প্রতিবাদে 'বিধানসভা ভবন ঘেরাও কর্মসূচি'-কে কেন্দ্রকে তুলাকালাম পরিস্থিতি। ক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা এগিয়ে যান নতুন বিধানসভা ভবনের দিকে। তাদের আটকাতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিস বাহিনী। লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্যারকেড ও কাঁটাতার। সেই ব্যারিকেড টককানোকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহার নেয় বিভিন্ন এলাকা। ক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীদের থামাতে তাদের উপরে দাগা হয় জলকমান। তাতে ছত্রভঙ্গ হওয়া তো দূরের কথা দমকলের জলে রেইন ডান্স করছেন পরীক্ষার্থীরা।
ঝাড়খণ্ড সরকারের দাবি, সরকার পরীক্ষার্থীদের সব দাবি মেনে নিয়েছে। মন্ত্রী দীপিকা পাণ্ডে সিং সংবাদমাধ্যমে বলেন, জেপিএসসি-জেএসএসসি পরীক্ষার্রা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করুক। তাদের উপরে পেলেট গান, কাঁদানে গ্যাস বা লাঠিচার্জ করা হবে না। বিধানসভা ঘেরাও কর্মসূচির সময় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।
আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে সিং বলেন, গত চারদিন ধরে কয়েক ঘণ্টা করে আলোচনা হয়েছে। সরকার পরীক্ষার্থীদের সব দাবিই প্রায় মেনে নিয়েছে। তবে জেএসএসসি-সিজিএল পরীক্ষা বাতিলের বিষয়টি বিচারাধীন। তাই রাজ্য সরকার এলকা এনিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সরকার তদন্তের রাস্তা খোলা রেখেছে। বিচার বিভাগীয় নজরদারিতে এই তদন্ত চালাতে ইচ্ছুক। আর্থিক তছরুপের অভিযোগ তদন্তের জন্য ইডিকে বলা হয়েছে। সরকার নিয়োগ ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কারের পরিকল্পনাও করছে। এর মধ্যে রয়েছে আইআইএম, আইআইটি , এক্সএলআরআই (XLRI) এবং আইএসএম-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা।
এদিকে, ছাত্রদের দাবির সমর্থনে অনশন করছেন সামাজিক আন্দোলনকারী দেবেন্দ্র নাথ মাহাতো। সরকারের সমালোচনা করে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের প্রতি সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। মাহাতো বলেন, শুকনো রুটি খেয়ে বেঁচে আছি। প্রতিবাদ শেষ হওয়ার পরেও তিনি এভাবেই থাকবেন।
পরীক্ষায় অনিয়মে সিবিআই তদন্তের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বাসভবনের সামনে ধরনায় বসেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারান্ডি এবং আদিত্য সাহুকে আটক করা হয়। জেপিএসসি-সহ তিনটি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা বাতিল করতে ঝাড়খণ্ড সরকার সম্মত হওয়ার পরদিনই বিধানসভা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। রবিবার ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ৩ সদস্য ইস্তফা দেন।
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