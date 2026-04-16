CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
UP Shocker: আমি মরে গেছি, নিজেকে মৃত দেখাতে নিরীহ ভিখারিকে পুড়িয়ে মেরে দিল বরখাস্ত কনস্টেবল

UP Shocker: অভিযুক্ত নিজেকে মৃত দেখানোর উদ্দেশ্য এই খুন করে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Apr 16, 2026, 04:53 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রক্ষকই ভক্ষক! উত্তরপ্রদেশের এক পুলিস কনস্টেবল একজন ভিখারিকে খুন করে। এবং তার দেহকে পুড়িয়ে দেয়। অভিযোগ, সে নিজের মৃত্যুকে ভুয়ো দেখানোর জন্য এই হত্যাটি করেন। ইতিমধ্যেই সেই পুলিস কনস্টেবলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। 

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে ১২ই মার্চ। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের হাতরাস রোড হল্টের কাছে, একটি অজ্ঞাত পরিচয় বৃদ্ধের পোড়া দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিসের মতে, অভিযুক্তের নাম রামবীর সিং। তার বয়স ৫৫ বছর। তাকে পূর্বে অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। 

অভিযোগ, তিনি এক ভিখারিকে খুন করে এবং পরে তার দেহকে পুড়িয়ে দেয়। খুনের পর, রামবীর তার পরিচয়পত্র ও নিজের কিছু জিনিসপত্র মৃতদেহের সামনে রেখে দেয়। কর্তৃপক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি এই হত্যা করেন। যাতে তারা বিশ্বাস করে সে মারা গিয়েছে। 

আরও পড়ুন: Bengaluru Shocker: ভয়ংকর, প্যারালাইসিসে পঙ্গু ৭২ বছরের মাকে ৪ তলা থেকে ফেলে দিল ছেলে?

আরও পড়ুন: Mother killed Daughter: তেরোর মেয়েকে গলা টিপে মারল মা, তারপর নিজেও নিল চরম পদক্ষেপ: কেন কেউ জানেন না

হাতরাসের সরকারি রেলওয়ে পুলিস থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্তের সময়, পুলিস এই হত্যার পেছনের ষড়যন্ত্র উদঘাটন করে এবং ১৪ই এপ্রিল রামবীর সিংকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, সিং মেইনপুর জেলার কিশ্নি এলাকার বাসিন্দা। 

জিআরপি হাতরাস স্টেশনের ইনচার্জ সুয়াশ সিং বলেছেন, অভিযুক্ত নিজেকে মৃত দেখানোর উদ্দেশ্য এই খুন করে। কিন্তু তদন্তের সময় আসল ঘটনাটি সামনে আসে। তবে, তিনি কেন নিজের মৃত্যুর নাটক করতে চেয়েছিলেন তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। 

পুলিস জানিয়েছেন, 'তিনি এর আগেও একাধিক অপরাধ করেছে। তার বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধ যেমন অপহরণ, খুন, চুরি ও জালিয়াতির কারণে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিস বলেছেন, এই খুনের সময় তিনি নিজেও দগ্ধ হন। 

 নিহতের পরিমৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি সাধুর পোশাক পরা একজন ভিখারি ছিলেন। তার পরিচয় জানতে পুলিশ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 

পরর্বতী তদন্ত এখনও চলছে। 

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

UP Shockerhathras murder.Zee 24 Ghanta
Supreme Court on Tribunals EXPLAINED: SIR ট্রাইবুনাল নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়; সবাই ভোট দিতে পারবেন? সবাই বৈধ?
Iran-Israel War: ভয়ংকর দুঃসংবাদ: ভারতে আসতে চলেছে অসম্ভব দুর্দিন, ২৫ লাখ মানুষ না খেয়ে মরবে?...