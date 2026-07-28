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খুন-ধর্ষণ-শিশুদের যৌন নির্যাতন মামলার দাগী আসামীরা CJP-র বিক্ষোভে! দিল্লি পুলিসের তালিকায় ২,৮৭৩ জন

CJP Protest: পুলিস মনে করছে ওইসব লোকজনের অনেকেই যৌন নির্যাতন, খুন এবং পকসো আইনের অধীনে শিশুদের ওপর করা অপরাধের মতো মারাত্মক ও নৃশংস ঘটনার সাথে জড়িত

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 28, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:20 PM IST
খুন-ধর্ষণ-শিশুদের যৌন নির্যাতন মামলার দাগী আসামীরা CJP-র বিক্ষোভে! দিল্লি পুলিসের তালিকায় ২,৮৭৩ জন

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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