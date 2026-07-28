/খুন-ধর্ষণ-শিশুদের যৌন নির্যাতন মামলার দাগী আসামীরা CJP-র বিক্ষোভে! দিল্লি পুলিসের তালিকায় ২,৮৭৩ জন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লিতে সিজেপির বিক্ষোভ প্রত্যাহার করা হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর। কিন্তু তার আগে যন্ত্রমন্তরে বিক্ষোভ দমনে নির্বিচার লাঠি, কাঁদানে গ্যাস চালিয়েছে পুলিস। সোমবার দিল্লি পুলিস জানিয়েছে, গত ২০-২৫ জুলাইয়ের মধ্যে আন্দোলনস্থল থেকে ২,৮৭৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের অনেকেরই মারাত্মক অপরাধের ইতিহাস রয়েছে।
সূত্রের খবর, পুলিস মনে করছে ওইসব লোকজনের অনেকেই যৌন নির্যাতন, খুন এবং পকসো আইনের অধীনে শিশুদের ওপর করা অপরাধের মতো মারাত্মক ও নৃশংস ঘটনার সাথে জড়িত। আধিকারিকদের মতে, এই সন্দেহভাজন অপরাধীদের মধ্যে অনেকেই বারবার আন্দোলনের জায়গায় এসেছিল এবং এদের বিরুদ্ধে গুরুতর সব অপরাধের মামলা রয়েছে।
ধৃত ওই ২,৮৭৩ জনের মধ্যে ৯৮৯ জনের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের রেকর্ড রয়েছে। এদের মধ্যে ১০১ জন খুন, ৬২ জন খুনের চেষ্টা, ২৮৪ জন ডাকাতি বা ছিনতাই, ৬১ জন ধর্ষণ, ৬ জন পকসো আইনে শিশুদের ওপর অপরাধ, ২৫ জন যৌন হেনস্থা বা মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ, ২২৯ জন অস্ত্র আইন লঙ্ঘন, ১৩৫ জন ছিনতাই, ১৯ জন অপহরণ এবং ৬৭ জন মাদক সংক্রান্ত অপরাধের সাথে যুক্ত। আধিকারিকদের মতে, এই অভিযুক্ত অপরাধীদের অনেকেই বারবার ধর্না বা বিক্ষোভের জায়গায় এসেছিল।
ওইসব ধৃতদের একটি বড় অংশ কেবল দু-একটি অপরাধেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তারা বারবার অপরাধ করা দাগী অপরাধী। যেমন, খুনের মামলায় জড়িতদের মধ্যে ৪২ জনের বিরুদ্ধে দুটি বা তার বেশি অপরাধের মামলা রয়েছে,আর ১২ জনের নামে ১০টি বা তারও বেশি মামলা ঝুলছে। খুনের চেষ্টার মামলায় ২৫ জন ব্যক্তি একাধিক মামলার মুখোমুখি। ডাকাতি ও লুটের ঘটনায় ১৫৫ জনের বিরুদ্ধে দুটি বা তার বেশি মামলা রয়েছে, যার মধ্যে ৩১ জনের নাম রয়েছে ১০টি বা তারও বেশি মামলায়। এছাড়া ধর্ষণের অভিযুক্তদের মধ্যে ৮ জন, শ্লীলতাহানির অভিযোগে ৬ জন এবং মাদক সংক্রান্ত অপরাধে ৯ জন বারবার অপরাধে জড়িয়ে পড়া ব্যক্তি, যাদের বিরুদ্ধেও একাধিক মামলা চলছে।
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