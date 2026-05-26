/Delhi Gymkhana Club: নিরাপত্তায় গাফিলতি, ৫০ কোটি-র দুর্নীতি, একাধিক অভিযোগ; জায়গা খালি করার নির্দেশ ‘জিমখানা ক্লাব’-কে

Delhi Gymkhana Club land dispute: ক্লাবটির মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল প্রায় ১২৯ কোটি টাকা। আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস— রেস্তোরাঁ, বার এবং ব্যাঙ্কোয়েট, যা থেকে এই বছরে প্রায় ৪৩ কোটি টাকা আয় হয়েছে। মোট ব্যয় আগের বছরের তুলনায় ৬৬.১ কোটি টাকা থেকে সামান্য বেড়ে ৬৯.২ কোটি টাকা হয়েছে।
রাজীব চক্রবর্তী: দিল্লিতে নতুন বিতর্ক। ১১৩ বছরের পুরোনো ব্রিটিশ আমলের ঐতিহ্যবাহী দিল্লি জিমখানা ক্লাবকে আগামী ৫ জুনের মধ্যে জমি ও ভবন খালি করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। রাজধানীর লুটিয়েন্স অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের কাছেই ২৭.৩ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এই ক্লাব। কেন্দ্রের দাবি, প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করা এবং জননিরাপত্তার স্বার্থেই ওই জমি প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। সোমবার মামলার শুনানি হওয়ার কথা।
গত ২২ মে কেন্দ্রের ভূমি ও উন্নয়ন দফতর ক্লাবকে নোটিস পাঠায়। সেখানে জানানো হয়, রাষ্ট্রপতির নির্দেশে ‘চিরস্থায়ী ইজারা’ বাতিল করে জমি ফেরত নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষের দাবি, জমিটি প্রথমে ক্লাবই কিনেছিল। পরে সরকার মালিকানা হস্তান্তরের বদলে ইজারা দেয়। নিয়মিত ইজারার অর্থও মেটানো হয়েছে। সেই কারণেই আদালতের কাছে স্থগিতাদেশ চাওয়া হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
তবে দিল্লির অভিজাত জিমখানা ক্লাবের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলল কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ৷ প্রায় ৫০ কোটি টাকার দুর্নীতি, বেআইনি নিয়োগ, আর্থিক অনিয়ম-সহ একাধিক অভিযোগ৷ ২০২২ সালের পরিদর্শনের ভিত্তিতে এই অভিযোগগুলি সামনে আসে।
দিল্লি জিমখানা ক্লাব শুধুমাত্র একটি অভিজাত ক্লাব নয়, ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসেরও গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। ১৯১১ সালে ব্রিটিশ শাসক পঞ্চম জর্জ কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরের ঘোষণা করেন। তার পরেই নতুন প্রশাসনিক কাঠামোর অংশ হিসেবে ১৯১৩ সালে তৈরি হয় ‘ইম্পেরিয়াল দিল্লি জিমখানা ক্লাব’। মূলত ব্রিটিশ সেনা আধিকারিক এবং উচ্চপদস্থ আমলাদের জন্যই গড়ে তোলা হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান।
গোয়ালিয়র, জয়পুর, যোধপুর, কাশ্মীর, উদয়পুর, কিশনগড়ের রাজপরিবার এবং ভোপালের নবাব— মোট ৭টি রাজপরিবার এই ক্লাব প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বর্তমান ভবনের নকশা তৈরি করেছিলেন ব্রিটিশ স্থপতি রবার্ট রাসেল। দিল্লির কননৌট প্লেস এবং তিনমূর্তি ভবনের নকশাতেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।
ব্রিটিশ আমলে এই ক্লাব ছিল সামাজিক মর্যাদার প্রতীক। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের আধিকারিকদের কাছে সদস্যপদ পাওয়া ছিল গর্বের বিষয়। নৃত্যসভা, রবিবারের মধ্যাহ্নভোজ, ইংরেজি খাদ্যাভ্যাস— সবই ছিল সেই অভিজাত সংস্কৃতির অংশ। তবে সেই ইতিহাসে বর্ণবৈষম্যের ছাপও স্পষ্ট ছিল। ভারতীয় আধিকারিকদের ক্লাবের লনে বসার অনুমতি মিললেও, ভবনের ভিতরে থাকতেন শুধুই ইংরেজ সদস্যরা।
স্বাধীনতার পরে ‘ইম্পেরিয়াল’ শব্দটি বাদ পড়ে। খাদ্যতালিকায় যোগ হয় ভারতীয় পদ। ধীরে ধীরে এটি দিল্লির প্রভাবশালী মহলের অন্যতম সামাজিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখনও এই ক্লাবের সদস্যপদের জন্য বহু বছরের অপেক্ষা করতে হয়। সত্তরের দশকে আবেদন করা বহু মানুষের নাম এখনও অপেক্ষমাণ তালিকায় রয়েছে বলেও দাবি। সেই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবকেই ঘিরে এখন বড় প্রশ্ন— নিরাপত্তার প্রয়োজনে কি ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মুছে যেতে চলেছে ?
দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)