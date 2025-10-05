Bihar SIR: বিহার SIR নিয়ে এই মুহূর্তের সবথেকে বড় আপডেট! দেশ জুড়ে ভোটের নিয়মে আসছে একাধিক পরিবর্তন...জেনে নিন...

Bihar SIR: বিহার SIR নিয়ে এই মুহূর্তের সবথেকে বড় আপডেট! দেশ জুড়ে ভোটের নিয়মে আসছে একাধিক পরিবর্তন...জেনে নিন...
Bihar Assembly Election: বিহার বিধানসভা নির্বাচনকে আরও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন বুথ-পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য পরিচয়পত্র, পোলিং স্টেশনের বাইরে মোবাইল ফোন জমা রাখার ব্যবস্থা এবং সম্পূর্ণ ওয়েবকাস্টিং চালু করার ঘোষণা করেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারে বর্তমান বিধানসভার (Bihar Assembly election) মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২২ নভেম্বর। তার আগেই হবে বিহারে ভোট। এদিন পাটনায় সাংবাদিক সম্মেলন করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (Chief Election Commissioner) জ্ঞানেশ কুমার। খুব শীঘ্রই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে বলে জানান তিনি। সেই সঙ্গে ভোটগ্রহণে বেশ কিছু পরিবর্তনের কথাও এদিন ঘোষণা করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। নির্বাচন কমিশন এই প্রথম বুথ-পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। SIR ২৫শে জুন, ২০২৫-এ শুরু হয়েছিল এবং সময়সীমার মধ্যে তা সম্পন্ন হয়েছে।
এসআইআর (Bihar SIR) এবং ভোটার তালিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই সরগরম বিহারের রাজ্য-রাজনীতি। এসআইআর প্রক্রিয়ার পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তার পরেই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সিন্ধু এবং বিবেক যোশীর সঙ্গে বিহার সফরে এসেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। আসন্ন বিহার ভোটে বেশ কিছু বদলের কথা জানানো হয়।
১৭টি নতুন উদ্যোগ:
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার রবিবার বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ১৭টি নতুন উদ্যোগ চালু করার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি জানান যে এই পদক্ষেপগুলি শুধুমাত্র রাজ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে উন্নত করার জন্যই নয়, ভবিষ্যতে দেশব্যাপী বাস্তবায়নের মডেল হিসেবেও কাজ করবে।
বিহার সফর শেষে পাটনায় একটি সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় কুমার কিছু মূল উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। এর মধ্যে একটি হলো নতুন স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি), যার লক্ষ্য হল ভোটার নিবন্ধনের ১৫ দিনের মধ্যে EPIC (Electro Phhoto Identity Card) বিতরণ নিশ্চিত করা। এছাড়াও, ভোট প্রক্রিয়াকে সুগম করতে পোলিং বুথগুলিতে মোবাইল জমা রাখার ব্যবস্থা থাকবে।
প্রতি বুথে ১২০০ ভোটার
নির্বাচন কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের ফলে বিহার দেশের প্রথম রাজ্য হতে চলেছে, যেখানে প্রতিটি পোলিং স্টেশনে এখন ১২০০-এর কম ভোটার থাকবেন। এর উদ্দেশ্য হলো ভোটারদের সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং লাইনের দৈর্ঘ্য কমানো।
নির্বাচনী তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (Special Intensive Revision - SIR) অংশ হিসেবে, আগে যেখানে প্রতিটি বুথে সর্বোচ্চ ১৫০০ ভোটার থাকার সীমা ছিল, তা কমিয়ে ১২০০ করা হয়েছে। এর ফলে ১২,৮১৭টি নতুন পোলিং স্টেশন যুক্ত হয়েছে এবং মোট বুথের সংখ্যা ৭৭,৮৯৫ থেকে বেড়ে ৯০,৭১২ হয়েছে।
রঙিন ইভিএম (EVM)
তাছাড়া, প্রধান নির্বাচন কমিশনার আরও জানান যে আসন্ন বিহার নির্বাচনই হবে দেশের প্রথম নির্বাচন, যেখানে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (EVM) ব্যালটে প্রার্থীদের বড় ফন্ট এবং রঙিন ছবি থাকবে। এর মাধ্যমে বর্তমানের সাদাকালো ছবিগুলি প্রতিস্থাপিত হবে, যা নির্বাচনের প্রতীক স্পষ্ট থাকলেও অনেক সময় প্রার্থী সনাক্তকরণ কঠিন করে তোলে।
তিনি বলেন, 'যখন ব্যালট পেপার ইভিএম-এ ঢোকানো হয়, তখন এর ছবি সাদাকালো থাকে, যা প্রতীক থাকা সত্ত্বেও প্রার্থীকে চিনতে অসুবিধা করে। এছাড়া, সিরিয়াল নম্বর আরও বড় করার পরামর্শও ছিল। তাই, বিহার নির্বাচন থেকে শুরু করে, দেশজুড়ে সিরিয়াল নম্বরের ফন্ট বড় করা হবে এবং প্রার্থীদের ছবি রঙিন ফটোগ্রাফ হবে।'
বুথ কর্মকর্তাদের আইডি কার্ড
কুমার জানান যে বুথ-পর্যায়ের কর্মকর্তারা এখন সহজে সনাক্তকরণের জন্য অফিসিয়াল পরিচয়পত্র বহন করবেন। তিনি বলেন, 'ভোটারদের কাছে যাওয়ার সময় তাদের আরও ভালোভাবে শনাক্ত করার জন্য বুথ-পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য পরিচয়পত্র চালু করা হয়েছে।'
ভোটারদের ফোন জমা
কুমার আরও বলেন, ভোটারদের তাদের মোবাইল ফোন পোলিং বুথের বাইরে জমা রাখতে হবে। "মোবাইল ফোন বুথের বাইরের একটি রুমে জমা রাখা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি পুরো বিহারজুড়ে কার্যকর করা হবে," প্যানেল প্রধান জানান।
পোলিং বুথে ওয়েবকাস্টিং
নির্বাচন কমিশনার আরও ঘোষণা করেন যে, নির্বাচনে আরও বেশি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বিহারের সমস্ত পোলিং স্টেশনে শতভাগ ওয়েবকাস্টিং কভারেজ থাকবে।
ভোট গণনার প্রক্রিয়া স্পষ্টীকরণ
কুমার ব্যাখ্যা করেন যে আগে, ফর্ম ১৭সি (যা প্রিসাইডিং অফিসার পোলিং এজেন্টদের দেন) এবং ইভিএম গণনা ইউনিটের মধ্যে কোনো গরমিল দেখা দিলে, প্রভাবিত সমস্ত ভিভিপ্যাট (VVPAT)-এর সম্পূর্ণ পুনঃগণনা প্রয়োজন হতো।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের বক্তব্য
তিনি বলেন, 'আগে ভোট গণনার সময়, যদি ফর্মে (১৭সি) এবং ইভিএম গণনা ইউনিটে অমিল থাকত, তবে সেই সব ভিভিপ্যাট-এর পূর্ণ গণনা বাধ্যতামূলক ছিল। তেমনি, ইভিএম গণনার শেষ দুই রাউন্ডের আগে পোস্টাল ব্যালট গণনা করা বাধ্যতামূলক করা হবে।'
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানান যে, বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২২শে নভেম্বরের আগে সম্পন্ন করা হবে। তিনি আরও জানান যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ করা হয়েছে। বিহারের ২৪৩টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে – যার মধ্যে ২টি তপশিলি উপজাতি (ST) এবং ৩৮টি তপশিলি জাতিদের (SC) জন্য সংরক্ষিত।
প্যানেল প্রধান ভোটারদের অভিনন্দন জানান এবং তাদের উৎসাহের সঙ্গে গণতন্ত্রের এই উৎসব পালনের আহ্বান জানান।
তিনি বলেন, 'আমরা ভারতের ভোটারদের অভিনন্দন জানাই। সফলভাবে SIR প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমি বিহারের সকল ভোটারকে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা যেমন উৎসাহের সঙ্গে ছট উৎসব পালন করেন, তেমনি উৎসাহের সঙ্গে গণতন্ত্রের এই উৎসব উদযাপন করুন। সবাই ভোট দিন এবং নিজেদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।'
রাজনৈতিক দলগুলি ছট পূজার (যা এই মাসের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হবে) পরই দ্রুত বিধানসভা নির্বাচন করার ইচ্ছা প্রকাশ করার একদিন পর নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এই সংবাদ সম্মেলন করা হয়।
বিবৃতি অনুসারে, রাজনৈতিক দলগুলি রাজ্যে নির্বাচনী তালিকার 'ঐতিহাসিক' SIR প্রক্রিয়া 'সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য' নির্বাচন কমিশনকে 'ধন্যবাদ' জানিয়েছে—যদিও এই প্রক্রিয়াটি ironically নির্বাচনের আগে একটি বড় রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।
