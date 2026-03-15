Assembly Election 2026: বাংলায় দু'দফায় ভোট; বাংলা-সহ ৫ রাজ্যেরই রেজাল্ট ৪ মে, ভোট দেবেন মোট ১৭.৪ কোটি ভোটার

Assembly Election 2026: বাংলায় দু'দফায় ভোট; বাংলা-সহ ৫ রাজ্যেরই রেজাল্ট ৪ মে, ভোট দেবেন মোট ১৭.৪ কোটি ভোটার
West Bengal Assembly Election 2026: অসমে এক দফায় ভোট। কেরালামে ১ দফায় ভোট। বাংলায় ভোট দু'দফায়। পশ্চিমবঙ্গে ভোট হবে ২৩ এপ্রিল ও ২৯ এপ্রিল; ২৩ এপ্রিলে ভোট হবে ১৫২ আসনে, ২৯ এপ্রিল ভোট হবে ১৪২ আসনে। ভোটগণনা ৪ মে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবার বিকেলে নির্বাচন কমিশনের বহু-প্রতীক্ষিত সাংবাদিক বৈঠক। যে বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার (Gyanesh Kumar) ঘোষণা করলেন দেশের ৫ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট। ৫ রাজ্যে মোট ৮২৪ আসনে ভোট। ৫ রাজ্যে ভোট দেবেন ১৭.০৪ কোটি ভোটার। পশ্চিমবঙ্গে ভোটার ৬ কোটি ৪৪ লক্ষ ভোটার। পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোট। শেষ হচ্ছে এই ৫ রাজ্যের বিধানসভার মেয়াদ। পশ্চিমবঙ্গে সরকারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ৭ মে। পশ্চিমবঙ্গে দুই দফায় ভোট। তামিলনাড়ুতে বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ১০ মে (Tamil Nadu on May 10), অসমে ২০ মে (Assam on May 20), কেরালামে ২৩ মে (Kerala on May 23) পুদুচেরিতে ১৫ জুনে (Puducherry on June 15)।
মোট কত ভোটার
অসমে এক দফায় ভোট। কেরালামে ১ দফায় ভোট। বাংলায় ভোট দু'দফায়। এ রাজ্যে ভোট হবে ২৩ এপ্রিল ও ২৯ এপ্রিল; ২৩ এপ্রিলে ভোট হবে ১৫২ আসনে, ২৯ এপ্রিল ভোট হবে ১৪২ আসনে। ভোট গণনা ৪ মে। এই পাঁচটি রাজ্য-- অসম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৭.৪ কোটি ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এই নির্বাচনের জন্য ২.১৯ লক্ষ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। মোট ৮২৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে ২৫ লক্ষ ইভিএম (EVM) ব্যবহার করে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
কোন রাজ্যে কবে, ক'দফায়
অসমে ভোট হবে ৯ এপ্রিল
তামিল নাড়ুতে ২৩ এপ্রিল
পশ্চিমবঙ্গে দু'দফায় ভোট, প্রথম দফা ২৩ এপ্রিল, দ্বিতীয় তথা শেষ দফায় ২৯ এপ্রিল,
কেরালামে ভোট ৯ এপ্রিল
পুদুচেরিতে ভোট ৯ এপ্রিল
ভোটের ফল সর্বত্র একই দিনে-- ৪ মে।
