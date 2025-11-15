English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Bihar Singham stumbles: জনপ্রিয়তা ইভিএমে ছাপ ফেলল না! আরারিয়া ও জামালপুরে লড়ে মুখ থুবড়ে পড়লেন বিহারের 'সিংহম' IPS অফিসার...

Bihar Singham Setback: বিহারের 'সিংঘম' নামে পরিচিত প্রাক্তন আইপিএস অফিসার শিবদীপ লান্ডের রাজনিতিতে দাঁড়ানোর স্বপ্ন এবার ভঙ্গ হলো বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫ এর নির্বাচনে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 15, 2025, 04:24 PM IST
Bihar Singham stumbles: জনপ্রিয়তা ইভিএমে ছাপ ফেলল না! আরারিয়া ও জামালপুরে লড়ে মুখ থুবড়ে পড়লেন বিহারের 'সিংহম' IPS অফিসার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে শিবদীপ লান্ডে দুটি ভিন্ন কেন্দ্রে আরারিয়া এবং জামালপুর থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তাঁর আইপিএস জীবনের সুখ্যাতি, বিশেষত অপরাধ দমনে তাঁর কঠোর পদক্ষেপ এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগের কারণে, এই কেন্দ্র দুটিতে তাঁর প্রার্থীপদ ঘিরে তৈরি হয়েছিল অভূতপূর্ব উৎসাহ। অনেকে মনে করেছিলেন, তাঁর খ্যাতি অনায়াসেই নির্বাচনী সাফল্য এনে দেবে। তবে শুক্রবার ফল প্রকাশের পর দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। ৪৬ বছর বয়সী এই প্রাক্তন অফিসারের রাজনৈতিক কেরিয়ারের শুরুতেই বড়সড় ধাক্কা খেলেন। শিবদীপ তাঁর নির্বাচনে আসন নিশ্চিত করতে পারলেন না।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Red Fort Blast: দিল্লিতে রক্ত ঝরানো সন্ত্রাসী ডাক্তারদের তিলে তিলে কষ্ট দেওয়া শুরু! একটা কড়া পদক্ষেপেই...

তবে, সবচেয়ে বেশি নজর ছিল জামালপুর কেন্দ্রের দিকে। এখানে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল জেডি(ইউ) প্রার্থী নচিকেতা মণ্ডল এবং আইআইপি প্রার্থী নরেন্দ্র কুমারের সঙ্গে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের শেষে নচিকেতা মণ্ডল ৯৬,৬৮৩ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। তিনি নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নরেন্দ্র কুমারকে ৩৬,২২৮ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। এখানে শিবদীপ লান্ডের জনপ্রিয়তার হাওয়া ভোটবাক্সে প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়। এই ফলাফলে স্পষ্ট যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির সংগঠন এবং ভোট-ব্যাঙ্কের কাছে তিনি দাঁড়াতে পারেননি।

অন্যদিকে, আরারিয়া আসনেও একই হতাশা। এই কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী আবিদুর রহমান ৯১,৫২৯ ভোট পেয়ে জয়ী হন। তিনি জেডি(ইউ)-এর শাগুফতা আজিমকে ১২,৭৪১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। আরারিয়াতেও নির্দল শিবদীপ লান্ডে লড়াইয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু অভিজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে তিনি চূড়ান্ত সাফল্য লাভে ব্যর্থ হন। তাঁর ক্লিন ইমেজ এবং প্রশাসনিক দক্ষতা নির্বাচনী রণক্ষেত্রে কার্যত ব্যাকফুটে চলে যায়। শিবদীপ লান্ডে তাঁর নির্বাচনী হলফনামায় তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ জানিয়েছেন ২০.৪ কোটি টাকা এবং ২.৭ কোটি টাকার দায়। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা নেই। এই স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এবং বিপুল ব্যক্তিগত সম্পদও তাঁকে শেষ রক্ষা করতে পারেনি। তাঁর এই ভরাডুবি প্রমাণ করে যে, বিহারের মতো রাজ্যে রাজনীতিতে টিকে থাকতে গেলে শুধু ব্যক্তিগত ক্যারিশমা বা পুলিশি সাফল্যের বাইরেও আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, এই নির্বাচনের সামগ্রিক ফল ছিল শাসক জোট এনডিএ-র  পক্ষে একচেটিয়া। ২৪৩ আসন বিশিষ্ট বিহার বিধানসভায় এনডিএ এক বিশাল ব্যবধানে ২০০-এর বেশি আসন (২০২) নিশ্চিত করে কার্যত মহাগঠবন্ধনকে (৩৫) নিশ্চিহ্ন করে দেয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ঐতিহাসিক জয়ের জন্য বিহারের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সামগ্রিক এই বিপুল সাফল্যের আবহেও লান্ডের মতো এক পরিচিত মুখের জোড়া আসনে পরাজয় নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী খবর।

আরও পড়ুন: Bihar Assembly Election 2025: নীতীশকে ছাড়াই কি বিহারে সরকার গঠন করতে পারে বিজেপি? অংক কী বলছে!

পুলিশের উর্দি ছেড়ে রাজনীতির ময়দানে আসা শিবদীপ লান্ডের এই বিপর্যয় নতুন করে আলোচনা শুরু করল প্রশাসনের 'হিরো' রা কি সহজেই রাজনীতির কঠিন পিচে মানিয়ে নিতে পারেন? আপাতত এই ডাবল ফ্লপ তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে এক অনিশ্চিত মুখে এনে দাঁড় করাল বলেই মনে করছে অনেকেই।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Bihar SinghamBihar pollsBihar IpsIps TransformationIps to neta
পরবর্তী
খবর

Techno India University: ত্রিপুরার শিক্ষায় নতুন দিগন্ত, মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের উদ্বোধন...
.

পরবর্তী খবর

Mystery of NDA Win Explained: বিজেপি নয়, নন নীতীশও; বিহারে NDA-এর মাথাঘোরানো জয়ের পিছনের গোপ...