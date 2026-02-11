UP Shocker: দুধে বিষ নয়, ময়নাতদন্তে হাড়হিম সত্যি! তিন সন্তানকে মেরে নিজেরাও...

UP Shocker: দুধে বিষ নয়, ময়নাতদন্তে হাড়হিম সত্যি! তিন সন্তানকে মেরে নিজেরাও...
Mathura Suicide Case: মণীশ ও তাঁর স্ত্রী প্রথমে তাঁদের তিন সন্তানকে শ্বাসরোধ করে খুন করে। এরপর স্ত্রী গলায় ফাঁস দেয় এবং মণীশ নিজে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। শেষ ভিডিয়ো বার্তাতে জানিয়ে যান সবকিছু।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একই পরিবারের পাঁচজনের রহস্যমৃত্যু। মঙ্গলবার সকালে ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে মণীশ কুমার (৩৫), তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের তিন নাবালক সন্তানের নিথর দেহ। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের মথুরার একটি গ্রামের। পুলিস জানিয়েছে, নিহতরা হলেন মনীশ কুমার (৩৫), তাঁর স্ত্রী (প্রায় ৩২) এবং তাদের তিন ছোট সন্তান, হানি (৮), প্রিয়াংশি (৫) এবং প্রতীক (৩)। ২০১৮ সালে দম্পতির বিয়ে হয় বলে জানা গিয়েছে।
পুলিস আরও জানিয়েছে, মৃতদেহগুলোর পাশ থেকে একটি ভিডিয়ো বার্তা এবং দেয়ালে লেখা সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে দীর্ঘক্ষণ ওই পরিবারের কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয়। মণীশের ভাই জানালা দিয়ে কোনো নড়াচড়া দেখতে না পেয়ে দেয়াল ভেঙে ভেতরে ঢোকেন এবং সবাইকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে পুলিস এসে দেহগুলো উদ্ধার করে।
আরও পড়ুন:TMC Leader Death: ট্রাকের নীচে পিষ্ট হয়ে ছিন্নভিন্ন তৃণমূল নেতা! কয়েক কিমি টেনে ছিঁচড়ে নিয়ে গেল বাইক, মেয়েকে নিয়ে ফেরা আর হল না...
ময়নাতদন্তে হাড়হিম সত্যি
প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হয়েছিল যে, সোমবার রাতে দুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খেয়ে থাকতে পারে। কারণ মৃতদেহের কাছে দুধের গ্লাস পাওয়া গেছে। তবে ময়নাতদন্তে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। মণীশ কুমারের মৃত্যু হয়েছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে। তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন গলায় ফাঁস দিয়ে। এবং তিন তিন সন্তানকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে।
ভিডিয়ো বার্তায় মণীশের স্বীকারোক্তি
মৃত্যুর আগে রেকর্ড করা একটি ভিডিয়োতে মণীশকে বলতে শোনা গেছে, 'আমরা আমাদের নিজেদের ইচ্ছায় মারা যাচ্ছি। এর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমি খুব মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলাম। পুলিস যেন কাউকে অযথা হয়রানি না করে।' ভিডিয়োতে তিনি আরও জানান যে, সম্প্রতি ১২ লাখ টাকায় একটি জমি বিক্রি করেছেন। এবং স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি কোনওভাবেই ক্রেতাকে দোষ দিচ্ছেন না।
আরও পড়ুন:West Bengal Weather Update: আগামী তিন দিনে লাফিয়ে বাড়বে তাপমাত্রা, শীতের এই পরশ আর কতদিন?
দেওয়ালেও লেখা সুইসাইড নোট
পুলিস ঘরের দেওয়ালে লেখা একটি নোটও উদ্ধার করেছে যেখানে লেখা ছিল, 'আমরা মণীশ ও সীমা নিজেদের ইচ্ছায় প্রাণ দিচ্ছি।' একটি ডায়েরি এবং ভিডিয়োর সূত্র ধরে পুলিস প্রাথমিকভাবে বিষয়টিকে গণ-আত্মহত্যা বলে মনে করছে। পুরো ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)