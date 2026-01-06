English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Post Office Special FD Scheme: রাখুন ১১ লাখ, পান কড়কড়ে ৪৯ লক্ষ ৪ হাজার ৯৪৩ টাকা! পোস্ট অফিসের অবিশ্বাস্য স্কিম...

Post Office Special FD Scheme: রাখুন ১১ লাখ, পান কড়কড়ে ৪৯ লক্ষ ৪ হাজার ৯৪৩ টাকা! পোস্ট অফিসের অবিশ্বাস্য স্কিম...

Post Office Special FD for Senior Citizens: পোস্ট অফিসের এফডি স্কিমটি অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, পেনশনভোগী এবং সেইসব প্রবীণ নাগরিকদের জন্যই আদর্শ,যাঁরা তাঁদের সঞ্চয় সুরক্ষিত রেখে নিশ্চিন্তে আয় করতে চান। যাঁরা মূলধনের নিরাপত্তা চান, মোটামুটি একটা আয়ের মধ্যে শান্তিতে থাকতে চান তাঁরাই স্কিমটিকে অগ্রাধিকার দেবেন।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 6, 2026, 07:29 PM IST
Post Office Special FD Scheme: রাখুন ১১ লাখ, পান কড়কড়ে ৪৯ লক্ষ ৪ হাজার ৯৪৩ টাকা! পোস্ট অফিসের অবিশ্বাস্য স্কিম...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নাকের বদলে নরুন নয়। লাখের বদলে লাখ লাখ! ভারতীয় পোস্ট অফিস (India Post Office) একটি স্কিম ( India Post Office FD Scheme) আনছে যাতে নিরাপত্তা ও আর্থিক সুবিধার অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটছে। অবসরের পরে যাঁরা নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে কিছু অর্থ উপার্জন করতে চান, তাঁদের জন্য, সেই সব সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য (Post Office Special FD Scheme for Senior Citizens) এই স্কিমের চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। কোন স্কিম?

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Shani Rashifal 2026: শনির কৃপায় ১৮০° ঘুরবে ভাগ্য! ২০২৬ সালে গোল্ডেন টাইমের মধ্যে দিয়ে যাবেন যাঁরা...

সুদের হার 

পোস্ট অফিস দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে খুবই প্রতিযোগিতামূলক একটা সুদের হার অফার করছে। প্রবীণ নাগরিকরা আকর্ষণীয় চক্রবৃদ্ধি সুদের সুবিধা পান, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়কে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। যখন ১১ লক্ষ টাকা সর্বোচ্চ মেয়াদের জন্য বিনিয়োগ করা হয়, তখন তার পরিবর্তে মোট অর্জিত সুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯ লক্ষ ৪ হাজার ৯৪৩ টাকা!সেদিক থেকে স্কিমটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

কাদের জন্য এই ফিক্সড ডিপোজিট?

পোস্ট অফিসের এই এফডি স্কিমটি অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, পেনশনভোগী এবং সেইসব প্রবীণ নাগরিকদের জন্যই আদর্শ যাঁরা তাঁদের সঞ্চয় সুরক্ষিত রেখে নিশ্চিন্তে আয় করতে চান। যাঁরা মূলধনের নিরাপত্তা চান, ঝামেলাহীন ভাবে মোটামুটি একটা আয়ের মধ্যে শান্তিতে থাকতে চান তাঁরাই স্কিমটিকে অগ্রাধিকার দেবেন। কেননা, এটি তাঁদের জন্যই উপযুক্ত। যাঁরা বাজারের ঝুঁকি অপছন্দ করেন, তাঁরা এই স্কিমটিকে তাদের আর্থিক প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

আরও পড়ুন: Bhairav Drone Force: ভয়ংকর কালভৈরবের মতোই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ভারতীয় সেনার 'ভৈরব ড্রোন ফোর্স'?

প্রবীণ নাগরিকদের জন্য পোস্ট অফিস স্পেশাল

প্রবীণ নাগরিকদের জন্য পোস্ট অফিস একটি স্পেশাল এফডি এনেছে। যেটিকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ বিনিয়োগের জন্য এক অনন্য স্কিম বলে মনে করা হচ্ছে। ১১ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে ৪,৯৪,৯৪৩ টাকা পর্যন্ত নিশ্চিত সুদ পাওয়া নিঃসন্দেহে অবসরের দিনগুলিতে আর্থিক নিশ্চয়তা প্রদান করবে। দেখতে গেলে এতে হয়তো খুব চটকদার রিটার্নের গল্পটা নেই, তবে নির্ভরযোগ্যতা নিরাপত্তায় এটি অনেক এগিয়ে। দুশ্চিন্তামুক্ত ভাবে আয়বৃদ্ধি চান যেসব প্রবীণ তাঁদের জন্য এই স্কিমটি খুবই বিচক্ষণ পছন্দ হতে পারে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Post Office Special FDPost Office Special FDfor Senior CitizensInvest ₹11 LakhEarn ₹494943Fixed Interestost Office Special FD Senior CitizensWho Should Choose This FDretired employeesPENSIONERSsenior citizens
পরবর্তী
খবর

Centre Giving Rs 46715: সরকার আপনার অ্যাকাউন্টে দেবে ৪৬,৭১৫ টাকা! কারা পাবেন? কেন্দ্র জানাল...
.

পরবর্তী খবর

Nicolas Maduro's India Connection: ভারতের এই আধ্যাত্মিক গুরুর শিষ্য ছিলেন মাদুরো, নিজে...