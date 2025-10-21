IndiGo Flight Fire: উড়ানের আগেই ভয়ংকর বিপত্তি! আচমকাই প্লেনের ভিতর দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন, আতঙ্কে...

IndiGo Flight Fire: উড়ানের আগেই ভয়ংকর বিপত্তি! আচমকাই প্লেনের ভিতর দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন, আতঙ্কে...
IndiGo flight: উড়ানের আগেই বিপত্তি। আচমকাই প্লেনের ভিতর দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। তবে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিমানের ভিতরে আচমকাই দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। মুহূর্তের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে দিল্লি বিমানবন্দরে। রবিবার ডিমাপুরগামী ইন্ডিগো ফ্লাইটে একটি পাওয়ার ব্যাঙ্কে আগুন ধরে যায়। সেই সময় বিমানটি রানওয়ের দিকে যাচ্ছিল। তবে কেবিন ক্রু দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
একজন ইন্ডিগো মুখপাত্র জানান, ১৯ অক্টোবর দিল্লি থেকে ডিমাপুরগামী 6E 2107 নম্বর ফ্লাইটে এই ঘটনা ঘটে এবং আগুন লাগার পর বিমানটি আবার টার্মিনালে ফিরে আসে। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'একজন যাত্রীর ব্যক্তিগত ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যা সিটের পেছনের পকেটে রাখা ছিল, তাতে সামান্য আগুন লাগে। এরপরই বিমানটি নিরাপত্তার স্বার্থে আবার বে-এ ফিরে আসে।'
মুখপাত্র আরও জানান, কেবিন ক্রু দ্রুত ও পেশাদারভাবে পরিস্থিতি সামাল দেন এবং স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আগুন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
ইন্ডিগোর মুখপাত্র বলেন, 'নির্ধারিত প্রোটোকল অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সঙ্গে সঙ্গেই জানানো হয়। কোনো যাত্রী বা কর্মী আহত হননি। সবাই নিরাপদে আছেন। প্রয়োজনীয় সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিমানে আবার যাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়েছে'। ইন্ডিগো এই ঘটনাকে 'ছোটখাটো ও ভালোভাবে সামাল দেওয়া' ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছে, তবে বিমানে ঠিক কতজন যাত্রী ছিলেন তা জানায়নি।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'ঘটনার সময় শান্ত ও সহযোগিতামূলক আচরণ করার জন্য যাত্রীদের ধন্যবাদ জানাই। যাত্রীদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়, সেজন্য আমাদের টিম সব ধরনের চেষ্টা করেছে, এমনকি রিফ্রেশমেন্টও দেওয়া হয়েছে। যাত্রী, ক্রু ও বিমানের নিরাপত্তাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।'
এই সপ্তাহেই একই রকম একটি ঘটনা ঘটে একটি এয়ার চায়না বিমানে। ওই বিমানে একটি লিথিয়াম ব্যাটারি, যা ওভারহেড কম্পার্টমেন্টে রাখা ছিল, তাতে আগুন ধরে যায়। ফ্লাইটটি হাংঝু থেকে সিউলের পথে যাচ্ছিল। সেই ঘটনার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়।
