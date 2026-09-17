/মাসের শেষেই ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা? কোথায় প্রভাব সবচেয়ে বেশি?

অয়ন ঘোষাল:আজ বৃহস্পতিবার থেকে বদল হচ্ছে আবহাওয়ার। আগামী ৪ দিন দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। উত্তরবঙ্গেও একই পরিস্থিতি থাকবে। এবার তার থেকেও বড় আশঙ্কা ঘূর্ণিঝড় নিয়ে। সোশ্যাল মিডিয়া-সহ বিভিন্ন মহলে একটা গুঞ্জন রয়েছে যে একটি ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়তে পারে বঙ্গে। আদৌ কি ওই গুঞ্জন সত্যি? কারণ যে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা করা হচ্ছে তা এখনও তৈরিই হয়নি।
এই মুহূর্তে উত্তর থাইল্যান্ডের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর বিকেল নাগাদ এই ঘূর্ণাবর্ত উত্তর আন্দামান সাগরে সরে আসবে। পরদিন অর্থাত্, ১৯ সেপ্টেম্বর বিকেলে ওই উত্তর আন্দামান সাগরেই ঘূর্ণাবর্ত শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবে। তার পর আরও শক্তি বাড়তে পারে নিম্নচাপের। পরবর্তী ৩-৪ দিনে নিম্নচাপ এগোবে পশ্চিম উত্তরপশ্চিম অভিমুখে। এর সম্ভাব্য মুভমেন্ট দক্ষিণ ওড়িশা এবং উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে।
নিম্নচাপ শক্তি বাড়াবে এটা অবশ্যম্ভাবী। তার থেকে ঘূর্ণিঝড় হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সিস্টেম টি রাডারে এলে তারপর স্পষ্ট পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হবে। যদিও একাধিক বেসরকারি আবহাওয়া গবেষণা সংস্থা নির্দিষ্ট করে ঘূর্ণিঝড়ের কথাই বলেছে। তাদের প্রেডিকশন ডেট সেপ্টেম্বরের ২৩ বা ২৪ তারিখ। তারা দাবি করেছে এর প্রভাব ২৭ বা ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থাকতে চলেছে বঙ্গে। সঙ্গে অন্ধ্র ওড়িশায়।
যদি শেষ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় নাও হয়, তাহলেও সম্ভাব্য নিম্নচাপ ওড়িশা-অন্ধ্র উপকূলে গেলেও, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়তে পারে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে। তবে বৃষ্টি কতটা বাড়বে, ভারী বৃষ্টি হবে কি না, সেটাও এখনও স্পষ্ট নয়। কারণ, নিম্নচাপ পূর্ব উপকূলের কাছে আসতে আসতে এখনও বেশ কিছু দিন বাকি। শেষ পর্যন্ত কতটা শক্তি নিয়ে সেটি পূর্ব উপকূলের কাছে আসবে সেটা এতো অগ্রিম পূর্বাভাস দিতে নারাজ মৌসম ভবন।
এদিকে আবহাওয়া দফতরের তরফে বলা হয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির স্পেল। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার দু এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে।
রবিবারেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে তবে পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। উপকূল ও পশ্চিমের জেলা মিলিয়ে আট জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সর্তকতা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা বাতাস থাকবে। বাঁকুড়া পুরুলিয়া ঝাড়গ্রাম পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর হাওড়া উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটা কমবে।
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