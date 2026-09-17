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মাসের শেষেই ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা? কোথায় প্রভাব সবচেয়ে বেশি?

Cyclone in Bengal: এই মুহূর্তে উত্তর থাইল্যান্ডের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর বিকেল নাগাদ এই ঘূর্ণাবর্ত উত্তর আন্দামান সাগরে সরে আসবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 17, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 09:52 AM IST
মাসের শেষেই ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা? কোথায় প্রভাব সবচেয়ে বেশি?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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