PPF Interest Rate: এমন দারুণ খবর বহু দিন পাননি: কেন্দ্রের বড় ঘোষণায় খুশির হাওয়া, দ্বিগুণ লাভ PPF-সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনায়

Sukanya Samriddhi Yojana: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক প্রতি তিন মাস অন্তর (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে) ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের সুদের হার পর্যালোচনা করে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 10, 2026, 05:17 PM IST
পিপিএফ ও সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা নিয়ে কেন্দ্রের বড় ঘোষণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং সঞ্চয়প্রবণ মানুষের জন্য সুখবর বয়ে আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (PPF) এবং সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার (SSY) মতো জনপ্রিয় ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পগুলোতে সুদের হার বৃদ্ধির জোরালো ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আসন্ন ত্রৈমাসিক পর্যালোচনায় অর্থমন্ত্রক এই প্রকল্পগুলোর সুদের হারে বড়সড় পরিবর্তন আনতে পারে। যদি এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়, তবে কোটি কোটি আমানতকারী সরাসরি উপকৃত হবেন।

কেন বাড়তে পারে সুদের হার?

ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পগুলোর সুদের হার সাধারণত সরকারি বন্ডের ইল্ড বা আয়ের হারের সাথে যুক্ত থাকে। গত কয়েক মাস ধরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রেপো রেট উচ্চস্তরে ধরে রেখেছে। এর ফলে বাজারে সুদের হার সামগ্রিকভাবে ঊর্ধ্বমুখী। বর্তমানে অনেক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ফিক্সড ডিপোজিটে (FD) ৭.৫% থেকে ৮% পর্যন্ত সুদ দিচ্ছে।

অন্যদিকে, পিপিএফ-এর সুদের হার দীর্ঘদিন ধরে ৭.১%-এ থমকে আছে। নিয়ম অনুযায়ী, সরকারি বন্ডের হার বাড়লে এই সঞ্চয় প্রকল্পগুলোর সুদও বাড়ার কথা। বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ ছিল, বাজারদরের তুলনায় পিপিএফ-এর রিটার্ন বর্তমানে অনেকটাই কম। এই বৈষম্য দূর করতেই সরকার এবার নড়েচড়ে বসেছে।

পিপিএফ (PPF): দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয়ের সেরা অস্ত্র

পিপিএফ কেবল একটি সঞ্চয় প্রকল্প নয়, এটি কর সাশ্রয়ের অন্যতম সেরা মাধ্যম। বর্তমানে এর প্রধান আকর্ষণগুলো হলো:

সুদের হার: বর্তমানে ৭.১% বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ পাওয়া যায়।

করের সুবিধা: এটি EEE (Exempt-Exempt-Exempt) ক্যাটাগরিতে পড়ে। অর্থাৎ, বিনিয়োগের টাকা, অর্জিত সুদ এবং ম্যাচুরিটির সময় পাওয়া পুরো অর্থই আয়কর মুক্ত।

নিরাপত্তা: সরকারি গ্যারান্টি থাকায় এতে ঝুঁকির কোনো অবকাশ নেই।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আসন্ন ত্রৈমাসিকে পিপিএফ-এর সুদের হার ০.২% থেকে ০.৩% পর্যন্ত বাড়তে পারে। যদি এটি ৭.৩% বা ৭.৪%-এ পৌঁছায়, তবে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য এটি সোনার সুযোগ হয়ে দাঁড়াবে।

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা (SSY): কন্যাসন্তানের ভবিষ্যতের সুরক্ষা

মেয়েদের উচ্চশিক্ষা ও বিয়ের খরচের সংস্থানের জন্য মোদি সরকারের এই প্রকল্পটি ব্যাপক জনপ্রিয়। বর্তমানে এই প্রকল্পে সুদের হার ৮.২%। পিপিএফ-এর চেয়ে এর সুদ এমনিতেই বেশি, তবে বন্ডের হারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এটিকেও আরও কিছুটা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

সুবিধা: ২১ বছর মেয়াদী এই প্রকল্পে বার্ষিক ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করা যায়।

লক্ষ্য: সুদের হার যদি ৮.৫% স্পর্শ করে, তবে এটি দেশের সেরা রিটার্ন দেওয়া সরকারি প্রকল্প হিসেবে নিজের অবস্থান আরও মজবুত করবে।

বিনিয়োগকারীদের জন্য ‘ডাবল গুড নিউজ’

‘ডাবল গুড নিউজ’ বা দ্বিগুণ সুখবরের কথা বলা হয়েছে। এর কারণ দুটি:

উচ্চতর রিটার্ন: সরাসরি সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় আমানতকারীদের জমানো টাকার অঙ্ক দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা: বাজারে নিত্যপণ্যের দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে সঞ্চয়ের ওপর বেশি সুদ পাওয়া গেলে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বজায় থাকে।

কবে নাগাদ ঘোষণা হতে পারে?

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক প্রতি তিন মাস অন্তর (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে) ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের সুদের হার পর্যালোচনা করে। পরবর্তী পর্যালোচনা সভায় এই ঘোষণা আসার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে উৎসবের মরসুম বা নতুন আর্থিক বছরের শুরুতে সরকার সাধারণ মানুষকে এই উপহার দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশ্লেষকদের অভিমত

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকার যদি সুদের হার না বাড়ায়, তবে সাধারণ মানুষ সরকারি বন্ড বা পিপিএফ থেকে টাকা সরিয়ে শেয়ার বাজার বা মিউচুয়াল ফান্ডের দিকে ঝুঁকতে পারে। এতে সরকারের সঞ্চয় ভাণ্ডারে টান পড়তে পারে। তাই আমানতকারীদের ধরে রাখতে সুদের হার বাড়ানো এখন সময়ের দাবি।

পরামর্শ: যারা এখনও পিপিএফ বা সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনায় অ্যাকাউন্ট খোলেননি, তাঁদের জন্য এটিই সঠিক সময়। কারণ সুদের হার বাড়লে পুরনো এবং নতুন—উভয় আমানতকারীই বর্ধিত হারের সুবিধা পাবেন।

ভারত একটি সঞ্চয়প্রধান দেশ। এখানে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো শেয়ার বাজারের ঝুঁকির চেয়ে সরকারি প্রকল্পের নিশ্চয়তাকে বেশি প্রাধান্য দেয়। পিপিএফ এবং সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনায় সুদের হার বৃদ্ধির খবর যদি বাস্তবায়িত হয়, তবে তা কোটি কোটি পরিবারের মুখে হাসি ফোটাবে। এটি কেবল সঞ্চয় নয়, বরং সাধারণ মানুষের আর্থিক সুরক্ষাকে আরও সুদৃঢ় করবে।

 

