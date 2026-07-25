/ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পর শিক্ষামন্ত্রীর পদে নতুন নাম ঘোষণা কেন্দ্রের, কে এই প্রহ্লাদ যোশী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পড়ুয়াদের আন্দোলনের চাপে ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দেওয়ার পর এবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব নিচ্ছেন প্রহ্লাদ যোশী। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দিয়েছেন,ক্যাবিনেট মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশীকে তাঁর বর্তমান দায়িত্বের পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্বও প্রদান করা হবে।
কে এই প্রহ্লাদ যোশী
প্রহ্লাদ যোশী কর্ণাটকের ধারওয়াড় কেন্দ্রের সংসদ। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রের ক্রেতা সুরক্ষা, খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রক এবং নব ও নবায়নযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি আন্তর্জাতিক সৌর জোটের সভাপতি পদেও রয়েছেন।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন প্রহ্লাদ যোশী। ন্যাশানাল গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন, পিএম সূর্য ঘর মুফথ বিজলি যোজনা, পিএম-কুসুন স্কিম ও বিদেশি উইন্ড এনার্জি প্রোজেক্ট কাজ করেছেন।
কর্ণাটকের ধারওয়াড় লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত ভারতীয় জনতা পার্টির একজন বর্ষীয়ান সংসদ সদস্য। একাধিক মেয়াদে টানা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসছেন। এর আগে তিনি মোদী সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী, কয়লা মন্ত্রী এবং খনি মন্ত্রী হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
লোকসভার রাজনীতিতে আসার আগে তিনি কর্ণাটকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি এবং পার্টির একজন প্রভাবশালী সংগঠক হিসেবে কাজ করেছেন।
সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে জটিল আইন পাস করানো এবং সংসদে সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ দক্ষতা দেখা গেছে।
কেন্দ্রের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগে নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রহ্লাদ যোশী। তার মধ্যে রয়েছে রিনিউয়েবল এনার্জি ইমপ্লিমেন্টেশন এজেন্সি'র মাধ্যমে ২০২৭ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ৫০ গিগাওয়াট নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা, রিনিউয়েবল পারচেজ অবলিগেশন-এর মাধ্যমে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, বৃহৎ আকারের রিনিউয়েবল এনার্জি পার্ক স্থাপন এবং অফশোর উইন্ড প্রকল্পের জন্য 'ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং' স্কিম চালুকরণ।
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