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ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পর শিক্ষামন্ত্রীর পদে নতুন নাম ঘোষণা কেন্দ্রের, কে এই প্রহ্লাদ যোশী?

Union Education Minister Pralhad Joshi: কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন প্রহ্লাদ যোশী। ন্যাশানাল গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন, পিএম সূর্য ঘর মুফথ বিজলি যোজনা, পিএম-কুসুন স্কিম ও বিদেশি উইন্ড এনার্জি প্রোজেক্ট কাজ করেছেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 25, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:51 PM IST
ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পর শিক্ষামন্ত্রীর পদে নতুন নাম ঘোষণা কেন্দ্রের, কে এই প্রহ্লাদ যোশী?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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