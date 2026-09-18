/অবসরের পর আম্বানি-আদানির সংস্থায় প্রাক্তন শীর্ষ আধিকারিকরা, প্রশ্ন তুললেন প্রশান্ত ভূষণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার পর অবসর নিয়ে বড় কর্পোরেট সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়া নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠল। আইনজীবী ও সমাজকর্মী প্রশান্ত ভূষণ একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, CAG, CVC এবং IAS আধিকারিকদের রিলায়েন্স ও আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তাঁর পোস্টকে ঘিরেই নতুন করে শুরু হয়েছে বিতর্ক। গত কয়েক বছরে সরকারি প্রশাসনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা আধিকারিককে অবসরের পর বেসরকারি সংস্থার বোর্ড বা পরামর্শদাতা পদে দেখা গিয়েছে। সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে এই ধরনের কয়েকটি নিয়োগের উদাহরণও তুলে ধরা হয়েছে।
এর মধ্যে অন্যতম হলেন রাজীব মহর্ষি। তিনি ভারতের প্রাক্তন CAG। এর আগে অর্থসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও সামলেছেন। ২০২৩ সালে তাঁকে রিলায়েন্স গোষ্ঠী থেকে আলাদা হয়ে তৈরি হওয়া Jio Financial Services-এর বোর্ডে স্বাধীন পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কোম্পানির নথিতেও তাঁর এই পদে থাকার তথ্য রয়েছে। এ ছাড়াও প্রাক্তন অর্থসেবা সচিব ডি কে মিত্তল-কে NDTV-র বোর্ডে স্বাধীন পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। NDTV-র সঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর মালিকানা পরিবর্তনের পর এই নিয়োগ নিয়ে রাজনৈতিক ও জনপরিসরে আলোচনা হয়েছিল। প্রাক্তন SEBI চেয়ারম্যান ইউ কে সিনহা ও NDTV-র বোর্ডে যুক্ত হয়েছিলেন।
Former, CVC chief, CAG chief, Bank chiefs, PSU chiefs, even Supreme Court judge joined Reliance, the company that they should have dealt with in some capacity as Regulators, after retirement. Shouldn’t there be a ban on such post retirement jobs which create conflicts of interest… pic.twitter.com/EE0C2O0tA5— Prashant Bhushan (@pbhushan1) September 18, 2026
অন্যদিকে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সতর্কতা কমিশনার কে ভি চৌধুরী রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের বোর্ডে স্বাধীন পরিচালক হিসেবে যুক্ত হয়েছিলেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার প্রাক্তন IAS আধিকারিকদের মধ্যেও কেউ কেউ আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে পরামর্শদাতা বা অন্যান্য পদে যুক্ত হয়েছেন।এই ধরনের নিয়োগকে ঘিরে মূল প্রশ্ন হল *সরকারি দায়িত্ব থেকে বেসরকারি কর্পোরেট সংস্থায় যাওয়ার ক্ষেত্রে ‘কুলিং-অফ’ বা নির্দিষ্ট বিরতির নিয়ম কতটা কার্যকর এবং সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাত কীভাবে এড়ানো যায়। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা আধিকারিকরা নীতি, নিয়ন্ত্রণ, অর্থনীতি, পরিকাঠামো বা শিল্প সংক্রান্ত সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে কাজ করেন। তাই অবসরের পর তাঁদের বেসরকারি সংস্থায় যোগ দেওয়া নিয়ে স্বচ্ছতা ও স্বার্থের সংঘাতের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা রয়েছে।
তবে একটি বিষয় স্পষ্ট রাখা জরুরি—কোনও প্রাক্তন আধিকারিক কোনও কর্পোরেট সংস্থায় যোগ দিয়েছেন বলেই সেই নিয়োগে অনিয়ম বা বেআইনি কাজ হয়েছে, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না। নিয়োগের বৈধতা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্ব আলাদা করে যাচাই করার বিষয়। প্রশান্ত ভূষণ এর আগেও সরকারি নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার স্বাধীনতা নিয়ে সরব হয়েছেন। ২০১৫ সালে তিনি কে ভি চৌধুরীকে CVC করার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। পরে তাঁর দায়ের করা মামলায় CVC-সহ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় সুপ্রিম কোর্টে আলোচিত হয়। ফলে অবসরের পর শীর্ষ সরকারি আধিকারিকদের কর্পোরেট সংস্থায় যোগ দেওয়ার বিষয়টি শুধু ব্যক্তিগত চাকরির সিদ্ধান্ত নয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেট গভর্ন্যান্স এবং স্বার্থের সংঘাতের নিয়ম নিয়েও বৃহত্তর আলোচনার জায়গা তৈরি করছে।
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