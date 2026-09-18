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অবসরের পর আম্বানি-আদানির সংস্থায় প্রাক্তন শীর্ষ আধিকারিকরা, প্রশ্ন তুললেন প্রশান্ত ভূষণ

অবসর নেওয়ার পর প্রাক্তন বিচারপতি, CAG, CVC এবং IAS আধিকারিকদের বড় কর্পোরেট সংস্থায় যুক্ত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। তাঁর একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টকে কেন্দ্র করে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে কোনও নির্দিষ্ট নিয়োগ বেআইনি—এমন দাবি ওই তথ্য থেকে প্রতিষ্ঠিত নয়।

Published: Sep 18, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 12:49 PM IST
অবসরের পর আম্বানি-আদানির সংস্থায় প্রাক্তন শীর্ষ আধিকারিকরা, প্রশ্ন তুললেন প্রশান্ত ভূষণ
Image Credit: ফাইল ছবি

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