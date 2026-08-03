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নির্বাচনী কৌশলীবিদ থেকে বিধায়ক: প্রশান্ত কিশোরের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী? রইল সম্পূর্ণ বায়োডেটা

Prashant Kishor educational qualification: দীর্ঘ সময় নেপথ্যে থেকে বিভিন্ন দলের নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণ করার পর অবশেষে বিহারের বাঁকিপুর উপনির্বাচনে তিনি নিজেই প্রার্থী হিসেবে সরাসরি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেন। আর প্রথমবার ভোটে লড়েই জয় হাসিল।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 03, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:06 PM IST
নির্বাচনী কৌশলীবিদ থেকে বিধায়ক: প্রশান্ত কিশোরের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী? রইল সম্পূর্ণ বায়োডেটা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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