Nepal Unrest: ২০২৩ সালেই নেপালের ভয়ংকর বিক্ষোভের ভবিষ্যদ্বাণী করেন জ্যোতিষী কিনি, হাড়হিম কথা ভারত সম্পর্কেও...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে এখন অরাজক রাজ। সেনা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও গোলমালের খবর আসছে এখনও। নেপালে তরুণদের বিক্ষোভে উত্খাত হওয়ার পর এখন দেশছাড়া প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি। অনেকে বলছেন ফের রাজতন্ত্র ফিরছে নেপালে। এমনই এক পরিস্থিতিতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী ঘুরে ফিরে আসছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যিনি সেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনিই আবার ভারত সম্পর্কে বলেছিলেন হাড়হিম কথা।
নেপাল সম্পর্কে কী বলেছিলেন প্রশান্ত কিনি নামে ওই জ্যোতিষী? ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে করা সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছিল নেপালে গণতন্ত্রের পতন হবে ২০২৫ সালে। ফিরবে রাজতন্ত্র। পাশাপাশি তিনি আরও বলেছিলেন নেপালের পর ভারতের পালা। কিনির সেই ভবিষ্যদ্বাণী এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেই পুরনো পোস্ট রিপোস্ট করেছেন প্রশান্ত। লিখেছেন, নেপাল সম্পর্কে আমার ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গিয়েছে। ২০২৩ সালে লিখেছিলাম নেপালে গণতন্ত্রের পতন হবে। ফিরবে রাজতন্ত্র।
My prediction about NEPAL,
End of Democracy is near in Nepal,
Monarchy will return to Nepal
in 2025
— Prashanth Kini (@AstroPrashanth9) December 16, 2023
উল্লেখ্য, কিনির সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পর তোলপাড় হয়েছে নেপালজুড়ে। প্রধানমন্ত্রী দেশ ছেড়েছেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির বাড়ি জ্বালানো হয়েছে, বিরোধী দলনেতার বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে, অর্থমন্ত্রীকে লাথি মেরে নালায় চোবানো হয়েছে। চারদিকে চলছে অরাজক পরিস্থিতি।
এহেন প্রশান্ত কিনি ভারত সম্পর্কেও গুরুতর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সম্প্রতি তিনি বলেছিলেন, ২০৩৯ সালে বিজেপি ক্ষমতা হারাবে। কিন্তু কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে না। ২০৩৯ সালের পর ভারতে কোনও ভোট হবে না...গণতন্ত্র শেষ হয়ে যাবে। ৯১ বছরের গণতন্ত্র...।
নেপাল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর পাশাপাশি কিনির আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণী সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে। ২০২৩ সালে তিনি বলেছিলেন, কাতারের শাসকদল ২০২৫ সালের জুন থেকে ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত প্রবল তোলপাড়ের মধ্যে থাকবে। ২০২৮-২৯ সালে দেশটিতে প্ররবল ভাঙচুর, সংঘর্ষ হবে। জঙ্গি হামলা, আর্থিক কাঠামো ভেঙে পড়বে। সম্প্রতি ইসরায়েল হামলা চালিয়েছে কাতারে। ফলে কিনির ভবিষ্যদ্বাণীকে আরও গুরুত্ব দিচ্ছে নেটপাড়া।
