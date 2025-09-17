Khajuraho: 'দেবতাকেই কিছু বলতে বলুন', খাজুরাহোতে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠার আর্জিতে শীর্ষ আদালত...
Khajuraho Javari Temple News: জাভারি মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর একটি প্রাচীন ভগ্নপ্রায় মন্দির রয়েছে। কিন্তু খাজুরাহো মন্দির কমপ্লেক্সটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-এর তরফে ‘সংরক্ষিত অঞ্চল’ হিসেবে ঘোষিত। ফলে সেখানে নতুন কোনও নির্মাণ সম্ভব নয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খাজুরাহো মন্দির (Khajuraho) কমপ্লেক্সে বিষ্ণুর (idol of Lord Vishnu)সাত ফুট উঁচু মূর্তি ‘পুনর্নির্মাণ এবং পুনর্স্থাপনের’ আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)।ভারতের প্রধান বিচারপতি বি. আর. গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহ-এর বেঞ্চ এক মামলার শুনানিতে বলেন, এই বিষয়টি আদালতের নয়, প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ (ASI)-এর আওতাধীন।
আরও পড়ুন, Cash Recover: কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা-গয়না! সরকারি ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে মিলল নোটের পাহাড়... বড়সড় দুর্নীতির পর্দাফাঁস...
প্রধান বিচারপতি গাভাই আবেদনকারীকে উদ্দেশ করে বলেন, “আপনি বলছেন আপনি ভগবান বিষ্ণুর একনিষ্ঠ ভক্ত। তাহলে যান, প্রার্থনা করুন। এখন দেবতাকেই বলুন কিছু করতে। এটা প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং সেখানে কিছু করতে হলে ASI-এর অনুমতি দরকার। দুঃখিত, আদালত এখানে কিছু করতে পারবে না।”
বিষ্ণুমূর্তি স্থাপনের আর্জি করেছিলেন রাকেশ দালাল নামে এক ব্যক্তি। তাঁর দাবি ছিল, খাজুরাহো মন্দিরের একটি মূর্তি মুঘল আক্রমণের সময় বিকৃত করা হয়েছিল এবং স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরেও তা সংস্কার করা হয়নি, যদিও সরকারের কাছে একাধিকবার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
আবেদনে খাজুরাহো মন্দিরের ইতিহাস তুলে ধরা হয়, যেখানে বলা হয় — এই মন্দিরগুলো চন্দ্রবংশীয় রাজাদের দ্বারা নির্মিত এবং ঔপনিবেশিক অবহেলা ও স্বাধীনতার পর সরকারের নিষ্ক্রিয়তার কারণে সেই বিকৃত মূর্তি আজও অক্ষত রয়েছে।
আবেদনকারীর যুক্তি, মূর্তিটি পুনরুদ্ধার করতে অস্বীকার করা হলে তা ভক্তদের উপাসনার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে। আবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, মন্দির সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবাদ, স্মারকলিপি এবং প্রচারাভিযান চালানো হলেও সরকারের পক্ষ থেকে সেগুলোর কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।
আরও পড়ুন, Lucknow Shocker: মর্মান্তিক! জমিজমা বেচে সঞ্চয় ১৩ লক্ষ, দরিদ্র বাবার সব টাকা অনলাইন গেমে খুইয়ে লজ্জায় আত্মঘাতী ক্লাস সিক্সের খুদে...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)