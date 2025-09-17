English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Khajuraho: 'দেবতাকেই কিছু বলতে বলুন', খাজুরাহোতে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠার আর্জিতে শীর্ষ আদালত...

Khajuraho Javari Temple News: জাভারি মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর একটি প্রাচীন ভগ্নপ্রায় মন্দির রয়েছে। কিন্তু খাজুরাহো মন্দির কমপ্লেক্সটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-এর তরফে ‘সংরক্ষিত অঞ্চল’ হিসেবে ঘোষিত। ফলে সেখানে নতুন কোনও নির্মাণ সম্ভব নয়।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 17, 2025, 10:37 AM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খাজুরাহো মন্দির (Khajuraho) কমপ্লেক্সে বিষ্ণুর (idol of Lord Vishnu)সাত ফুট উঁচু মূর্তি ‘পুনর্নির্মাণ এবং পুনর্স্থাপনের’ আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)।ভারতের প্রধান বিচারপতি বি. আর. গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহ-এর বেঞ্চ এক মামলার শুনানিতে বলেন, এই বিষয়টি আদালতের নয়, প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ (ASI)-এর আওতাধীন।

প্রধান বিচারপতি গাভাই আবেদনকারীকে উদ্দেশ করে বলেন, “আপনি বলছেন আপনি ভগবান বিষ্ণুর একনিষ্ঠ ভক্ত। তাহলে যান, প্রার্থনা করুন। এখন দেবতাকেই বলুন কিছু করতে। এটা প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং সেখানে কিছু করতে হলে ASI-এর অনুমতি দরকার। দুঃখিত, আদালত এখানে কিছু করতে পারবে না।”

বিষ্ণুমূর্তি স্থাপনের আর্জি করেছিলেন রাকেশ দালাল নামে এক ব্যক্তি। তাঁর দাবি ছিল, খাজুরাহো মন্দিরের একটি মূর্তি মুঘল আক্রমণের সময় বিকৃত করা হয়েছিল এবং স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরেও তা সংস্কার করা হয়নি, যদিও সরকারের কাছে একাধিকবার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আবেদনে খাজুরাহো মন্দিরের ইতিহাস তুলে ধরা হয়, যেখানে বলা হয় — এই মন্দিরগুলো চন্দ্রবংশীয় রাজাদের দ্বারা নির্মিত এবং ঔপনিবেশিক অবহেলা ও স্বাধীনতার পর সরকারের নিষ্ক্রিয়তার কারণে সেই বিকৃত মূর্তি আজও অক্ষত রয়েছে।

আবেদনকারীর যুক্তি, মূর্তিটি পুনরুদ্ধার করতে অস্বীকার করা হলে তা ভক্তদের উপাসনার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে। আবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, মন্দির সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবাদ, স্মারকলিপি এবং প্রচারাভিযান চালানো হলেও সরকারের পক্ষ থেকে সেগুলোর কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Tags:
Supreme CourtKhajurahoLord VishnuKhajuraho IdolJavari temple
