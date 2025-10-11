English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Premananda Maharaj health update: চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ! বৃন্দাবনে আশ্রমের বাইরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে অগণিত ভক্ত, কেমন আছেন প্রেমানন্দ মহারাজ?

Premananda Ji Maharaj Vrindavan: পর্যাপ্ত বিশ্রামের জন্য ৪ঠা অক্টোবর থেকে প্রেমানন্দ মহারাজের পদযাত্রা বন্ধ রাখা হয়েছে। সেই কারণেই ভক্তদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। এই কারণেই প্রতিদিন শত শত অনুগামী প্রেমানন্দ মহারাজের অপেক্ষায় আশ্রমের বাইরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছেন। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 11, 2025, 08:06 PM IST
Premananda Maharaj health update: চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ! বৃন্দাবনে আশ্রমের বাইরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে অগণিত ভক্ত, কেমন আছেন প্রেমানন্দ মহারাজ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শ্রীহিত রাধা কেলি কুঞ্জ আশ্রমের আরাধ্য সন্ন্যাসী প্রেমানন্দ জী মহারাজ (Premananda Ji Maharaj) যখন থেকে তাঁর পদযাত্রা বন্ধ করেছেন, তখন থেকেই তাঁর ভক্তরা উদ্বিগ্ন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বারবার তাঁর অসুস্থতা নিয়ে ছড়িয়েছে নানা খবর। সেই খবর থেকেই ভক্তদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। এই কারণেই প্রতিদিন শত শত অনুগামী প্রেমানন্দ মহারাজের অপেক্ষায় আশ্রমের বাইরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছেন। তবে, আশ্রম কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে প্রেমানন্দ মহারাজ সুস্থ আছেন এবং নিয়মিতভাবে ভক্তদের আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Weather Update: আগামী সপ্তাহেই বিদায় বৃষ্টি! 'শীতকাল কবে আসবে', জানিয়ে দিল হাওয়া অফিস...

শিষ্যদের বক্তব্য অনুযায়ী, পর্যাপ্ত বিশ্রামের জন্য ৪ঠা অক্টোবর থেকে প্রেমানন্দ মহারাজের পদযাত্রা বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রতিদিন ভোর ২টা থেকে তাঁর দিন শুরু হয়ে যেত, যা তাঁর শরীরের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছিল। বর্তমানে তিনি আশ্রমে সীমিত দর্শন দিচ্ছেন এবং শিষ্যদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করছেন।

এই পরিস্থিতির মধ্যে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছু পুরোনো ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে প্রেমানন্দ মহারাজকে অসুস্থ দেখা যাচ্ছে। আশ্রমের পক্ষ থেকে বহুবার আবেদন জানানো হয়েছে যেন পুরোনো ছবি ও ভিডিওগুলি কেউ শেয়ার না করেন। এই পুরোনো ভিডিওগুলির কারণেই তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মথুরা পুলিসও এই ভিডিওগুলির মাধ্যমে ছড়ানো গুজবে কান না দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছে।

আরও পড়ুন- Garima Saikia on Zubeen Garg: জ়ুবিনের মৃত্যুর ২০দিন পরেও কেন গরিমার সিঁথিতে সিঁদুর? গায়কের স্ত্রীর উত্তরে চোখে জল নেটপাড়ার...

জানা গেছে, প্রেমানন্দ মহারাজের সপ্তাহে পাঁচ দিন ডায়ালিসিস করা হচ্ছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনির রোগে ভুগছেন। তাঁর চিকিৎসা করছেন ডাক্তার আশিস শর্মা, যিনি সিটি ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (সিমস) হাসপাতালের নেফ্রোলজি বিভাগের পরিচালক ও প্রধান হিসেবে কর্মরত।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Premananda Maharaj Heath UpdatePremananda ji MaharajVrindavan AshramPremanand Maharaj viral Video
পরবর্তী
খবর

Chennai Airport: মাঝ আকাশে ককপিটের উইন্ডশিল্ডে চিড়! চেন্নাইয়ে ফের বিপদের মুখে যাত্রীবাহী বিমান...
.

পরবর্তী খবর

Maria Corina Machado dedicated her Nobel to Trump: নাকের বদলে নরুন! ভেনেজুয়েলার মানুষের লড়া...