English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Premanand Ji Maharaj Health Update: 'দুটো কিডনিই নষ্ট, আরোগ্যের কিছু বাকি নেই; আমাকে তো যেতে হবেই, আজ না হয় কাল!' প্রেমানন্দ মহারাজ...

Premanand Ji Maharaj Health Update: প্রেমানন্দ মহারাজের অসুস্থতা নিয়ে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে, যেখানে মহারাজের মুখ ফোলা দেখাচ্ছে, তাঁর কণ্ঠস্বরও কাঁপছে। ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তাঁরা মহারাজের দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা শুরু করেছেন। কিন্তু মহারাজ স্বয়ং কী বলছেন?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 14, 2025, 02:09 PM IST
Premanand Ji Maharaj Health Update: 'দুটো কিডনিই নষ্ট, আরোগ্যের কিছু বাকি নেই; আমাকে তো যেতে হবেই, আজ না হয় কাল!' প্রেমানন্দ মহারাজ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর অবস্থা প্রেমানন্দজি মহারাজের। সকলেই মোটামুটি জানেন এখন এটা। তাঁর কিডনি বিকল (Premanand Ji's kidneys have failed) হয়ে গিয়েছে। তাঁর প্রতিদিনই ডায়ালিসিস করাতে হচ্ছে (undergo daily dialysis)। অনেকেই কিডনি দান করতে চেয়েছেন। তবে মহারাজ তা নিতে চাননি। কেননা, তাঁর আরোগ্যের জন্য তিনি কাউকে কষ্ট দিতে চাননি। এখন কেমন আছেন মহারাজ?

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Dhanteras 2025: এবার কবে ধনতেরাস? কখন শুরু শুভ মুহূর্ত? কোন সময়ের মধ্যে কেনাকাটা করতেই হবে? কী কী দীপ জ্বালতে হয়, জানেন তো?

প্রেমানন্দ মহারাজের অসুস্থতা

বৃন্দাবনের প্রেমানন্দ মহারাজের অসুস্থতা নিয়ে সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে তাঁর মুখ ফোলা ও লালচে দেখাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তাঁর গলাও কাঁপছে। এতে ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে, তাঁরা মহারাজের দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা শুরু করেছেন। এর পরেই শ্রীহিত রাধাকেলি কুঞ্জের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে যে, প্রেমানন্দ মহারাজ সুস্থ আছেন এবং তাঁর দৈনন্দিন কাজ তিনি চালিয়ে যেতে পারছেন। এর পাশাপাশি, প্রশাসন মানুষের কাছে মহারাজের স্বাস্থ্য নিয়ে গুজব না ছড়ানোর আবেদন করেছে।

'আমাকে তো যেতে হবেই'

সম্প্রতি প্রেমানন্দ মহারাজের বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'দুটো কিডনিই নষ্ট, আর আরোগ্যের কিছু বাকি নেই। আমাকে তো যেতে হবেই, আজ না হয় কাল।' এই ভিডিয়োটি খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর ভক্তদের বেশি বিচলিত করেছে, তাঁদের চোখে জল এনে দিয়েছে।

দু'টি কিডনিই নষ্ট

প্রেমানন্দ মহারাজের দুটি কিডনিই বিকল। তিনি প্রতিদিন ডায়ালিসিস নিচ্ছেন। অনেকেই তাঁকে কিডনি দান করার প্রস্তাব দিয়েছেন, কিন্তু মহারাজ কাউকে কষ্ট দিতে চান না বলে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। ঠিক কী ধরনের কিডনি রোগ হয়েছে যেজন্য তাঁকে ডায়ালিসিস নিতে হচ্ছে?

পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ

প্রেমানন্দ মহারাজ পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজে ভুগছেন। এটি  একটি জেনেটিক রোগ। এই রোগের কারণে ধীরে ধীরে কিডনির কার্যক্ষমতা কমেছে। কয়েক বছর আগেই তাঁর এই রোগটি ধরা পড়েছিল। তিনি নাকি আর দু থেকে আড়াই বছর বাঁচবেন! কিন্তু মহারাজ বিষয়টাকে পজিটিভলি নিয়েছেন। তিনি বলেন, যা হয়েছে, তা ভালোর জন্যই হয়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Premanand Ji Maharaj Health UpdatePremanand Ji MaharajWhat disease does Premananda Maharaj have?Premanand Ji's kidneys failedPremanand Ji Maharaj undergo daily dialysispolycystic kidney disease
পরবর্তী
খবর

Delhi: ক্যাম্পাসেই ছেঁড়া হয় জামা! দুর্গাপুরের পর এবার দিল্লির বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বর্বর মিলে ছাত্রীকে...
.

পরবর্তী খবর

Supreme Court on SSC Group C recruitment: মাথায় বাজ! SSC-র পুরো প্যানেলই বাতিল, সুপ্রিম কোর্...