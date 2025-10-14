Premanand Ji Maharaj Health Update: 'দুটো কিডনিই নষ্ট, আরোগ্যের কিছু বাকি নেই; আমাকে তো যেতে হবেই, আজ না হয় কাল!' প্রেমানন্দ মহারাজ...
Premanand Ji Maharaj Health Update: প্রেমানন্দ মহারাজের অসুস্থতা নিয়ে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে, যেখানে মহারাজের মুখ ফোলা দেখাচ্ছে, তাঁর কণ্ঠস্বরও কাঁপছে। ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তাঁরা মহারাজের দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা শুরু করেছেন। কিন্তু মহারাজ স্বয়ং কী বলছেন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর অবস্থা প্রেমানন্দজি মহারাজের। সকলেই মোটামুটি জানেন এখন এটা। তাঁর কিডনি বিকল (Premanand Ji's kidneys have failed) হয়ে গিয়েছে। তাঁর প্রতিদিনই ডায়ালিসিস করাতে হচ্ছে (undergo daily dialysis)। অনেকেই কিডনি দান করতে চেয়েছেন। তবে মহারাজ তা নিতে চাননি। কেননা, তাঁর আরোগ্যের জন্য তিনি কাউকে কষ্ট দিতে চাননি। এখন কেমন আছেন মহারাজ?
প্রেমানন্দ মহারাজের অসুস্থতা
বৃন্দাবনের প্রেমানন্দ মহারাজের অসুস্থতা নিয়ে সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে তাঁর মুখ ফোলা ও লালচে দেখাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তাঁর গলাও কাঁপছে। এতে ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে, তাঁরা মহারাজের দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা শুরু করেছেন। এর পরেই শ্রীহিত রাধাকেলি কুঞ্জের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে যে, প্রেমানন্দ মহারাজ সুস্থ আছেন এবং তাঁর দৈনন্দিন কাজ তিনি চালিয়ে যেতে পারছেন। এর পাশাপাশি, প্রশাসন মানুষের কাছে মহারাজের স্বাস্থ্য নিয়ে গুজব না ছড়ানোর আবেদন করেছে।
'আমাকে তো যেতে হবেই'
সম্প্রতি প্রেমানন্দ মহারাজের বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'দুটো কিডনিই নষ্ট, আর আরোগ্যের কিছু বাকি নেই। আমাকে তো যেতে হবেই, আজ না হয় কাল।' এই ভিডিয়োটি খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর ভক্তদের বেশি বিচলিত করেছে, তাঁদের চোখে জল এনে দিয়েছে।
দু'টি কিডনিই নষ্ট
প্রেমানন্দ মহারাজের দুটি কিডনিই বিকল। তিনি প্রতিদিন ডায়ালিসিস নিচ্ছেন। অনেকেই তাঁকে কিডনি দান করার প্রস্তাব দিয়েছেন, কিন্তু মহারাজ কাউকে কষ্ট দিতে চান না বলে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। ঠিক কী ধরনের কিডনি রোগ হয়েছে যেজন্য তাঁকে ডায়ালিসিস নিতে হচ্ছে?
পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ
প্রেমানন্দ মহারাজ পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজে ভুগছেন। এটি একটি জেনেটিক রোগ। এই রোগের কারণে ধীরে ধীরে কিডনির কার্যক্ষমতা কমেছে। কয়েক বছর আগেই তাঁর এই রোগটি ধরা পড়েছিল। তিনি নাকি আর দু থেকে আড়াই বছর বাঁচবেন! কিন্তু মহারাজ বিষয়টাকে পজিটিভলি নিয়েছেন। তিনি বলেন, যা হয়েছে, তা ভালোর জন্যই হয়েছে।
